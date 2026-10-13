Подготовка к pre-IPO: какие данные собрать бухгалтерии и финансовой службе

Финансовая модель, аудит отчётности и Due Diligence: как согласовать исходные данные и подготовить компанию к инвестиционному обсуждению. В конце — бесплатный вебинар 20 октября.

Подготовка компании к привлечению частного капитала затрагивает бухгалтерию ещё до обсуждения условий сделки. Собственнику нужна финансовая история, которую можно объяснить внешнему читателю, а финансовому директору — согласованные данные для модели и прогноза. Поэтому полезно заранее определить, какие материалы уже есть и где остаются вопросы.

Ниже — рабочая структура обсуждения для бухгалтерии, финансовой и юридической служб. Она не заменяет аудит или Due Diligence конкретной компании, но помогает сформировать исходный запрос для такой работы.

Согласовать исходные данные

Начать стоит с перечня данных, на которых построены управленческие решения и финансовый прогноз. Какие периоды используются? Кто подготовил показатели? Как они связаны с отчётностью? В каких местах нужны пояснения финансовой службы?

Если у команды несколько версий исходных таблиц, сначала полезно определить актуальную. Иначе обсуждение модели может превратиться в сверку файлов, а не в анализ бизнеса. Для каждого существенного показателя стоит понимать источник и ответственного за пояснения.

Отделить факт от прогноза

Фактическая прибыль и ожидания будущего периода — разные элементы подготовки. Финансовой службе важно иметь возможность объяснить, что подтверждается имеющимися данными, а что является допущением модели.

На внутренней встрече можно пройти по главным предпосылкам: объёмам, затратам, срокам, планам проекта. Вопрос не в том, чтобы придать прогнозу вид гарантированного результата. Полезнее показать, как он получен и какие условия приняты при расчёте.

Прогноз легче обсуждать, когда рядом с цифрами есть понятные источники и пояснения. Именно эта связка помогает сформировать вопросы к подготовке компании.

Разделить проверки по их задачам

Аудит отчётности, налоговый и юридический Due Diligence входят в разные направления подготовки. Для команды важно понимать назначение каждого блока и не считать результат одной работы ответом на все вопросы инвестора.

Аудит отчётности связан с доверием к финансовой информации. Налоговая проверка в рамках подготовки сделки помогает выявить риски, способные повлиять на стоимость бизнеса и условия инвестирования. Юридическая часть касается корпоративной структуры и документов.

Планируя подготовку, удобно составить отдельные списки вопросов для бухгалтерии, финансовой службы и юристов, а затем свести их в общий перечень. Это позволит увидеть зависимости: какие данные требуются сразу нескольким специалистам и какие выводы ещё предстоит согласовать.

Связать финансовую модель и корпоративную структуру

В разговоре о капитале участвуют не только финансовые показатели. Команде нужно понимать, как устроена компания и какие ключевые документы предстоит подготовить. Бухгалтерия не должна брать на себя юридические выводы, но может заранее обозначить, какие изменения или вопросы требуют совместного обсуждения.

Для такой встречи полезно подготовить согласованные финансовые материалы и список неясностей. Юристы смогут сопоставить их со своей частью подготовки. Цель — получить общую картину, а не отдельные презентации, которые противоречат друг другу.

Подготовить основу инвестиционного меморандума

Меморандум собирает информацию о компании и её инвестиционных планах. Его подготовка связана с результатами проверок и обоснованием финансовых целей. Поэтому начинать удобно с перечня источников: отчётность, финансовая модель, пояснения к прогнозу, выводы профильных специалистов.

Важно определить, кто координирует комплект материалов и обновляет его после уточнений. Для бухгалтерии это означает понятный маршрут передачи информации: какие данные нужны, кому они передаются и какие пояснения должны сопровождать цифры.

Вопросы для первой рабочей встречи

Для какого проекта компания планирует привлечь капитал?

На каких финансовых данных основана модель?

Какие показатели и прогнозные допущения требуют пояснений?

Как распределена подготовка финансовых, налоговых и юридических материалов?

Кто объединит результаты в инвестиционный меморандум?

Этот перечень помогает начать подготовку без обещаний заранее известного результата. Условия сделки и выбор инструмента зависят от конкретной компании и обсуждаются отдельно.

Практический разбор подготовки к pre-IPO

20 октября с 10:00 до 12:00 на бесплатном онлайн-вебинаре «От аудита до сделки: как подготовить компанию к pre-IPO» эксперты разберут инструменты финансирования, устойчивость прибыли, аудит отчётности, налоговый и юридический Due Diligence, корпоративную структуру и инвестиционный меморандум. Отдельно рассмотрят таймлайн и кейсы pre-IPO.

Эксперты:

Владимир Сонников — партнёр BITL, СЕО инвест-платформы Zorko.

Светлана Крапивенцева — директор департамента «Аудит, МСФО, финансовое и налоговое консультирование» КСК ГРУПП.

Александр Марин — руководитель практики «Корпоративное право» КСК ГРУПП.

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