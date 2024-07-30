Аутсорсить работы по 1С или нанять 1Сника себе в штат

Доверить поддержку, доработку и кастомизацию 1С штатному специалисту или передать работу на аутсорс — разбираемся в статье.

Решения на базе 1С:Предприятие чаще всего (кроме некоторых партнерских решений) имеют открытый код и множество инструментов кастомизации (доработки под нужды заказчика).

Это важное преимущество, и многие предприятия пользуются этим и могут гибко, быстро и относительно дешево менять свои процессы вслед за меняющимися внешними условиями или в следствие своего развития. Поэтому 1С дает большие конкурентные преимущества.

Но для того, чтобы делать эту кастомизацию, да и просто поддерживать систему, нужны специалисты.

Выходов тут, для среднего бизнеса, глобально два (а также возможно их сочетание):

Нанять одного–двух–трех программистов штат или создать собственный отдел разработки и поддержки Обратиться к организации, которая профессионально занимается такими работами, например, к нам в 1С КУБ.

Попробуем разобрать плюсы и минусы этих подходов и мифы вокруг этого.

Свой специалист дешевле, ведь у него меньше часовая ставка, мы не хотим переплачивать

Свой специалист может быть дешевле, но может быть и нет. Зависит от:

насколько он будет загружен, ведь за простой, свою зарплату он тоже будет получать, а сторонний специалист только за работу

насколько решения, принимаемые им, будут оптимальны и эффективны. Ведь ему не нужно обосновывать их заказчику и выставлять счет за работу

Насколько качественно бизнес сможет ставить ему задачи, управлять им. Ведь представители бизнеса обычно плохо понимают, что именно и как делает программист.

Наш специалист будет лучше, ведь мы заплатим выше рынка

У специалистов, работающих в фирмах, профессионально оказывающих профильные услуги и тех, кто работает «инхаус» несколько разная мотивация.

Первые любят сложные задачи, разные подходы, осваивать новые технологии. Готовы терпеть некоторый стресс. Вторые хотят стабильности, постоянства и зарплату, не зависящую от результатов труда.

Специалист, годами дорабатывающий одну и ту же программу, которая за эти годы устаревает, просто теряет квалификацию. Не знает о новых подходах и технологиях, ему это просто незачем.

Поэтому если вы взяли специалиста, который только недавно работал в фирме-франчайзи, какое-то время он может быть хорош, но через несколько лет он, возможно, отстанет от современных реалий.

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Наш специалист всегда под рукой, а специалист подрядчика нет

Во-первых, хороший подрядчик заинтересован в том, чтобы реакция на запрос клиента была максимально быстрой и эффективной.

Поэтому мы, например, стараемся привлекать несколько специалистов к задачам клиента, даже если суммарный объем этих задач меньше, чем может выполнить один специалист. Это позволяет нескольким специалистам быть погруженными в задачи клиента.

Во-вторых, а что делать, если ваш специалист, который по привычке всегда под рукой, ушел в отпуск, заболел или резко уволился?

Какие роли, на наш взгляд может эффективно выполнять специалист в штате

1. Роль организатора, IT-директора.

Хорошо знать бизнес, кто за что отвечает, с кем и что можно обсуждать, какие бюджеты на ту или иную задачу. Возможно, не очень глубоко, знать программы, использующиеся в организации, не только 1С. Уметь найти подрядчиков, к кому можно обратиться для решения бизнес задач, правильно организовать работу.

2. Роль первой линии поддержки. Быстро и дешево решать простые задачи, которые, как правило, повторяются.

Наша компания готова взять на себя:

Функции штатного программиста или отдела программистов 1С;

Помощь в решении наиболее сложных задач, или тех задач, на которых не хватает времени вашему отделу разработки;

Отдельные задачи, выполняя их совместно с вашими штатными программистами

Такой успешный опыт у нас есть!

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