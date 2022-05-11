На чем можно и нужно сэкономить в кризис

Общий чек-ап затрат

Сегодня — лучшее время, чтобы наладить управленческий учет и посмотреть на свой бизнес с «высоты птичьего полета». С ним все затраты станут «как на ладони» и можно будет спланировать обдуманное сокращение расходов.

Составьте перечень фиксированных расходов и подумайте, какие перевести в переменные с привязкой к фактическим результатам. Часто зарплаты менеджеров привязывают к объему продаж, столяров — к объему изготовленных изделий и т. д. Даже аренда в торговых центрах частично привязана к объему продаж, обсудите ситуацию с арендодателем, чтобы уменьшить фиксированную часть и увеличить процент по переменной части.

Например, вы обнаружите, что платите 20 000 рублей в месяц за софт, который рассчитан на штат из 120 человек. Зачем такая подписка, если в компании работает 30 сотрудников? Лучше выбрать тариф на 50 пользователей за 7 тысяч — и вуаля, ежемесячно в копилку падает по 13 000 рублей.

Без управленческого учета в оптимизации затрат никуда. Кажется, что малому бизнесу хватит простых табличек в Excel и Google Таблицах. Но с ними составление отчетов отнимает много времени, так как нужно знать формулы, разбираться в финансовых отчетах и вручную вносить данные. Поэтому лучше сразу автоматизировать управленческий учет с сервисом КУБ24 ФинДиректор. Программа сама собирает данные, разносит оплаты по статьям расходов и подсвечивает неэффективные. Это упрощает принятие решение по сокращению затрат.

Оптимизация штата

В кризис многие компании в первую очередь сокращают штат и зарплаты. В b2b- и b2c-услугах фонд оплаты труда часто превышает 70% от выручки, поэтому решение кажется очевидным. Однако, все зависит от особенностей бизнеса и результатов предварительного анализа.

Мы подготовили отдельную статью, в которой рассказываем, что делать в кризис: сокращать или увеличивать расходы на сотрудников. Обязательно почитайте, чтобы не допустить ошибок.

Формирование запасов

Сосредоточьте усилия на популярных и рентабельных товарах:

Определите скорость реализации продукции за последний год по данным из внутренней системы учета. Откажитесь от товаров, которые продаются в 2-3 раза медленнее среднего показателя. Избавьтесь от остатков неходового товара. Можете устроить акцию или распродажу, чтобы быстрее «разморозить» деньги. На полученные средства закупите ликвидные позиции, чтобы не остаться без запасов в ситуации, когда логистика сильно изменилась, особенно если у вас импортный товар.

Кроме наличия запаса ходовых товаров, у этого решения есть еще одно преимущество. В сложный период вы обойдете конкурентов, которые не задумались об этом заранее. Ваши позиции улучшатся, выручка увеличится и появится возможность рассмотреть другие варианты масштабирования.

Не забывайте, что некоторые мало маржинальные позиции формируют спрос на высокорентабельные товары. Например, магазины газонокосилок допродают к основным товарам насадки и прочие расходники с наценкой 200-300%. Убрав первое звено, предприниматель лишится сверхприбыли от второго.

У КУБ24 есть блок по анализу вашей товарной номенклатуры КУБ24 ФинДиректор Товары. Достаточно загрузить данные о продажах за 3-6 месяцев и вы получите рекомендации, что делать с каждой товарной позицией или категории товаров.

Управление дебиторкой

В кризис важен каждый рубль. Нужно иметь запас для форс-мажорных ситуаций или срочного ремонта оборудования. Поэтому особенно важным становится вопрос задолженностей контрагентов, которые «съедают» оборотный капитал и лишают предпринимателей резервов.

К тому же, нет гарантий, что кризис не приведет к банкротству контрагентов. Долги таких партнеров становятся безнадежными — по сути, вы теряете собственные деньги. Полноценное управление «дебиторкой» предусматривает регулярный анализ платежеспособности контрагентов. Своевременно обнаружив проблемы, вы перестанете отгружать товары в рассрочку и избежите непредвиденных убытков.

Систематизируйте управление «дебиторкой» и создайте четкий регламент для менеджеров и других сотрудников. За выполнение или нарушение правил разработайте систему поощрений и штрафов, чтобы повысить возврат долгов.

Об эффективном управлении дебиторской задолженностью мы рассказали в отдельной статье. Следование перечисленным советам полезно даже в стабильное время, что уж говорить о кризисном. Автоматизировать работу с должниками помогут отчеты в КУБ24, которые упростят вам сбор долгов.

Отказ от невыгодных направлений

Определение рентабельности отдельной продукции, направлений и проектов вскроет много интересного. Например, вы можете обнаружить товары, которые продаете в убыток. Или найдете клиента с рентабельностью всего 2-3% при среднем показателе в 10-15%.

Для этого считают рентабельность продаж по чистой или операционной прибыли. Сначала находят среднее значение для всего бизнеса, а затем спускаются к конкретным направлениям, проектам, клиентам и товарам. Чтобы сократить расходы и повысить эффективность бизнеса, отказываются от нерентабельных позиций.

Когда у компании десятки проектов и сотни клиентов, расчет рентабельности вручную занимает массу времени и при небольшой ошибке не дает реальной картины. КУБ24 считает все сам — рентабельность по всем направлениям, клиентам и товарам. Для этого достаточно загрузить информацию по платежам из банка и/или данные из 1С. Можно посмотреть рентабельность за интересующий период, сравнить между собой разные проекты, направления и клиентов. Доступные инструменты повышают вашу личную управленческую эффективность и упрощают планирование будущих периодов.

Изменение маркетинговой стратегии

Не все рекламные каналы одинаково эффективны. Окупаемость одного может быть 200%, а второго — 50%. В среднем предприниматель видит положительный результат, но лишает себя возможности расти. И снова на сцену выходит управленческий учет: расчет ROMI по каждому каналу привлечения клиентов позволяет исключать из маркетинговой стратегии невыгодные инструменты.

В кризис минимизируют вложения в каналы, направленные на «холодную» аудиторию — баннеры на отраслевых сайтах, выставки и прочее. Основные усилия бросают на «горячих» клиентов, которые приходят, например, через контекстную рекламу.

И нельзя забывать про тех, кто уже работал с вами. По данным Semrush, вероятность повторной продажи — 60-70%, в то время как первой — 5-20%. Причем в первом случае средний чек зачастую выше на 31%.

Пошаговый алгоритм:

Загрузите данные по рекламным каналам в КУБ24. Рассчитайте ROMI по каждому каналу привлечения клиентов. Откажитесь от каналов, которые не окупаются. Перераспределите бюджет: выделите больше средств для рентабельных каналов. Продолжайте отслеживать показатели с помощью удобных графиков, чтобы своевременно корректировать стратегию.

Кстати, многие в кризис отказываются от поискового продвижения. Да, этот инструмент не дает быстрых результатов. Но он становится основой интернет-продвижения. SEO приносит результаты даже спустя несколько лет после окончания работ. Для минимизации расходов можно переключиться с дорогих высококонкурентных запросов на низкочастотные. Продвижение по ним требует минимум усилий и инвестиций.

Минимизация общехозяйственных расходов

На общехозяйственные расходы внимание обращают в последнюю очередь, потому что в месячном разрезе они минимальны:

бумага — 3 000 рублей;

кофе — 2 000 рублей;

печенье — 4 000 рублей;

фрукты — 5 000 рублей;

и другие.

В совокупности они могут достигать 150-200 тысяч рублей в месяц! И это отличный источник экономии средств и выделения бюджетов на более важные процессы.

Общехозяйственные расходы реально сократить на 40-50%:

Составьте список общехозяйственных расходов. Выберите, какие статьи исключить полностью, а какие оставить без изменений. Продумайте варианты сокращения оставшихся расходов. Например, договоритесь с поставщиком воды для кулеров о скидке.

В КУБ24 расходы можно делить на категории. Предприниматели в режиме реального времени видят, сколько денег потрачено на общехозяйственные нужды. Поэтому не теряются даже маленькие суммы на бумагу, кофе и т. д.

Решения по наитию в кризис — проигрышный вариант. Любое сокращение затрат нужно начинать с их анализа. Начните принимать решения и планировать деятельность на основе данных — без эмоций и безосновательных предположений. Сделайте первый шаг — загрузите данные по бизнесу в КУБ24 и вы поймете, на чем можно «сэкономить миллион».