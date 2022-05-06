Сокращать или увеличивать расходы на персонал в кризис?

1914 год. Кризис, высокий риск глобальных столкновений. Генри Форд повышает зарплату до $5 в день — в 1,5-2 раза выше, чем в среднем по рынку. Он что, не боялся кризиса? Наверное, опасался. Но поднимал доходы сотрудников, чтобы построить крепкий фундамент компании и избавиться от текучки. Это было его гениальным антикризисным решением, которое многие воспринимали с недоумением.

А что сейчас? Многие компании снижают зарплаты, но выигрывают ли они от этого? Зависит от ситуации и положения. Давайте разберемся, когда стоит сокращать зарплаты и есть ли способы сократить ФОТ без негативных решений.

Стоит ли сокращать зарплаты в кризис?

Одни компании в кризис сводят концы с концами, другие, наоборот, пользуются возможностями и растут. Поэтому решение о снижении зарплат зависит не столько от окружающей обстановки, сколько от ее влияния на компанию.

Например, в 2008 году большинство инвестиционных фондов потеряли ~ 30%, в то время как Bridgewater Рэя Далио заработал 14%. Тогда в компании точно не стоял вопрос о снижении зарплат или сокращении штата, хотя «трясло» весь мир.

Краткосрочное снижение деловой активности

Представим, что у компании было три ключевых клиента, которые приносили 90% выручки. Две из них снизили объемы потребления из-за кризиса. Наш бизнес потерял в доходах и загруженности производства 40%.

Руководитель понимает, в этом направлении есть и другие, менее крупные потребители. Но нужно немного времени, чтобы заинтересовать их и приступить к сотрудничеству.

В подобной ситуации для минимизации расходов можно сократить штат, если в компании работают специалисты широкой специализации. Их наем при необходимости займет до 1-2 недель. Если же у вас работают узкоспециализированные кадры, в момент наращивания оборотов вы можете не успеть закрыть нужные позиции. В процессах начнутся сбои, а клиенты будут недовольны срывами сроков. Поэтому сокращение — не лучший вариант.

Компромисс — временное сокращение зарплат. Но только не втихую. Конечно, подобный шаг сотрудники встретят недовольством, но нужно действовать открыто и идти на контакт с персоналом. Чтобы сохранить хорошую атмосферу в коллективе:

Проведите общее собрание . Расскажите, что у вас два варианта: сократить штат или временно снизить зарплату, чтобы пережить сложный период. Для убедительности покажите возможные сценарии развития событий у компании. Урежьте зарплату руководителей . Поверьте, если доходы директоров сохранятся, а всем остальным придется ужаться, ничего хорошего из этого не выйдет. Придумайте компенсации . Например, предложите сотрудникам премии за перевыполнение планов. Рассматривайте любые варианты, которые выгоднее фиксированной зарплаты.

И помните про два момента:

Если снизили зарплаты, не сокращайте штат. Сотрудникам не понравится, что им урезают доход и заставляют работать за двоих.

Снижение должно стать временной мерой. Не решите проблемы за 4-5 месяцев, люди начнут уходить в другие компании.

Впереди неопределенность

Ситуация обратная первой. Клиенты отвалились, а новых пока нет и не предвидится. Тогда принимаем решение о сокращении. Оставляем штат для выполнения текущих объемов, остальных увольняем или предлагаем отпуск без содержания. Радикально, но по-другому никак.

Остается решить, кого сократить. И в этом поможет определение эффективности сотрудников. Мы уже не раз говорили об этом. Например, в этой статье подробно описывали, как оценивать эффективность руководителя, сотрудников, направлений и даже отдельных товаров.

Простой пример:

Сотрудник Зарплата, руб. Прибыль, руб. Иванов Игорь 40 000 71 000 Павлов Геннадий 60 000 78 000

Можно подумать, что Геннадий Павлов полезнее — он приносит 78 000 рублей. Но если сделать правильно и посчитать рентабельность каждого:

Р ИИ = 71 000 / 40 000 * 100% = 177,5%;

Р ПГ = 78 000 / 60 000 * 100% = 130%.

Получается, Игорь Иванов эффективнее. Его оставляем в команде, а с Геннадием, к сожалению, прощаемся.

Многие не делают даже таких простых расчетов. Часто это связано с банальной нехваткой времени руководителя. Поэтому КУБ24 становится актуальным как никогда. Сервис автоматизирует подобные расчеты и помогает принимать эффективные решения. Это удобно, просто и полезно. Вы же не пытаетесь самостоятельно измерить сахар в крови? Идете в поликлинику и сдаете анализ. Вот и со здоровьем бизнеса также — нужны специальные инструменты.

Будущее рисует большие перспективы

Вокруг негативный фон, но даже сейчас можно найти плюсы. Мы видим, как уходят иностранные компании и освобождают широкий пласт потребителей. Можно рискнуть и попробовать занять их место. Повысить зарплаты, привлечь в команду новых профессионалов, которые остались без работы после ухода зарубежных организаций.

Крутые специалисты сделают ваши товары или услуги лучше. И разработают новые продукты, которые помогут привлечь освободившихся клиентов. Но помните, если ставка на завоевание спроса не сыграет, деньги быстро закончатся. Появятся кассовые разрывы, просядет платежеспособность, а там и до банкротства недалеко. Поэтому нужна четкая стратегия, как добиться желаемого.

Вот несколько советов, которые помогут в найме крутых кадров:

Продумайте собеседование . По данным Hays, в 24% случаев специалисты отказывались от трудоустройства из-за плохой организации интервью. Эйчар тянул время, постоянно сбивался и не мог описать дальнейшие этапы взаимодействия. Но главное — не давал задавать встречные вопросы. Составьте четкий план и помните, что собеседование — это диалог двух людей. Продвигайте бренд руководителя . Вы бы хотели работать со Стивом Джобсом? Или с Илоном Маском создавать новые ракеты? А может, пошли бы на очередную цифровую революцию с Джеффом Безосом? Одно только имя, а сколько эмоций. И все благодаря личному бренду руководителей. Хотите крутых специалистов — развивайте социальные сети, выступайте на отраслевых конференциях, проводите исследования. Проявляйте максимум активности. И тогда профессионалы сами потянутся в вашу компанию. Разработайте систему обучения . Все больше людей осознают ценность концепции «пожизненного обучения». Предложите сотрудникам регулярное корпоративное обучение. Крутые специалисты любят работать в командах, где руководство не безразлично их профессиональное развитие. К тому же, вся команда будет обладать актуальными навыками. В долгосрочной перспективе вы только выиграете. Предложите корпоративные «плюшки» . Узнайте, какие бонусы хотят сотрудники. Возможно, бесплатные обеды. Или компенсацию расходов на сеансы медитации и йоги. Подобные мелочи формируют благоприятную корпоративную культуру, молва о которой уйдет гораздо дальше стен вашего офиса. И это привлечет сильных специалистов.

Можно ли безболезненно сократить затраты на персонал

Меняем неэффективных сотрудников

Снова возвращаемся к оценке эффективности сотрудников. Тех, кто не отрабатывает зарплату или работает значительно хуже остальных, меняем на самозанятых. Их оплату привязываем к фактическому объему выполненной работы (а с самозанятыми по-другому и нельзя).

Сразу попадаем по двум зайцам:

Законно экономим на страховых взносах, которые превышают 30% от зарплаты.

Повышаем эффективность работы. Ответственные самозанятые на сдельной оплате будут выполнять больше, чем сотрудники на фиксе.

Параллельно проводим собрание с оставшимися работниками. Объясняем, что сократили неэффективных, которые «тянули» компанию вниз. Это снизит напряжение: сотрудники перестанут думать, что их тоже в любой момент могут уволить. И даже станут работать с большей мотивацией.

Перевести на сдельную оплату

Не всегда штатных сотрудников можно заменить самозанятыми. Например, столяров в мебельном производстве или продавцов в магазине. И если в стабильное время они получали стабильную, фиксированную зарплату и вас все устраивало, то в кризис такой подход становится непозволительной роскошью.

Теперь нужно сокращать затраты. Один из вариантов — отказаться от фиксированной зарплаты в пользу сдельной по KPI. Расходы станут прямо пропорциональны выполненной работе сотрудников. Если они делают меньше, вы сокращает расходы. Если больше — затраты растут, но без ухудшения итогового финансового результата.

Допустим, у нас есть менеджеры торгового зала. Если давать фиксированную зарплату, в большинстве случаев они будут работать «в полноги». А если сказать, что теперь платим 15% от продаж и личный доход зависит только от вас самих и может стать в полтора-два раза выше... вот тогда они начнут работать в полную силу.

Поставьте четкие KPI и переведите на сдельную оплату всех, кого можно. Даже если результаты (например, объем продаж) не улучшатся, вы справедливо сократите расходы на оплату труда.

Конечно, придется тратить больше времени на расчет зарплаты, но оно того стоит. А если воспользуетесь КУБ24, то и лишние рабочие часы не потратите. Система автоматически посчитает доходы сотрудников по KPI, определит эффективность и покажет фаворитов. Премируя лидеров, вы повысите мотивацию персонала и быстрее преодолеете кризис.

Сократить рабочее время

Бывает сложнее: нельзя заменить сотрудников самозанятыми и перевести на сдельную оплату. Если видите, что сотрудники тратят на выполнение текущих задач 3-4 часа, а дальше ничего не делают — сокращайте продолжительность рабочего дня, чтобы получить законное основание для снижения зарплаты.

Задачи остаются прежними, а сотрудники получают необходимое время для их выполнения. А вот насколько именно сократить рабочий день, зависит от ситуации. Пробуйте разные формации, пока не придете к оптимальному варианту.

Помочь сотрудникам в поисках подработки

Сокращение рабочего дня и зарплаты вряд ли обрадует коллег. Чтобы минимизировать негатив и постепенные увольнения, объясните необходимость принятого решения. Что без этого компания в столь сложный период не сможет существовать.

Но для сохранения лояльности одних слов недостаточно, нужны действия. Посмотрите, как делали рестораторы в пандемию. Они помогали сотрудникам искать временную подработку, чтобы сократить падение их доходов.

Сегодня эта мера актуальна для многих компаний. Обратитесь к партнерам, клиентам или специальным провайдерам аутсорсинга. Многие фирмы ищут самых разных специалистов на проектные работы и будут рады временно «приютить» ваших сотрудников.

Повторим важное: думаете о сокращении штата или затрат — руководствуйтесь объективными факторами и результатами анализа. В кризис это жизненно необходимо, что бы не говорили другие предприниматели. Многие не делают этого просто из-за нехватки времени. Поэтому мы и создали КУБ24 ФинДиректор, который берет сбор данных, расчет показателей и анализ на себя. Попробуйте и уже через месяц вы не поймете, что ваша компания может быть прибыльной даже в кризисные времена.