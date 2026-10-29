Назначение платежа нерезиденту в 2026 году: как заполнить, чтобы банк не вернул

Назначение платежа ВЭД собирают из четырех частей: предмет оплаты, аванс или оплата после поставки, контракт и инвойс с номерами и датами. Разбираем, где ставить код вида операции, как писать строку по-английски и почему банки ее возвращают.

Что написать в назначении платежа иностранному поставщику, чтобы банк не вернул документ и не прислал запрос? Что именно вы оплачиваете и по какому контракту и инвойсу. Для банка поставщик за рубежом — нерезидент, и оформление строки назначения зависит от валюты: в рублёвом платеже нерезиденту она начинается с кода вида операции, в валютном переводе её пишут по-английски.

Ниже по порядку: из каких частей собирают строку, как оформить её в рублёвом платеже и в валютном переводе, из-за каких формулировок платёж останавливают и что делать после этого. В конце — образцы для аванса и оплаты после поставки товара и услуг.

Из чего состоит назначение платежа по контракту

Назначение платежа по контракту собирают из четырёх частей:

Предмет оплаты — товар или услуга, названные теми же словами, что в контракте и инвойсе: «гофрокартон», «консультационные услуги».

Этап расчёта — предоплата или оплата уже поставленного товара и оказанных услуг. В рублёвом платеже этап виден ещё и в коде вида операции.

Контракт или договор — номер и дата.

Инвойс или счёт — номер и дата.

Номера и даты контракта и инвойса требуют банки: так написано в их правилах заполнения поля. Инструкция Банка России № 181-И, по которой банки ведут валютный контроль, в пункте о назначении платежа (п. 2.13) говорит только о коде вида операции. Поэтому в деталях требования к строке у банков различаются. Правила своего банка лучше прочитать до первого платежа.

У контракта, который банк принял на учёт, есть уникальный номер. Ставить ли контракт на учёт, зависит от суммы обязательств по нему, а номер банк присваивает при постановке, так что о нём вы знаете. Если контракт на учёте не стоит, номера нет и сообщать нечего. Как передать этот номер, банк определяет по согласованию с клиентом (п. 2.22). Писать его именно в строке назначения инструкция не требует: в каком поле ждать уникальный номер, говорит сам банк.

Рублёвый платёж нерезиденту: код перед текстом

В рублёвом платеже нерезиденту строка назначения начинается с кода вида операции. Это пять цифр, по которым банк видит, что за операция перед ним: платёж нерезиденту или поступление от него, товар или услуги, аванс или оплата после поставки. Пятизначный код, который ещё называют кодом назначения платежа валютной операции, берут из приложения 1 к Инструкции 181-И.

Код пишут в фигурных скобках вместе с буквами VO, без пробелов внутри скобок: {VO11100}. Буквы — прописные латинские, кириллическое «ВО» требованию не отвечает. Сразу после кода идут четыре части строки.

Код должен совпадать и с наименованием вида операции в действующей редакции приложения 1, и с документами, которые вы представили банку по операции. Банк сверяет его с ними и при расхождении возвращает документы с причиной отказа: исправляют то, что в ней названо, и отправляют заново.

Четыре кода для товаров и услуг стоят в образцах ниже, а коды других частых операций — от поступлений по экспорту до зарплаты нерезиденту собраны в таблице с пояснением, когда какой ставят.

Назначение платежа на английском в валютном переводе

В валютном переводе строку назначения пишут по-английски: так требуют правила заполнения поля у банков. Русские слова латиницей вроде OPLATA ZA TOVAR банки не принимают, строку на двух языках тоже. Предмет оплаты называют по-английски, как в инвойсе.

Кода вида операции в этой строке нет: вы сообщаете банку код в той форме, которую он назначил (п. 2.7), а по этим сведениям и документам сделки банк отражает код в своих данных по операции.

Знаки, которые нельзя ставить в строку, каждый банк перечисляет сам, и списки расходятся: в одних запрещены «№», «%», кавычки и фигурные скобки, в других к ним добавлена даже точка. Поэтому номер документа обозначают буквами NO, а формат даты, как и запрещённые знаки, берут из правил своего банка.

Графу «Дополнительная информация» — отдельное поле заявления на перевод для сведений сверх назначения — без необходимости не заполняют. По правилам банков сообщение с этим полем уходит на ручную обработку, и перевод идёт дольше.

Почему банк возвращает платёж из-за назначения

Свой банк сверяет строку при любом платеже, а в валютном переводе её читают ещё банк-корреспондент и банк получателя. Когда форма соблюдена, в словах самой строки остаются две причины остановки: общие слова вместо предмета оплаты и расхождение с контрактом или инвойсом.

Формулировки вроде FOR GOODS или FOR SERVICES банки в своих памятках прямо называют нежелательными: с ними высока вероятность, что платёж остановит банк-корреспондент, а клиенту придёт запрос о деталях перевода или проверка комплаенса. Расхождение — другой номер или дата контракта, другой товар, другая сумма — банк читает как повод запросить пояснения или вернуть платёж.

Платежи из России банки цепочки проверяют строже. «У каждого банка цепочки по строке назначения может возникнуть вопрос. Поправить её можно, пока деньги не ушли: до отправки строку исправляют в самом платёжном документе. После отправки решения принимают банки цепочки, а плательщику остаётся отвечать на их вопросы», — говорит Андрей Лавров, директор по международным расчётам «Культуры платежей».

На запрос отвечают документами, по которым видно, что оплачено: контрактом, инвойсом, спецификацией. Если платёж вернули, новый отправляют уже с исправленной строкой.

Образцы назначения для товаров и услуг

Номера в образцах условные. Английские строки построены по шаблону из памяток банков «за что — по какому контракту и инвойсу»: это пример, а не форма банка, и дату в них пишут в формате, который задаёт ваш банк.

Операция Рублёвый платёж нерезиденту Валютный перевод Аванс за ввозимый товар {VO11100} Предоплата за гофрокартон по контракту № 15 от ДД.ММ.ГГГГ, инвойс № 208 от ДД.ММ.ГГГГ ADVANCE PAYMENT FOR CORRUGATED CARDBOARD UNDER CONTRACT NO 15 DATED DD MM YYYY INVOICE NO 208 DATED DD MM YYYY Оплата товара после ввоза {VO11200} Оплата фрезерного станка, поставленного по контракту № 31 от ДД.ММ.ГГГГ, инвойс № 77 от ДД.ММ.ГГГГ PAYMENT FOR MILLING MACHINE DELIVERED UNDER CONTRACT NO 31 DATED DD MM YYYY INVOICE NO 77 DATED DD MM YYYY Аванс за услуги {VO21100} Предоплата за маркетинговые услуги по договору № 12 от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № 45 от ДД.ММ.ГГГГ ADVANCE PAYMENT FOR MARKETING SERVICES UNDER CONTRACT NO 12 DATED DD MM YYYY INVOICE NO 45 DATED DD MM YYYY Оплата оказанных услуг {VO21200} Оплата консультационных услуг, оказанных по договору № 9 от ДД.ММ.ГГГГ, счёт № 51 от ДД.ММ.ГГГГ PAYMENT FOR CONSULTING SERVICES RENDERED UNDER CONTRACT NO 9 DATED DD MM YYYY INVOICE NO 51 DATED DD MM YYYY

Строка, которую банк прочтёт без вопросов

Сверьте строку с контрактом и инвойсом: предмет назван теми же словами, этап расчёта совпадает с условиями оплаты, номера и даты переписаны без ошибок.

В рублёвом платеже проверьте, что строка начинается с кода в фигурных скобках и код соответствует документам.

Узнайте у своего банка, где он ждёт уникальный номер учтённого контракта, а перед первым валютным переводом — в какой форме сообщить код вида операции и какие знаки запрещены в строке.

Когда оплату внешнеторгового контракта проводит платёжный агент, строку назначения готовят вместе с ним: так устроена оплата иностранному поставщику с назначением, собранным от основания сделки.

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