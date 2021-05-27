10 советов бизнесменам от опытного финансиста

Бизнес умирает, когда у него заканчиваются деньги. Поэтому важно уметь генерировать постоянный денежный поток.
В сегодняшних реалиях делать это все сложнее. Обороты и маржинальность падают. Поставщики не дают отсрочек и требуют авансов. Банки отказывают в кредитах: подавай им залоги и безупречную кредитную историю. Как решить проблемы с финансированием растущему бизнесу?
Вот 10 полезных советов:
1. Разделяйте личные деньги и деньги бизнеса
Часто собственники выдергивают деньги из бизнеса на личные нужды, не думая о последствиях. Это сильно усложняет контроль за расходами бизнеса, возникают проблемы с ликвидностью.
Запомните, брать деньги из бизнеса можно при двух условиях:
- по результатам учета видно, что предприятие приносит прибыль;
- есть деньги для выплаты дивидендов.
2. Занимайтесь финансовым планированием
В завале повседневной текучки у владельца нет времени осознанно взглянуть на бизнес сверху.
Многие бизнесмены не умеют планировать денежный поток или просто не занимаются этим. В результате бизнес тонет в череде кассовых разрывов, не хватает средств на его продвижение и развитие.
Грамотное планирование денежных потоков позволит увидеть, когда наступит острая нехватка средств. И даст владельцу время, чтобы решить проблему заблаговременно. Например, запросить кредит в банке и уладить все формальности.
Финансовое планирование помогает настроить бесперебойную работу с поставщиками, повышает устойчивость бизнеса к кризисам и его конкурентоспособность.
3. Создайте единую базу учета
Часто у компаний в ходу одновременно 2-3 базы учета, которые не увязаны между собой.
В результате никто, включая владельца, не понимает, что творится в бизнесе. Все виды учета живут своей жизнью. Бухгалтерский и налоговый учет не стыкуются с управленческим. Финансовый результат на бумаге не отражает реального положения дел.
Не имея цельной финансовой картины, невозможно вырастить успешный бизнес, помните об этом.
4. Следите за маржинальностью и оборачиваемостью продаж на уровне каждого товара
Вовремя обновляйте ассортимент. Важно найти баланс между быстрой оборачиваемостью ходовых товаров с небольшой наценкой и продажами высокомаржинальных продуктов, которые позволяют получать высокую премию.
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5. Не концентрируйте бизнес на одном клиенте, а продажи — на одном сотруднике
Если один из клиентов или менеджеров приносит 50 % выручки — потеря любого из них серьезно подорвет бизнес.
Ключевые клиенты, осознавая свою значимость, часто задерживают выплаты. Менеджеры — диктуют свои условия или уходят к конкурентам и уводят с собой клиентов.
6. Проверяйте своих контрагентов
Дебиторка — головная боль любого бизнеса. Если предприятие работает с отсрочкой или делает предоплаты по поставкам — ей важно убедиться в надежности контрагента.
Регулярно проверяйте своих контрагентов: юридические данные, владельцев, историю в специальных базах.
В аудите это называют background check.
7. Внимательно читайте контракты, любые договоренности — только в письменной форме
Это позволит:
- Зафиксировать ключевые условия, чтобы избежать разногласий в процессе исполнения обязательств.
- Отслеживать влияние условий сделки на денежный поток, если первичные договоренности корректировали по ходу работы.
Особенно важно отслеживать изменение условий сделки при долгосрочных, но прибыльных контрактах.
8. Заранее ведите переговоры с банками
Найти удобного финансового партнера не всегда удается с первой попытки.
Важно заранее подготовить почву для успешного взаимодействия: документы о финансовом состоянии бизнеса, о залоговом имуществе.
Чтобы получить доступ к некоторым банковским услугам, нужно доказать финансовую устойчивость бизнеса, а на это нужно время. Например, чтобы подключить овердрафт на выгодных условиях, важно показать банку, что бизнес работает в прибыльной зоне.
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9. Хеджируйте валютные риски
В условиях, когда национальная валюта теряет в цене, важно чтобы у бизнеса были валютные резервы для исполнения обязательств перед иностранными партнерами. В противном случае финансовые потери от курсовых разниц неизбежны.
10. Платите вовремя поставщикам и сотрудникам
Часто просрочка возникает по невнимательности, иногда из принципа. В результате бизнес получает товары низкого качества по завышенной цене, мотивация персонала падает.
Подведем итог
Перефразируя поговорку: плох тот малый бизнес, который не мечтает стать крупным. Ведь если нет роста, значит налицо деградация. Как обеспечить долгосрочный рост, развитие и расширение — отдельный вопрос.
Важную роль играют три фактора:
- Команда, которая развивает бизнес.
- Продукт, его качество и соответствие рынку.
- Система привлечения и удержания клиентов.
А в чем же роль денег? А они нужны, чтобы у команды хватило средств для реализации своих планов.
Поэтому важно сесть и спланировать: на какие идеи хватит денег, а какие — нет.
Без грамотного финансового планирования развивающийся бизнес может задохнуться и умереть в 50 м от финиша. Потому что, если денег нет, самый инициативный, но нетерпеливый сотрудник сбегает к конкуренту вместе с планом развития.