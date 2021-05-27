10 советов бизнесменам от опытного финансиста

Бизнес умирает, когда у него заканчиваются деньги. Поэтому важно уметь генерировать постоянный денежный поток.

В сегодняшних реалиях делать это все сложнее. Обороты и маржинальность падают. Поставщики не дают отсрочек и требуют авансов. Банки отказывают в кредитах: подавай им залоги и безупречную кредитную историю. Как решить проблемы с финансированием растущему бизнесу?

Вот 10 полезных советов:

1. Разделяйте личные деньги и деньги бизнеса

Часто собственники выдергивают деньги из бизнеса на личные нужды, не думая о последствиях. Это сильно усложняет контроль за расходами бизнеса, возникают проблемы с ликвидностью.

Запомните, брать деньги из бизнеса можно при двух условиях:

по результатам учета видно, что предприятие приносит прибыль;

есть деньги для выплаты дивидендов.

2. Занимайтесь финансовым планированием

В завале повседневной текучки у владельца нет времени осознанно взглянуть на бизнес сверху.

Многие бизнесмены не умеют планировать денежный поток или просто не занимаются этим. В результате бизнес тонет в череде кассовых разрывов, не хватает средств на его продвижение и развитие.

Грамотное планирование денежных потоков позволит увидеть, когда наступит острая нехватка средств. И даст владельцу время, чтобы решить проблему заблаговременно. Например, запросить кредит в банке и уладить все формальности.

Финансовое планирование помогает настроить бесперебойную работу с поставщиками, повышает устойчивость бизнеса к кризисам и его конкурентоспособность.

3. Создайте единую базу учета

Часто у компаний в ходу одновременно 2-3 базы учета, которые не увязаны между собой.

В результате никто, включая владельца, не понимает, что творится в бизнесе. Все виды учета живут своей жизнью. Бухгалтерский и налоговый учет не стыкуются с управленческим. Финансовый результат на бумаге не отражает реального положения дел.

Не имея цельной финансовой картины, невозможно вырастить успешный бизнес, помните об этом.

4. Следите за маржинальностью и оборачиваемостью продаж на уровне каждого товара

Вовремя обновляйте ассортимент. Важно найти баланс между быстрой оборачиваемостью ходовых товаров с небольшой наценкой и продажами высокомаржинальных продуктов, которые позволяют получать высокую премию.

Пройдите видеокурс «Управление финансами». Мы разработали программу, которая охватывает полное управление финансами — от составления основных отчетов до комплексного планирования на год.

5. Не концентрируйте бизнес на одном клиенте, а продажи — на одном сотруднике

Если один из клиентов или менеджеров приносит 50 % выручки — потеря любого из них серьезно подорвет бизнес.

Ключевые клиенты, осознавая свою значимость, часто задерживают выплаты. Менеджеры — диктуют свои условия или уходят к конкурентам и уводят с собой клиентов.

6. Проверяйте своих контрагентов

Дебиторка — головная боль любого бизнеса. Если предприятие работает с отсрочкой или делает предоплаты по поставкам — ей важно убедиться в надежности контрагента.

Регулярно проверяйте своих контрагентов: юридические данные, владельцев, историю в специальных базах.

В аудите это называют background check.

7. Внимательно читайте контракты, любые договоренности — только в письменной форме

Это позволит:

Зафиксировать ключевые условия, чтобы избежать разногласий в процессе исполнения обязательств. Отслеживать влияние условий сделки на денежный поток, если первичные договоренности корректировали по ходу работы.

Особенно важно отслеживать изменение условий сделки при долгосрочных, но прибыльных контрактах.

8. Заранее ведите переговоры с банками

Найти удобного финансового партнера не всегда удается с первой попытки.

Важно заранее подготовить почву для успешного взаимодействия: документы о финансовом состоянии бизнеса, о залоговом имуществе.

Чтобы получить доступ к некоторым банковским услугам, нужно доказать финансовую устойчивость бизнеса, а на это нужно время. Например, чтобы подключить овердрафт на выгодных условиях, важно показать банку, что бизнес работает в прибыльной зоне.

Видеокурс «Финансовый директор». Эксперт в финансах и операционном управлении с 13-летним опытом научит вас прогнозировать движение денежных средств и обеспечивать бизнесу стабильный рост без форс-мажоров.

9. Хеджируйте валютные риски

В условиях, когда национальная валюта теряет в цене, важно чтобы у бизнеса были валютные резервы для исполнения обязательств перед иностранными партнерами. В противном случае финансовые потери от курсовых разниц неизбежны.

10. Платите вовремя поставщикам и сотрудникам

Часто просрочка возникает по невнимательности, иногда из принципа. В результате бизнес получает товары низкого качества по завышенной цене, мотивация персонала падает.

Подведем итог

Перефразируя поговорку: плох тот малый бизнес, который не мечтает стать крупным. Ведь если нет роста, значит налицо деградация. Как обеспечить долгосрочный рост, развитие и расширение — отдельный вопрос.

Важную роль играют три фактора:

Команда, которая развивает бизнес. Продукт, его качество и соответствие рынку. Система привлечения и удержания клиентов.

А в чем же роль денег? А они нужны, чтобы у команды хватило средств для реализации своих планов.

Поэтому важно сесть и спланировать: на какие идеи хватит денег, а какие — нет.

Без грамотного финансового планирования развивающийся бизнес может задохнуться и умереть в 50 м от финиша. Потому что, если денег нет, самый инициативный, но нетерпеливый сотрудник сбегает к конкуренту вместе с планом развития.