Как стать финдиректором: инструкция для бухгалтера или 8 ступеней к успеху

Определимся, кто такой и чем занимается директор по финансам. Почему финансовый анализ может выполнять только он, а не главбух компании и гендир. А по пути расскажем, что нужно сделать, чтобы стать первоклассным финансовым директором.

Финансовый руководитель, кроме экономического анализа и составления отчетов, отвечает за будущее компании. Опираясь на результаты его исследований генеральный директор управляет компанией и разрабатывает стратегию развития. В зависимости от оборотов бизнеса в организации может быть целый штат финансистов под руководством одноименного начальника. Поэтому можно смело считать, что помимо математического склада ума нужно обладать коммуникационными и управленческими скиллами.

Первым пунктом программы — прокачка управленческих навыков

Часть компетенций, такую как многофункциональность, можно развить, погрузившись в рабочий процесс. Но, чтобы руководить своей командой, финдир должен обладать лидерскими качествами. Не отчаивайтесь, если вам кажется, что не прирожденный лидер. Эту, как и любую другую компетенцию, можно получить в процессе саморазвития и психологических тренингов.

60 % управленческих качеств вы нарабатываете на своем рабочем месте, только 20 % полезной информации усваивается от общения с другими лидерами, а по 10 % приходится на онлайн обучение и классические тренинги. Так что вперед — в поля.

Правильно настроенные внутренние коммуникации облегчают жизнь

Руководитель любого отдела подтвердит, что нужно уметь делегировать полномочия и контролировать результат на выходе. Это первое, о чем забывают свеженазначенные финансовые директора. Вам нужно поменять мышление и мировоззрение от исполнителя к руководителю. Теперь ваша задача — выстроить доверительные отношения с подчиненными, так чтобы не страшно было отдать часть полномочий.

Кроме финансового коллектива финдир обязан коммуницировать с другими структурными подразделениями: производство, отдел продаж, логистика, маркетинг, бухгалтерия и т.д. Они все готовы диктовать собственные условия. Ваша цель — не вступать в конфликты. Нужно доказать, что решения, принимаемые финансовым отделом, намного весомее прочих. Можно поднять эффективность специалистов других функциональных отделов, привязав их вознаграждение к комбинации экономических целей (рост, прибыльность, денежный поток). Тогда «продажи любой ценой» отойдут на второй план и менеджеры будут прислушиваться к наставлениям финансистов.

Движения к должности финансового директора должны быть поступательными

Этот специалист обязан иметь знания сразу из двух областей: бухгалтерия и финансовое управление. На основе бухгалтерских отчетов и операций строится управленческая и финансовая отчетность, а уже затем происходит анализ, прогнозирование и принятие решения.

Проще всего строить свою карьеру, начиная в бухгалтерии, а после перехода в финансисты расти до специалиста-управленца, затем подняться до начальника финансового отдела и приземлиться в кресле финансового директора. Для начала станьте уверенным главбухом, для этого подойдет курс «Главный бухгалтер» от LABA.

Определите основные задачи финансового директора

Независимо от масштабов компании финдир всегда отвечает за рост прибыли в долгосрочной перспективе. Работая специалистом финансового отдела, от вас потребуется четко выполнять поручения и эффективно сотрудничать с коллегами. Поднимаясь выше по иерархии, добавляется ответственность за подчиненных, умение смотреть на проблему в целом и работать с неопределенностью.

На основе управленческой отчетности вы моделируете сценарии дальнейшего развития, а от финансовых прогнозов зависит будущее всего бизнеса. Для финансиста мало получить необходимые коэффициенты и цифры, нужно просчитать на несколько шагов вперед, как модель согласуется с действиями функциональных отделов и влиянием внешней среды.

Расстановка красных флагов и маяков

Для быстрой корректировки намеченного курса необходимо проверять контрольные значения в различных пунктах плана. Для этого еще до разработки стратегии нужно оценить финансовое состояние компании. Сюда входит:

прогноз денежных потоков;

объем и оценка кредиторской задолженности перед поставщиками и банками;

оценка величины и динамики прибыльности.

Таким образом, вы определите узкие и слабые места в компании, узнаете до каких значений нельзя допускать, и сверяйте свой курс по ним.

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Важно разбираться в ключевых показателях

Без знаний в сфере финансов непрофессионалу делать нечего. Поэтому грызем гранит науки, разбираемся в зарубежной и отечественной теории. Среди главных определений важно понимать что такое:

Рост продаж (Sales Growth) — через анализ результатов всех компонентов продаж: ценообразование, скидки торговым сетям, промоакции, продуктовый, региональный и канальный микс, строятся прогнозы и вскрываются проблемные области. Лучший рост — тот, который максимизирует валовую прибыль, то есть прибыль после вычета из продаж переменных затрат на продукт.

Прибыльность (Profitability) — за ней скрывается не только показатель валового дохода. Здесь важно понимать за счет каких доходов и статьей расходов сформировался финансовый результат. Кроме этого, обращайте внимание на скорость роста продаж и затрат. Как они соотносятся между собой и к чему это приведет.

Денежный поток (Cash Flow). Это отсутствие кассовых разрывов, просрочек в кредиторской и дебиторских задолженностях. Одним словом денежная река, которая не должна застаиваться и превращаться в болото.

Финансовый директор должен быть готов к любой ЧС

Человеческий фактор или изменения внешней среды так и норовят разрушить финансовую стратегию. А у вас всегда должен быть козырь в рукаве, чтобы допустим обойти мировой экономический кризис, отстоять свою модель на совете директоров, устранить кассовый разрыв, найти финансирование.

От оперативности и согласованности принятых мер зависит прибыльность и денежный поток — двигатель бизнеса.

На всякий непредвиденный случай составьте список антикризисных мер для сохранения прибыли. В него могут войти следующие пункты:

заморозка кадров;

минимизация косвенных расходов: реклама, представительские, накладные, командировочные, обучение;

перевод всех оплат в национальную валюту;

пересмотр соглашений и сроков оплаты по договорам с контрагентами и арендодателями;

корректировка ценообразования.

Только не стоять на месте

Финансовый директор, как впередсмотрящий на корабле, должен постоянно саморазвиваться, приобретать новые и прокачивать старые компетенции. Нет предела в совершенствовании коммуникативных навыков, они понадобятся для мотивации сотрудников, устранения конфликтов и делегирования полномочий. Точность и скорость стратегического планирования зависит от используемых профессиональных программ, которые упрощают работу, оставляя человеку контроль за отклонениями.