В современном мире банки — одна из любимых целей для киберпреступников.

Мошенники атакуют банковские информационные системы, чтобы украсть деньги и персональную информацию. Поэтому финучреждению важно иметь стратегию кибербезопасности, цель которой — защитить данные и активы клиентов, а также сохранить репутацию кредитной организации.

Понятие «киберриски» включает в себя угрозы, связанные со взломами и сбоями банковских IT-систем: это могут быть как умышленные атаки на информационную инфраструктуру, так и случайные инциденты.

Среди большого количества рисков в сфере информационной безопасности (ИБ) выделим ключевые — наиболее опасные для финансового сектора.

Утечка данных — попадание информации в руки мошенников.

Сегодня хакеры редко прибегают к сложным атакам для того, чтобы украсть деньги, гораздо проще использовать простые в исполнении атаки с целью крупной утечки данных. Преступники не только продают информацию на сторонних площадках, но и раздают ее бесплатно: наказывают финансовые организации за отказ уплатить выкуп.

В 2023 году крупнейшие банки Индонезии BSI подверглись атаке вымогателей LockBit: банкоматы и отделения полностью вышли из строя. Мошенники потребовали выкуп в 20 млн долларов, а когда банк отказал, выложили в сеть терабайты персональных данных клиентов.

Мошенники применяют разные типы атак:

DDoS-атаки — приостанавливают на время работу цифровых сервисов и могут привести к значительным финансовым потерям, а также подрыву репутации.

Фишинг — мошенники вынуждают персонал финучреждений совершать действия, в результате которых они получают несанкционированный доступ к информации. Подробнее о фишинге — в статье.

Хакеры создают поддельные сайты и вредоносные электронные письма: ничего не подозревающие сотрудники открывают такие письма, вводят на поддельном сайте данные своих учеток (логины и пароли), и происходит «слив» — хакеры похищают информацию с помощью учетных данных доверчивого сотрудника.

Вредоносное и вымогательское ПО — вредоносные программы становятся все более совершенными, доставляя множество проблем банкам и организациям, которые занимаются обработкой платежей. Преступники заражают компьютеры вредоносным программным обеспечением , ограничивая доступ к данным. Типичный пример — вирусы-шифровальщики, которые проникают в информационную систему компании и шифруют информацию, после чего мошенники требуют деньги за расшифровку.

Атаки на банкоматы — например, шимминг, позволяющий украсть данные банковской карты с помощью скимера: гибкой платы, которая вставляется в картридер банкомата и считывает данные введенной карты. Или blackbox-атаки — когда мошенники используют специальные устройства для удаленного подключения к банкомату и отправки команды выдать наличные средства.

Внутренние риски — одна из главных угроз информационной безопасности, поскольку зачастую именно банковский персонал становится причиной утечки. Сотрудник может украсть данные: скопировать их на внешний носитель или на собственный телефон, чтобы продать третьим лицам, а может случайно отправить важную информацию (например, данные клиентов) ошибочному адресату.

Атаки на поставщиков ПО (риски цепочки поставок) — мошенники все чаще ориентируются на поставщиков ПО, подменяют или изменяют обновления программ, а затем в случае загрузки продукта на рабочие компьютеры получают доступ к конфиденциальной информации.

Незащищенные мобильные устройства — клиенты финансовых организаций все больше используют приложения для управления банковскими счетами. Многие пользователи не защищают свои телефоны дополнительными мерами безопасности, и устройства в итоге становятся довольно уязвимыми для кибератак.

Несанкционированный доступ к цифровой валюте. Криптовалюте более 15 лет, но она все еще остается новым явлением современности, и многие сервисы, торгующие ей, не имеют эффективной защиты. В последние годы фишинг и вредоносное ПО наносят большой ущерб криптобиржам и другим системам, связанным с расчетами в цифровой валюте.

Вывод: киберриски — это всегда неблагоприятные последствия для самих компаний и их клиентов. Атака может не просто привести к потере прибыли, она может полностью лишить организацию способности функционировать. Клиенты из-за кибератак могут потерять доверие и перевести свои активы в другое учреждение. Если угрозу не удалось предотвратить, банкам приходится тратить огромные средства на расследование инцидентов, восстановление данных и собственной репутации.