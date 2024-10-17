Организация безопасного КЭДО

Можно ли подписывать документы всеми видами электронных подписей;

Входит ли она в реестр отечественного ПО;

На что обратить внимание при выборе системы:

Согласно ФЗ от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об архивном деле в Российской Федерации», документы по личному составу, законченные в рамках делопроизводства до 01.01.2003 года, хранятся 75 лет. Для этого в системе КЭДО предусмотрен архив, где располагается вся завершенная документация.

Кадровые документы можно хранить на собственном сервере (локально) или в облаке. У каждого варианта есть как плюсы, так и минусы.

Размещение данных на локальном сервере (on-premise) подходит компаниям, у которых в приоритете — контроль и сохранность чувствительных данных.

За счет того, что КЭДО разворачивается во внутреннем контуре организации, исключается возможность блокировки сервера и сбоев системы.

Чтобы разместить документы on-premise, необходимо получить письменное согласие от персонала на обработку ПДн. Процедура проводится только один раз, так как персональные данные видит исключительно работодатель.

Обратите внимание: если у вашей компании нет собственного сервера, его необходимо приобрести.

Облачные сервисы, в свою очередь, обеспечивают доступ к данным из любой точки мира. Не нужно устанавливать, настраивать систему и выделять место для хранения файлов.

Но есть нюанс: велика вероятность утечки данных или несанкционированного доступа.

Облачная система КЭДО подойдет малому бизнесу. Если же компания хочет обеспечить максимальную безопасность данных, лучше выбирать локальное размещение. Особенно это касается государственных учреждений и финансовых организаций, где кадровый документооборот рекомендуется реализовывать на собственных серверах.