Внедрение СЭД: от слов к действию

Многие организации до сих пор работают с бумажными документами, несмотря на развитие технологий. Этот процесс зачастую сопровождается рядом проблем: медлительность, ошибки при обработке информации, потеря важных бумаг и даже их попадание в руки посторонних лиц.

В результате возникает хаос, который может существенно затруднить деятельность компании и привести к серьезным финансовым потерям.

Решение: система электронного документооборота (СЭД)

Система электронного документооборота позволяет эффективно справляться со всеми этими проблемами. Отправка документа осуществляется буквально одним кликом мыши, а весь его путь легко отслеживается благодаря встроенным функциям системы.

Правила доступа и использование электронных подписей обеспечивают высокий уровень безопасности, минимизируя риски утечки конфиденциальной информации.

Это ускоряет рабочие процессы и снижает вероятность срывов сделок.

Внедрение СЭД: выбор между коробочным решением и индивидуальным проектом

Когда компания принимает решение перейти на электронный документооборот, руководство сталкивается с важным выбором: воспользоваться готовым коробочным продуктом, адаптируя его под свои нужды, или сразу начать масштабный проект?

Оба подхода имеют свои особенности, но прежде всего стоит учитывать специфику бизнеса и задачи, которые предстоит решать.

Коробочное решение: быстрое внедрение и стандартные функции

Коробочные версии СЭД предлагают готовые функциональные модули, которые могут удовлетворить большинство стандартных потребностей компаний. Они быстро внедряются, экономя время и ресурсы на разработку.

Однако такие продукты часто требуют дополнительных настроек и доработок, чтобы соответствовать уникальным требованиям конкретного предприятия.

Индивидуальный проект: гибкость и уникальные возможности

Создание системы электронного документооборота с нуля предоставляет максимальную гибкость. Такой подход позволяет учесть все особенности бизнес-процессов компании, обеспечивая полное соответствие ее потребностям.

Тем не менее, разработка индивидуального проекта требует значительных временных и финансовых затрат, а также участия квалифицированных специалистов.

Вебинар: реальные практики внедрения СЭД

Чтобы глубже разобраться в вопросах внедрения, доработки и адаптации систем электронного документооборота, компания LDM совместно с интегратором Никотех организует вебинар на тему: «Реальные практики внедрения СЭД: от коробочных решений до индивидуальных доработок».

На этом мероприятии специалисты обсудят следующие вопросы:

Как оптимизировать работу компании с помощью решений LDM.

Преимущества использования коробочной версии СЭД.

Какие дополнительные доработки предлагает Никотех на базе решений LDM.

Какой вариант внедрения СЭД будет оптимальным для конкретной компании.

Регистрируйтесь на вебинар и готовьте вопросы. Любовь Черкасова, руководитель отдела продуктового развития LDM, и Илья Нефедов, директор по консалтингу компании Никотех, поделятся своим опытом в автоматизации документооборота.

Реальные практики внедрения СЭД: от коробочных решений до индивидуальных доработок Бесплатный вебинар 21 ноября 2024 года в 11:00 (МСК) Зарегистрироваться

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