Внедрение СЭД: от слов к действию

В результате возникает хаос, который может существенно затруднить деятельность компании и привести к серьезным финансовым потерям.
Решение: система электронного документооборота (СЭД)
Система электронного документооборота позволяет эффективно справляться со всеми этими проблемами. Отправка документа осуществляется буквально одним кликом мыши, а весь его путь легко отслеживается благодаря встроенным функциям системы.
Правила доступа и использование электронных подписей обеспечивают высокий уровень безопасности, минимизируя риски утечки конфиденциальной информации.
Это ускоряет рабочие процессы и снижает вероятность срывов сделок.
Внедрение СЭД: выбор между коробочным решением и индивидуальным проектом
Когда компания принимает решение перейти на электронный документооборот, руководство сталкивается с важным выбором: воспользоваться готовым коробочным продуктом, адаптируя его под свои нужды, или сразу начать масштабный проект?
Оба подхода имеют свои особенности, но прежде всего стоит учитывать специфику бизнеса и задачи, которые предстоит решать.
Коробочное решение: быстрое внедрение и стандартные функции
Коробочные версии СЭД предлагают готовые функциональные модули, которые могут удовлетворить большинство стандартных потребностей компаний. Они быстро внедряются, экономя время и ресурсы на разработку.
Однако такие продукты часто требуют дополнительных настроек и доработок, чтобы соответствовать уникальным требованиям конкретного предприятия.
Индивидуальный проект: гибкость и уникальные возможности
Создание системы электронного документооборота с нуля предоставляет максимальную гибкость. Такой подход позволяет учесть все особенности бизнес-процессов компании, обеспечивая полное соответствие ее потребностям.
Тем не менее, разработка индивидуального проекта требует значительных временных и финансовых затрат, а также участия квалифицированных специалистов.
Вебинар: реальные практики внедрения СЭД
Чтобы глубже разобраться в вопросах внедрения, доработки и адаптации систем электронного документооборота, компания LDM совместно с интегратором Никотех организует вебинар на тему: «Реальные практики внедрения СЭД: от коробочных решений до индивидуальных доработок».
На этом мероприятии специалисты обсудят следующие вопросы:
Как оптимизировать работу компании с помощью решений LDM.
Преимущества использования коробочной версии СЭД.
Какие дополнительные доработки предлагает Никотех на базе решений LDM.
Какой вариант внедрения СЭД будет оптимальным для конкретной компании.
Регистрируйтесь на вебинар и готовьте вопросы. Любовь Черкасова, руководитель отдела продуктового развития LDM, и Илья Нефедов, директор по консалтингу компании Никотех, поделятся своим опытом в автоматизации документооборота.
Реальные практики внедрения СЭД: от коробочных решений до индивидуальных доработок
Бесплатный вебинар 21 ноября 2024 года в 11:00 (МСК)
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