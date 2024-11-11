Как упростить работу отдела кадров в строительных компаниях

Неправильное ведение кадрового делопроизводства в строительных фирмах может привести к появлению административных штрафов или приостановлению деятельности предприятия, а также к увольнению должностных лиц и отстранению ответственных работников по итогам проверок Трудовой инспекцией. Ведение кадрового учета регламентируется порядком, установленным в РФ.

В любой строительной компании должен быть отдел кадров, включающий в себя начальника участка, помощника и инженера по технике безопасности. Если численность сотрудников превышает 100 человек, количество рядовых кадровых специалистов следует увеличить.

Основные сложности кадрового учета в строительных компаниях заключаются в высокой текучести кадров и приеме на работу иностранных граждан. Если фирма сотрудничает с иностранцами, необходимо получить разрешение на использование данной рабочей силы и тесно взаимодействовать с миграционной службой.

Стоит отметить, что компании, в которых числятся сотрудники-нерезиденты, чаще сталкиваются с проверками со стороны Трудовой инспекции.

Условия для найма иностранных граждан

В общем случае иностранца можно взять на работу, если ему исполнилось 18 лет. В качестве исключений выступают нерезиденты с ВНЖ, РВП и лица, получившие временное убежище.

Кадровые специалисты должны тщательно следить за наименованием должностей в штатном расписании и трудовых договорах. Они обязаны прописываться также, как в ЕТКС. Называть должности в произвольном порядке не допускается. Если компания нарушит данное требование, сотрудники могут лишиться законного права на досрочный выход на пенсию.

Организация работы отдела кадров в строительной компании

Согласно статистике, в 2023 году строительные компании суммарно выплатили более 2 млрд рублей за неисполнение миграционного законодательства. Кадровые специалисты в таких организациях должны учитывать множество факторов при работе с иностранными сотрудниками.

Массовое оформление кадровых документов вручную, особенно в условиях проектного формата работы и пиковых нагрузок, неизбежно приводит к ошибкам, которые могут дорого обойтись организации.

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