Как упростить работу отдела кадров в строительных компаниях

В любой строительной компании должен быть отдел кадров, включающий в себя начальника участка, помощника и инженера по технике безопасности. Если численность сотрудников превышает 100 человек, количество рядовых кадровых специалистов следует увеличить.
Основные сложности кадрового учета в строительных компаниях заключаются в высокой текучести кадров и приеме на работу иностранных граждан. Если фирма сотрудничает с иностранцами, необходимо получить разрешение на использование данной рабочей силы и тесно взаимодействовать с миграционной службой.
Стоит отметить, что компании, в которых числятся сотрудники-нерезиденты, чаще сталкиваются с проверками со стороны Трудовой инспекции.
Условия для найма иностранных граждан
В общем случае иностранца можно взять на работу, если ему исполнилось 18 лет. В качестве исключений выступают нерезиденты с ВНЖ, РВП и лица, получившие временное убежище.
Сотрудничество с иностранными гражданами регламентируется ТК от 30.12.2001 № 197-ФЗ (статья 327.1) и ФЗ от 25.07.2002 года № 115-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (статья 13).
Кадровые специалисты должны тщательно следить за наименованием должностей в штатном расписании и трудовых договорах. Они обязаны прописываться также, как в ЕТКС. Называть должности в произвольном порядке не допускается. Если компания нарушит данное требование, сотрудники могут лишиться законного права на досрочный выход на пенсию.
Организация работы отдела кадров в строительной компании
Согласно статистике, в 2023 году строительные компании суммарно выплатили более 2 млрд рублей за неисполнение миграционного законодательства. Кадровые специалисты в таких организациях должны учитывать множество факторов при работе с иностранными сотрудниками.
Массовое оформление кадровых документов вручную, особенно в условиях проектного формата работы и пиковых нагрузок, неизбежно приводит к ошибкам, которые могут дорого обойтись организации.
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