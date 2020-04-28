УСН, НДФЛ, налог на прибыль: обзор коронавирусных поправок в НК

22 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 121-ФЗ, который вводит ряд изменений в налоговое законодательство. Выработка данных мер обусловлена сложной экономической обстановкой на фоне пандемии COVID-19.

Коротко о главном

Предложенный пакет мер будет гармонизировать налоговое законодательство и меры финансовой поддержки МСП, предпринимаемые Правительством РФ, а также императивные нормы, накладывающие на предприятия дополнительные расходные обязательства, связанные с противодействием распространению инфекции.

Расходы предприятий на приобретение медицинских изделий для борьбы с пандемией будут уменьшать налоговую базу уже в текущих периодах, что позволит сэкономить на налоговых платежах.

В результате поправок, предприятия, квартальный доход которых не превышает 25 млн. рублей, смогут исчислять налог на прибыль, исходя из фактической прибыли за месяц. Данная мера, на наш взгляд, позволит бизнесу легче перенести сложный период кризиса.

Также будет выравнена социальная справедливость: граждане, получающие помощь от государства посредством своих работодателей, получат ее в полном объеме без удержания налога. А теперь к деталям.

Налог на прибыль и УСН

Учет доходов и расходов

Освобождаются от налогообложения доходы в виде субсидий из федерального бюджета субъектам МСП, относящихся по основному ОКВЭДу к пострадавшим отраслям.

Расходы на приобретение медицинских изделий (по Перечню Правительства РФ), предназначенные для диагностики и лечения COVID-19, следует учитывать в составе прочих расходов после принятия таких изделий на учет, не включая такие изделия в амортизируемое имущество.

Затраты на дезинфекцию помещений и средства индивидуальной и коллективной защиты, связанные с выполнением требований нормативных актов органов власти, также можно будет учесть в составе прочих расходов.

Однако затраты, осуществленные за счет субсидий МСП из федерального бюджета, в расходах для целей налогообложения учитываться не будут.

Особенности исчисления налога на прибыль

Налогоплательщики, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного (налогового) периода, могут перейти до окончания 2020 года на уплату ежемесячных авансовых платежей, исходя из фактической прибыли, начиная с отчетного периода четыре месяца, пять месяцев и так далее до окончания календарного года.

Для этого необходимо данное изменение отразить в учетной политике организации и уведомить об этом налоговый орган по месту регистрации компании не позднее 20 числа месяца, в котором осуществлен переход. В случае перехода в апреле, уведомление подается до 8 мая 2020 года.

В отношении 2020 года увеличена средняя квартальная сумма доходов от реализации с 15 до 25 млн руб., позволяющая уплачивать только квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль.

НДС

Входной НДС, предъявленный поставщиками, не будет учитываться при расчете суммы НДС к уплате, если расчеты с поставщиком осуществляются за счет субсидий федерального бюджета, полученных субъектами МСП из пострадавших отраслей.

ЕСХН и УСН

Плательщики ЕСХН и УСН смогут уменьшить доходы на затраты на дезинфекцию помещений, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты, связанные с выполнением требований нормативных актов органов власти.

НДФЛ