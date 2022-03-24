Что делать, если вас уволили незаконно?

Наш доверитель работал в организации в сфере надзора за строительством и реконструкцией. В связи с окончанием работ по строительству выполнение должностных полномочий утратило смысл, о чем работодатель уведомил нашего доверителя. На выполнение других функций он не был согласен и его уволили на основании ст. 74 ТК в связи с изменением организационных и технологических условий.

Однако наш доверитель посчитал такое основание увольнения незаконным и обратился в суд.

Суд первой инстанции не нашёл оснований признать увольнение незаконным и отказал нашему клиенту в восстановлении на работе и в выплате компенсации за вынужденный прогул. Стремясь защитить свои права, наш доверитель решил привлечь специалистов и обратился к нам.

В ходе судебного заседания в апелляционной инстанции нам удалось доказать, что на самом деле строительство и работы по реконструкции не закончились, нашего доверителя сначала незаконно отстранили от выполнения работ, а затем уволили. Производственная необходимость выполнения должностных полномочий сохранялась.

Тем самым мы донесли до суда позицию, что нашего доверителя по факту сократили, никаких изменений организационных и технологический условий труда не было.

В результате представители работодателя заключили с нашим доверителем мировое соглашение на сумму 1 500 000 рублей.

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Как правильно оспорить незаконное увольнение

Если вы хотите оспорить свое увольнение, то необходимо:

Собрать необходимые доказательства: трудовой договор с приложениями к нему, трудовую книжку, приказы о переводе на другую работу, направлении в командировку и иные. А также приказ об увольнении, выписки из банка о полученной заработной плате и иных выплатах, в том числе компенсационного характера, иные документы, подтверждающие ваши требования. Подготовить исковое заявление, описав обстоятельства дела и верно сформулировав требования (с учетом положений ТК). Подать исковое заявление и приложения к нему в суд.

А дальше — дождаться даты судебного заседания, подготовиться и выступить в суде.

И важно не затягивать с обращением в суд, так как сроки исковой давности по ряду споров составляют всего 1 месяц.

Автор: Губарева Маргарита, юридическая компания «Лекс Альянс».