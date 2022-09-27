Частичная мобилизация в РФ: рекомендации для бизнеса

1. Может ли военнослужащий заниматься предпринимательской деятельностью?

По смыслу действующего законодательства, военнослужащий не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе через доверенных лиц (пункт 7 статьи 10 закону от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ).

В первую очередь, это индивидуальные предприниматели.

Что касается статуса учредителя в хозяйственном обществе, то здесь может быть двоякое толкование. С одной стороны, учредитель не является предпринимателем, а является владельцем доли в хозяйственном обществе (то есть предпринимательская деятельность ведется именно юридическим лицом). С другой стороны, учредитель является собственником бизнеса, принимает ключевые решения, контролирует деятельность юридического лица, что по смыслу является предпринимательством.

2. Нужно ли закрывать бизнес?

В законодательстве отсутствует конкретное указание на то, что лица, призванные по мобилизации, должны прекратить статус индивидуального предпринимателя или ликвидировать хозяйственное общество.

Кроме того, прекращение статуса индивидуального предпринимателя или ликвидация юридического лица — это не быстрый процесс и может повлечь оставление трудоустроенных сотрудников без рабочих мест.

3. Что предпринять для продолжения ведения бизнеса?

Для целей продолжения/поддержания ведения предпринимательской деятельности, рекомендуем следующее.

I. Оформить доверенность на представление интересов

Для совершения необходимых действий и подписания требуемых документов мы рекомендуем оформить соответствующие доверенности на доверенных лиц. Срок полномочий в доверенности можно указать любой, возможно также предусмотреть право передоверия.

Доверенность должна содержать максимальный объем полномочий, среди которых, например:

подписание любых видов договоров, актов;

согласование условий любых сделок;

представление интересов в любых государственных органах, перед любыми физическими и юридическими лицами;

представление интересов в судах;

полномочия по взаимодействию с налоговыми органами, кредитными учреждениями (банками).

Такого рода доверенность, в том числе и от юридического лица, желательно оформлять у нотариуса.

II. Заключить договор доверительного управления

Этот способ является юридическим оформлением отношений по передаче прав управления имуществом (включая, долей, акциями в хозяйственном обществе). Этот инструмент является схожим с доверенностью, так как также позволяет совершать необходимые действия и подписание требуемых документов для юридического лица.

Оформление доверительного управления регулируется главой 53 Гражданского кодекса.

Так, по договору доверительного управления имуществом учредитель управления передает доверительному управляющему на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему.

III. Передать электронную цифровую подпись

Это позволит осуществлять удаленное подписание документов налоговой отчетности, договоров и документов к ним (если предусмотрен электронный документооборот между сторонами), участвовать в торгах и совершать иные действия.

Для целей защиты предпринимателя от взыскания в дальнейшем убытков, важно оформить документы, подтверждающие передачу электронной цифровой подписи доверенному лицу. В качестве таких документов мы рекомендуем оформить:

внутренний локальный акт организации об использовании электронной цифровой подписи; доверенность на передачу электронной цифровой подписи; договор, регулирующий права, обязанности и ответственность лица, кому передают электронную цифровую подпись.

4. Работника призвали на мобилизацию. Что делать с его рабочим местом?

На период мобилизации за работником должно быть сохранено его рабочее место, а трудовой договор должен быть приостановлен. Об этом 22 сентября 2022 года объявил Председатель Правительства.

В ближайшее время предполагается внесение соответствующих изменений в законодательные акты.

5. На мобилизацию призвали руководителя хозяйственного общества. Как действовать?

Если руководитель (генеральный директор, директор или иная должность) — это привлеченный работник, то на него распространяются те же гарантии, что и на обычного работника: трудовой договор приостанавливается и за ним сохраняется рабочее место.

Однако это негативным образом может отразиться на деятельности общества в целом.

В таком случае мы рекомендуем изучить устав на предмет того, предусмотрено ли назначение лица, замещающего единоличный исполнительный орган (руководителя) при его отсутствии.

Если такой процедуры не установлено, в таком случае рекомендуем дополнить устав соответствующими положениями и в дальнейшем назначить лицо, временно исполняющее обязанности руководителя.

Также можно оформить доверенность, по которой будут предусмотрены полномочия на совершение действий / подписание документов (особенно актуально, если срок полномочий руководителя подходит к концу).

6. Как исполнять обязательства по заключенным договорам?

Особенно актуален вопрос для исполнения госконтрактов, где очень важны сроки.

Для продолжения работы по контракту, рекомендуем оформить электронную цифровую подпись (если ее пока еще нет) и передать полномочия по ее использованию доверенному лицу, оформив это доверенностью (включая полномочия по заключению сделок), а также соглашением о передаче электронной цифровой подписи (алгоритм указан выше).

Если исполнение контракта становится невозможным, то видим два варианта:

сообщить контрагенту о невозможности дальнейшего исполнения договора в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств. При этом отметим, что мобилизация прямо не указана как форс-мажорное обстоятельство; заявить о расторжении договора в связи с существенным изменением обстоятельств на основании ст. 451 Гражданского кодекса. Отметим данный механизм более действенным, опираясь, в том числе, на аналогичную практику в период пандемии коронавирусной инфекции.

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