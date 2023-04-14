В процессе эксплуатации автомобиля выявились неисправности: как защитить свои права

Описание ситуации

Вы купили автомобиль, но в процессе эксплуатации обнаружились технические недостатки. Вы неоднократно обращались за ремонтом, но проблема проявляется вновь и вновь после ремонта. Или же вам говорят, что для ремонта требуется деталь, которую необходимо ожидать несколько месяцев, так как её нет на складе.

Что делать?

Ответ эксперта

Комментирует Старший партнер юридической компании «Лекс Альянс» Шершнев Роман.

Для начала необходимо разобраться со сроком, который прошел с даты покупки автомобиля. Если с даты покупки прошло не более 15 дней, то вне зависимости от характера недостатка, вы вправе вернуть автомобиль продавцу и потребовать его замены или возврата денежных средств.

В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара (п. 1 ст. 18 закона «О защите прав потребителей»).

Если с даты покупки прошло более 15 дней, то право на отказ от исполнения договора купли-продажи и возврат денежных средств или же на замену автомобиля у Вас возникает в следующих случаях:

в автомобиле обнаружен существенный недостаток ;

были нарушены сроки ремонта (по общему правилу максимальный срок 45 дней );

вы не могли пользоваться автомобилем в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем 30 дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

Если одна из вышеперечисленных ситуаций попадает под ваш случай, то вам следует обратиться с письменной претензией об отказе от исполнения договора купли – продажи и возврате денежных средств (если замена или ремонт автомобиля вас не устраивают).

В течение гарантийного срока претензии возможно предъявлять к продавцу. Если данный срок истек, то в течение срока службы автомобиля возможно обращаться к производителю.

Если Ваша претензия будет проигнорирована или будет получен отрицательный ответ, то за защитой своих прав вам необходимо обращаться в суд.

Какой недостаток автомобиля является существенным

Руководствуясь постановлением Пленума Верховного Суда от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» под существенным недостатком следует понимать:

недостаток, который не может быть устранен посредством ремонта с целью приведения автомобиля в соответствие с обязательными требованиями, приводящий к невозможности или недопустимости использования автомобиля;

недостаток, расходы на устранение которого приближены к стоимости или превышают стоимость самого автомобиля;

недостаток, на устранение которого затрачивается время, превышающее установленный соглашением сторон срок и ограниченный сорока пятью днями ;

различные недостатки, выявленные более одного раза, каждый из которых в отдельности делает автомобиль не соответствующим обязательным требованиям и приводит к невозможности или недопустимости его использования ;

недостаток автомобиля повторно проявляющийся после проведения мероприятий по его устранению.

Важно понимать, что каждый случай и дело индивидуальны, так в судебной практике встречаются примеры, когда в одном деле неисправность двигателя суд признает существенным недостатком, а в другом деле не находит для этого оснований.

Возможно ли вернуть купленный в кредит автомобиль

Да, данный автомобиль также возможно вернуть.

В случае возврата товара ненадлежащего качества, приобретенного потребителем за счет потребительского кредита (займа), продавец обязан возвратить потребителю уплаченную за товар денежную сумму, а также возместить уплаченные потребителем проценты и иные платежи по договору потребительского кредита или займа (п. 6 ст. 24 закона «О защите прав потребителей»).

С какими требованиями обращаться в суд

При обнаружении в Вашем автомобиле существенных недостатков возможно требовать взыскания следующих выплат:

уплаченной суммы по договору купли-продажи;

разницы между стоимостью , уплаченной вами по договору и актуальной рыночной ценой автомобиля (если автомобиль подорожал);

неустойки за нарушение сроков удовлетворения Вашей претензии в размере 1% от стоимости автомобиля за каждый день просрочки ;

уплаченной суммы процентов по кредиту (если автомобиль приобретался в кредит);

штрафа в размере 50% от суммы, присужденной в вашу пользу судом.

компенсации морального вреда (на значительные суммы не стоит рассчитывать);

компенсации судебных расходов.

В какой суд обращаться

На основании п. 2 ст. 17 закона «О защите прав потребителей» вы вправе обратиться в суд по месту:

нахождения ответчика;

вашего жительства или пребывания;

заключения или исполнения договора.

Также возможно обратиться по месту нахождения официального филиала или представительства, если иск вытекает из деятельности филиала или представительства Ответчика.

Подводя итог

Если недостаток автомобиля выявлен в течение 15 дней с даты покупки, то вне зависимости от его характера, вы вправе вернуть авто продавцу и потребовать его замены или возврата денежных средств.

Если недостаток проявился после 15 дней с даты покупки, то вышеперечисленные права у Вас возникают только при условии, если неисправность отвечает критериям существенного недостатка.

Рекомендуем вам использовать все имеющиеся механизмы досудебного урегулирования. Свои обращения следует оформлять надлежащим образом и направлять по официальным реквизитам.

Если мирным путем урегулировать возникшую ситуацию не удается, если после ремонта неисправность проявляется вновь или же у Вас нет желания и возможности ожидать ремонта длительное время, то следует обращаться в Суд за защитой и восстановлением своих нарушенных прав.

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