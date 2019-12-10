Кадровый и миграционный аудит - что, как и для чего?

Многие предприятия с наемными работниками сталкиваются с такой процедурой как кадровый аудит. Если же в компании работают еще и иностранные сотрудники, то стандартный кадровый аудит сопровождается и миграционным. В этой статье мы рассказываем, что из себя представляют данные виды аудита и для чего они нужны.

Что такое кадровый аудит

Начнем с более общего понятия — с кадрового аудита. Это комплексная проверка кадровой документации и кадровых процессов в компании, направленная на установление их соответствия трудовому законодательству.

В рамках такого аудита проверяются:

Документация по приему и увольнению сотрудников (заявления, трудовые книжки и договоры, кадровые приказы о приеме, увольнении и пр.);

Корректность составления документации по учету кадров, штатное расписание, табели рабочего времени, графики отпусков, должностные инструкции;

Локальные нормативные акты и ознакомление сотрудников с ними (внутренний трудовой распорядок, коллективный договор, положения о персональных данных, документация по охране труда, положения об оплате труда и т.д.);

Условия хранения и правильность архивирования кадровой документации.

Цель кадрового аудита — выявить нарушения и недочеты в ведении кадрового делопроизводства, обозначить риски штрафных санкций, которые назначит трудовая инспекция, если придет в компанию с проверкой. По итогам кадрового аудита подготавливается экспертное заключение, содержащее информацию о выявленных проблемах.

Кадровый аудит проводится независимыми экспертами-аудиторами, обладающими всеми необходимыми знаниями в области трудового права. Опытные профессионалы помогут сделать объективную и независимую проверку, по результатам которой привести кадровую документацию к нужному виду будет гораздо легче. Кстати, для своих клиентов Lexintel проводит аудит совершенно бесплатно! Подробнее по телефону: 7 (495) 252-10-09

Несмотря на то, что кадровый аудит в большинстве случаев является необязательной процедурой, мы все же настоятельно рекомендуем проводить подобную проверку регулярно. Аудит позволяет подготовиться к плановым и внеплановым госпроверкам и чувствовать себя уверенными во время визита проверяющих органов.

Понятие миграционного аудита

Миграционный аудит — это разновидность кадрового аудита, направленная на проверку документации, связанной исключительно с иностранной рабочей силой в компании. Такой вид аудита определяют в отдельное понятие потому, что ведение кадрового делопроизводства при наличии иностранных сотрудников осложняется миграционным законодательством.

Большое число тонкостей и особенностей, которые нужно знать работодателю иностранных работников, делает кадровое делопроизводство в такой компании «тонким местом». Зачастую многие ошибки и нарушения возникают именно в этой области, грозя крупными штрафами и санкциями. Штраф за одного неправильно оформленного иностранца может достигать 1 миллиона рублей!

Однако регулярное проведение миграционного аудита позволяет держать кадровую документацию под контролем. В рамках такой проверки аудиторы осуществляют экспертизу кадровой документации (трудовые договоры с иностранными сотрудниками, карточки сотрудников, уведомления МВД и пр.) и проверку необходимых документов каждого иностранного работника на предмет их наличия, полноты, правильности оформления, сроков действия (разрешения на работу, патенты, миграционные карты, паспорта и т.д.).

В результате миграционного аудита также выдается официальное заключение с перечнем всех выявленных нарушений и рекомендациями к их исправлению.

После аудита специалисты Lexintel всегда рады провести для вас индивидуальную бесплатную консультацию, чтобы помочь определить дальнейший план действий по устранению выявленных нарушений и проблем.

Почему Lexintel проводит кадровый и миграционный аудит бесплатно?

Миссия нашей компании — внести свой вклад в «обеление» отечественного рынка. Мы хотим, чтобы российские компании не боялись вести кадры законно, и наоборот — осознали удобство и важность легального кадрового делопроизводства.