Как прокуратура проверяет зарплаты и условия труда ваших сотрудников

Прокуратура продолжает отправлять рабочие группы для проверок зарплат и условий труда в компаниях. В первую очередь проверки коснулись тех организаций, на которые поступали жалобы от работников и других лиц. Но даже если претензий нет, компаниям следует озаботиться возможными визитами госорганов и проверить кадровые документы. Подробности читайте далее.

Заработная плата

В первую очередь проверьте, все ли сотрудники получают зарплату не ниже МРОТ. Также напоминаем про необходимость каждый год индексировать суммы заработка работников вашей организации, это касается все работодателей без исключения. Прокуратура будет проверять локальные документы компании на предмет соблюдения порядка индексации (п. 2.5.2 приказа Генпрокуратуры от 15.03.2019 № 196).

Специалисты Lexintel уточняют, что работодатель может использовать и другие методы повышения уровня зарплаты своих сотрудников, кроме индексации. Например, периодически повышать должностные оклады и выплачивать премии.

Санкции: компании, в которых выявлены нарушения, будут оштрафованы на сумму до50 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

Наличие долгов по зарплате

Проверяющие контролируют и то, вовремя ли работодатель выплачивает зарплату сотрудникам. Если в локальных документах заявлены одни сроки, а по факту зарплату задерживают, то работодателю не избежать штрафов. Более того, проверяющих интересует не только сам факт задержек, но и их причины. Если выяснится, что руководитель не выплачивал зарплату вовремя в своих личных целях, то это основание подать на него в суд.

Санкции: за наличие задержки прокуратура направит информацию в Роструд, который в свою очередь оштрафует компанию на сумму от 30 000 до 100 000 р. (ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП). Руководителю, задерживающему выплаты в своих корыстных целях, грозит штраф в размере 120 000 р. и даже отстранение от работы на 1 год, принудительные работы на 2 года или заключение в тюрьму на 1 год (п. 1 ст. 145.1 УК).

Условия труда

Напоминаем, что законодательство устанавливает обязанность для всех работодателей проводить спецоценку условий труда своих сотрудников. Подробнее читайте в этой статье. Если в вашей компании спецоценка еще не проводилась, то рекомендуем озаботиться этим вопросом как можно скорее. Кроме того, проверяющие будут заинтересованы в том, доплачивают ли работникам за вредные условия труда и проходят ли сотрудники медосмотры (ст. 213 ТК, п. 2.6 приказа № 196). Неиспользованные отпуска за несколько лет также являются нарушением.

Санкции: обо всех нарушениях, которые выявят проверяющие, будет сообщено в Роструд. Представители трудинспекции в свою очередь будут накладывать на компанию соответствующие штрафы: например, до 80 000 р. за отсутствие СОУТ (ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП); до 130 000 р. (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП) за непроведение обязательных медосмотров; до 70 000 р. за непредоставление отпуска более двух лет (ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП).

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