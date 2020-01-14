Кто и как ставит иностранного сотрудника на миграционный учет

С лета 2018 года иностранные сотрудники больше не могут быть поставлены на миграционный учет по месту работы, как раньше (Федеральный закон № 163-ФЗ от 27.06.2018 о внесении изменений в Федеральный закон № 109-ФЗ). Теперь законодательство ограничивает возможности иностранцев на регистрацию и предписывает им оформляться там, где они «преимущественно пребывают или проживают».

Однако стоит отметить, что такая формулировка по факту не запрещает иностранцу встать на миграционный учет у своего работодателя. Давайте разберемся.

Жилые и нежилые помещения

Раньше правила гласили, что иностранец может быть поставлен на миграционный учет по месту работы, но зарегистрировать его можно было только в жилых помещениях. Например, сотрудников на стройках регистрировали по месту объекта и селили в бытовках.

Теперь же законодательство «упростилось» в части, касающейся жилых и нежилых помещений. Это значит, что иностранцу можно оформить миграционный учет даже в офисе работодателя, то есть в коммерческом помещении.

Но! Место регистрации иностранца должно совпадать с фактическим местом его преимущественного пребывания. Если вы зарегистрировали иностранного работника в своем офисе, то именно там он и должен ночевать и работать. По крайней мере, вы должны иметь возможность доказать это проверяющим.

Условия проживания

Казалось бы, теперь все просто: регистрируешь иностранцев в офисе и не беспокоишься ни о чем. Однако хотим уточнить, что на практике миграционная служба чаще всего отказывает в регистрации, если помещение не подходит для жизни в нем. Будьте готовы доказать проверяющим, что у всех иностранцев есть спальные места, возможность сходить в уборную, умыться и т.д.

Конкретных требований к условиям проживания законодательство не выдвигает. Также отменили и нормы количества квадратных метров на человека. Но это не повод злоупотреблять новыми правилами и регистрировать иностранцев в open-space офисе на диване. Даже если управление по миграции допустит такие условия (что маловероятно), иностранные сотрудники вряд ли будут в действительности жить по месту такой регистрации. А фактическое пребывание иностранца по другому адресу — это уже прямое нарушение законодательства!

В случае, если в уведомлении о прибытии указан один адрес, а по факту иностранец пребывает по другому адресу, то это автоматически приводит к снятию сотрудника с объекта.

Где зарегистрирован, там и должен пребывать

Как мы уже упомянули выше, пребывать иностранец должен именно там, где он поставлен на миграционный учет. Если у проверяющих возникнет подозрение, что зарубежный гость постоянно ночует не по месту регистрации, а значит проживает в другом месте, то отвечать придется тому, у кого он поставлен на миграционный учет. Об этом дальше.

Кто несет ответственность?

Ответственность за иностранного гражданина на территории РФ несёт принимающая сторона, то есть владелец помещения, в котором иностранец ставится на миграционный учет. Стоит также отметить, что владелец того помещения, в котором иностранец не зарегистрирован, но по факту пребывает, тоже несёт ответственность за него.

Принимающая сторона обязана:

— Уведомить о пребывании иностранца (поставить на учет); — Сообщить, если иностранный гражданин убыл (снять с учета).

Не пренебрегайте снятием иностранца с миграционного учета! При обнаружении, что иностранец не снят с учета, но по факту больше не пребывает по месту регистрации, владельцу помещения грозит административная ответственность и штраф от 250 000 рублей!

Работодатель, если он не является принимающей стороной (то есть не регистрирует иностранца по своему адресу), не обязан отслеживать постановку иностранного сотрудника на миграционный учет. Но мы не рекомендуем пускать ситуацию на самотек! При обнаружении у иностранца проблем с регистрацией, миграционная служба автоматически выдворяет гражданина с территории РФ. Зачастую такие проверки заканчиваются массовым выдворением или депортацией сотрудников, что негативно сказывается на работе компании, в которой трудились данные работники.

На заметку работодателю

Работодатель может заключить договор аренды с общежитием, хостелом или другим местом пребывания иностранцев и от своего имени ставить на миграционный учет иностранных сотрудников в этих помещениях.

Таким образом работодатель организует места отдыха для своих иностранных работников в арендованных помещениях. Помните, что договор аренды необходимо заключать обязательно! Именно его вы предоставите в миграционное управление в качестве доказательства законности пребывания иностранцев по тем или иным адресам.

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