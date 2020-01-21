Сверхурочная работа: Россия лидирует по труду в нерабочее время

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, 64% россиян регулярно трудятся в нестандартное для работы время: вечером, ночью и по выходным.

В ходе проведения исследования половина опрашиваемых отметила, что работает по ночам как минимум раз в месяц, а каждый четвертый респондент признался, что трудиться ночью приходится несколько раз в неделю или даже ежедневно.

Про регулярную работу в выходные дни исследователям рассказали около 60% респондентов.

По показателю сверхурочного труда Россию обогнали только Хорватия (71%) и Греция (70%). Объясняется это низким уровнем зарплат, заставляющим людей подрабатывать помимо основной занятости. В жарких странах свою роль играет также сиеста, из-за которой работа останавливается днем на несколько часов.

А вот лучше всего придерживаются стандартного трудового графика работники в Израиле (44% работающих сверхурочно) и Нидерландах (49%). Для израильтян сверхурочный труд контролируется законодательно. Сюда же накладывается жесткий график работы общественного транспорта и особенности культуры (например, Шабат). В Нидерландах же сотрудникам не нужно искать подработку в силу высокого уровня оплаты труда.

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