Проверки органами госконтроля: хватит бояться! Как снизить риск штрафов и проверок

Проверки государственными контролирующими органами — неотъемлемая часть бизнеса в реалиях современной России. Все компании так или иначе подвергаются подобному контролю со стороны государства, но не все знают, как минимизировать риски штрафов и внеплановых проверок, не нарушая при этом законодательство.

Не запутаться в предстоящих плановых визитах госорганов, грамотно подготовить бухгалтерию и документооборот к проверкам, не допустить мошенничества со стороны проверяющих и отстоять свои права в случае каких-либо нарушений — зачастую непосильные задачи для российских компаний, которым и без того приходится выживать в сложностях современной экономики.

Мы спешим успокоить наших читателей: проверки государственными органами — это обыкновенная практика, в которой, на самом деле, нет ничего страшного. Особенно, если вы применяете такой метод кадровой оптимизации как аутстаффинг.

Проверяющие органы, которые могут прийти с проверками

Прежде всего, давайте разберемся, какие инспекции чаще всего навещают организации с целью проверок. В зависимости от вида деятельности компании, проверяющие могут быть разные, но основные государственные органы надзора, это:

— Федеральная служба по труду и занятости РФ, известная как ГИТ (Государственная инспекция труда);

— Федеральная налоговая служба РФ;

— Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологиях и массовых коммуникаций, известная как Роскомнадзор;

— Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ (ПФ и ФСС);

— Министерство внутренних дел РФ, осуществляющее в т.ч. контроль за соблюдением миграционного законодательства в трудовых отношениях;

— Управление экономической безопасности и противодействия коррупции, отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП).

Это далеко не полный список. Существует целый ряд государственных органов, имеющих полномочия к контролю и инспектированию деятельности организаций, например:

— Учреждения службы занятости;

— Военные комиссариаты;

— Ростехнадзор;

— Прокуратура;

— Центральный банк РФ;

— Государственная противопожарная служба;

— Органы государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей;

— Таможенные органы;

— Государственный ветеринарный надзор;

— Органы государственной санитарно-эпидемиологический службы...

— ...и многие другие.

Как аутстаффинговая компания берет ответственность на себя?

Если ваши сотрудники трудятся в рамках системы аутстаффинга или предоставления персонала, то вы просто показываете проверяющим органам договор с аутстаффинговой компанией, и все вопросы решает уже подрядчик.

Почему так? Ответ кроется в формате взаимоотношений аутстаффинговой компании и клиента (эту тему, кстати, мы затрагивали в статье про то, как определить мошенническую аутстаффинговую компанию): в большинстве случаев предоставляемые клиенту сотрудники оформлены на подрядчика, а не в штат компании-клиента.

Это означает, что все задачи, связанные с персоналом и кадровым делопроизводством, ведутся силами специалистов, а клиент лишь получает сотрудников для выполнения тех или иных работ. Контролирующим органам просто нечего проверять в вашей компании!

Если проверка проходит на вашей территории

В случаях, когда государственные органы все же должны выполнить проверку на территории вашего объекта, представитель подрядчика оперативно выезжает на место действия. В этой ситуации проверяющие обязаны дождаться сотрудника аутстаффинговой компании, ведь по закону проверка может осуществляться только в присутствии представителя проверяемого лица, которым, согласно договору, является аутстаффинговая компания.

Вы спокойно дожидаетесь появления специалиста, а затем он берет на себя всю работу по сопровождению проверки:

— Проверяет и фиксирует удостоверения проверяющих, не допуская мошенничества;

— Отслеживает наличие разрешения (приказа) о проведении проверки;

— Общается с представителями госорганов, сам предоставляет необходимые документы в корректном виде;

— Отслеживает, чтобы в ходе проверки не происходили нарушения и превышения полномочий со стороны проверяющих.

Предупрежден — значит, вооружен!

Лучший способ обезопасить себя от штрафов и санкций — быть заблаговременно готовым к любым проверкам: как плановым, так и внеплановым. Но здесь трудности кроются в том, что система государственных проверок довольно запутанная и не всегда понятна предпринимателям.

С Lexintel вы не будете испытывать таких сложностей, ведь мы регулярно отслеживаем предстоящие проверки в сводном плане, заблаговременно уведомляем о них, при необходимости приводим весь кадровый документооборот к корректному виду, а также ведем учет прошедших проверок. После проверки мы предоставим вам отчет с информацией о ее результатах.

Если вы не согласны с итогами проверки, наши юристы помогут оспорить ее результаты и отстоять ваши права. Мы боремся за честность и «обеление» рынка, поэтому обеспечение законности проверок — важная часть нашей работы!

Более того, мы предупреждаем наших клиентов о рисках внеплановых проверок и помогаем снижать вероятность их назначения за счет правильного ведения документооборота и кадров.

Сотрудничество с аутстаффинговой компанией помогает чувствовать себя уверенно

Зачастую проблемы возникают из-за того, что сотрудники компании не знают, как грамотно вести себя во время проверок, не уведомлены о своих правах, не понимают, что нужно и можно делать во время визита контролирующих органов, а чего делать не стоит.

Чтобы вы могли с уверенностью принимать проверяющих на своих объектах, мы проводим для своих клиентов специализированные инструктажи на тему того, как вести себя во время проверок. Наши специалисты расскажут о всех нюансах процедуры, познакомят сотрудников и руководителей с положениями ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», объяснят, как общаться с проверяющими.

Мы всегда готовы к любым госпроверкам, а значит, к ним готовы и наши клиенты! Остались вопросы? Оставляйте заявку, чтобы мы могли вас проконсультировать: