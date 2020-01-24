Аутстаффинг-мошенники. Как распознать, что аутстаффинговая компания вас обманывает?

Мы часто слышим, что аутстаффинг — это развод, да и только. К сожалению, на российском рынке кадровых услуг такое мнение действительно сложилось. Из-за нечестных подрядчиков.

Хотя в зарубежных компаниях, например, практика предоставления персонала, аутстаффинга и прочих кадровых решений абсолютно нормальна.

Давайте разберем, какие вопросы стоит задать представителю аутстаффинговой компании, чтобы понять, кто перед вами — мошенник или честный подрядчик.

Вопрос 1. Договор с персоналом — трудовой или гражданский?

Уточните, какие договоры будут заключаться с вашими сотрудниками, когда их выведут за штат и примут в аутстаффинговую компанию. Будут ли это договоры гражданско-правового характера (ГПХ) или трудовые?

Заключение договоров ГПХ крайне нежелательно, ведь эта схема более рискованная для клиента и сотрудников. Её предлагают многие «серые» аустаффинговые компании, такой вариант проще для них. Однако следует помнить, что только трудовой договор гарантирует полную правовую безопасность сотрудникам.

— Договор ГПХ, в отличие от трудового, не предполагает строгую ежемесячную оплату труда работника;

— По договору ГПХ не выплачиваются отпускные, компенсации за неиспользованные отпуска;

— Не заводятся трудовые книжки, если работники трудятся по договорам ГПХ.

«Какая мне разница, какой договор заключен с предоставляемым мне сотрудником?» — спрашивают многие наши клиенты. Отвечаем:

— Работники по ГПХ не подпадают под действие норм по охране труда, а значит абсолютно все риски в этой сфере ложатся на вас, а не на аутстаффинговую компанию;

— При госпроверках договоры ГПХ априори вызывают недоверие и приводят к более тщательному контролю. Следовательно, риск признания предоставляемых сотрудников вашими сотрудниками возрастает многократно!

— Ни в каком документе нет прямого указания на ваш объект, а это необходимо по закону — опять же, при проверках это создаст дополнительные трудности.

Вопрос 2. Имеется ли аккредитация Роструда?

Предоставлять сотрудников имеет право только организация, получившая аккредитацию Роструда в качестве частного агентства занятости.

Аккредитация — это гарант того, что перед вами не компания-однодневка, ведь выдается она только при выполнении следующих условий:

— Уставной капитал не менее 1 млн рублей;

— Директор компании должен иметь высшее образование и стаж работы в области трудоустройства не менее 3 лет;

— Отсутствие у директора судимостей за совершение преступлений против личности или преступлений в сфере экономики;

— Отсутствие налоговых задолженностей.

Компания Лексинтел имеет аккредитацию № 990 от 15.05.2018 г. Мы входим в реестр частных агентств занятости, и эту информацию всегда можно проверить в открытом доступе на официальном сайте Роструда.

Вопрос 3. Какой договор заключается между клиентом и подрядчиком?

Еще один договор, на который следует обратить свое внимание — договор, по которому ваша компания будет работать с аутстаффинговой организацией.

Аккредитованное Рострудом частное агентство занятости имеет право заключать с клиентами договоры на предоставление персонала и делает именно так, ведь такой договор более подробный и дает больше гарантий безопасности как для заказчика, так и для исполнителя.

Если же компания предлагает вам заключить обычный договор на оказание услуг — это повод задуматься о честности такого подрядчика. Конечно, никто не запрещает заключать договоры на оказание услуг, но чаще всего так делают компании, которым есть что скрывать или они не хотят брать на себя дополнительные обязанности.

Заключение договора оказания услуг имеет место быть, но только по вашей инициативе, если вам удобна именно такая форма сотрудничества.

О чем может говорить заключение договора на оказание услуг:

— Отсутствие у компании аккредитации Роструда на предоставление заемного труда;

— Использование компанией незаконных схем, которые удобно скрыть за обычным договором предоставления услуг;

— Неготовность брать на себя ответственность за сопутствующие вопросы: охрану труда, несчастные случаи и т.д.

Зачастую именно при использовании «серых» или даже «черных» схем кадровой оптимизации аутстаффинговые компании вынуждены заключать договоры на оказание услуг, чтобы облечь свои незаконные решения в якобы легальную форму.

И ещё кое-что...

Помимо всего вышесказанного, мы также советуем поинтересоваться, соблюдает ли аутстаффинговая компания права работников и охрану труда. Это необязательные, но очень приятные бонусы, которые может предложить вам ответственный подрядчик.

Например, у нас в Lexintel выделено целое направление, занимающееся вопросами охраны труда.

Специально для тех, кто ответственно подходит к выбору подрядчиков, мы подготовили статью «Ответы на часто задаваемые вопросы».

Если же у вас нет времени читать или вы не нашли ответ на свой вопрос — оставьте заявку ниже. Наши специалисты помогут!