Как выйти из кризиса в плюс: 5 кадровых вопросов, над которыми нужно подумать работодателю уже сейчас

Несомненно, бизнес испытывает серьезные трудности в сложившейся ситуации. Особенно сложной обстановка стала для малого и среднего бизнеса. Но те предприниматели, которые сумеют быть гибкими и вовремя подстроятся под кризисные условия, обязательно выйдут из кризиса в плюс или, как минимум, без потерь.

Всем известно, что сейчас важно переходить в онлайн и перестраивать бизнес-процессы таким образом, чтобы соответствовать карантинным мерам (бесконтактная доставка, удаленное обслуживание и т.д.). Об этом говорят на каждом шагу, и любой предприниматель уже это понял. Однако существует ряд сфер, которые практически не освещаются в рамках антикризисных мер, и одна из них — кадровое делопроизводство.

О чем же следует задуматься работодателям и какие меры предпринять, чтобы не остаться после кризиса без команды? Специалисты Lexintel подготовили список из 5 пунктов, на которые стоит обратить внимание работодателям в период кризиса.

Самое лучшее время подумать о будущем своей компании — вчера. А если вы не успели, то поторопитесь.

1. Позаботьтесь о персонале

Самая большая ошибка, которую может совершить сейчас работодатель — уволить сотрудников. Также нежелательно отпускать свою команду в неоплачиваемый отпуск (это может быть ещё и незаконно). Безусловно, выдержать выходные с сохранением заработной платы сможет не каждый предприниматель, ведь в условиях кризиса работы и клиентов мало. Откуда платить зарплаты — кажется непонятным.

Однако опускать руки и распускать команду — неперспективное решение. Людям как никогда нужна работа. И отпустив своих сотрудников, вы рискуете потерять их навсегда. Кризис закончится, а все ценные специалисты уже будут помогать вставать на ноги другим компаниям, но не вам.

Сейчас очень важно позаботиться о своей команде и сделать все, чтобы ключевые специалисты сохранили свои рабочие места!

— Перестройте свои бизнес-процессы таким образом, чтобы предприятие могло продолжить функционирование удаленно. Тогда распускать команду не потребуется, а поток клиентов можно будет сохранить на прежнем уровне;

— Пересмотрите обязанности сотрудников. Кризис — время новых возможностей. Вероятно, кто-то из ваших работников давно хотел обучиться новой программе или попробовать свои силы в смежном направлении. Дайте людям возможность обучать друг друга и пробовать новое, расширяя их границы;

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Обучение по ученическим договорам позволяет не только «вырастить» сотрудников нужной квалификации внутри компании, но и значительно сэкономить на налогах законным путем, так как стипендия, в отличие от зарплаты, налогом не облагается.

— Переключайте сотрудников в онлайн, если это возможно. Современному бизнесу требуется представление в сети Интернет, будь то сайт, страницы в социальных сетях, тематические порталы и платформы. Займитесь брендом компании в Интернете и подключайте к процессу сотрудников.

2. Будьте готовы к «хантингу» новых специалистов

«Хантинг» — от английского слова «hunt» («охота») — это термин, который в данном контексте подразумевает переманивание ценных кадров из других компаний. Опустим моральный аспект такой стратегии найма и сфокусируемся на том, что хантинг успешно практикуется на рынке и хорошо работает не только в периоды кризиса.

В нынешней ситуации «охота» на специалистов может оказаться особенно продуктивной: люди глобально переосмысляют свои позиции в жизни и карьере, они открыты новым предложениям. Более того, многие компании во время кризиса будут претерпевать значительные трудности и увольнять сотрудников. Высвободится большое количество специалистов, готовых искать новую работу на тех же или даже более выгодных для работодателя условиях.

Кризис — время «ловить» таких специалистов.

Сохранить позиции имеющихся сотрудников и усилить свою команду новыми «светлыми головами» — это перспективная стратегия, которая поможет выстоять в кризис и не только.

3. Отладьте кадровое делопроизводство

В кризисной ситуации крайне важно фокусироваться на результате, отбросив всю рутину и бюрократию, которая замедляет бизнес-процессы.

Мы всегда рекомендовали и рекомендуем нашим клиентам в первую очередь оптимизировать кадровое делопроизводство: провести аудит кадровой системы в компании, привести в порядок документацию, найти причины утечек бюджета и избавиться от них, делегировать кадровую рутину, которая отвлекает от ключевых бизнес-процессов.

В условиях кризиса данный вопрос встает еще более остро. Вместо того, чтобы поддерживать работоспособность бизнеса, работодателям приходится ломать головы, как оформлять вынужденные выходные, готовить отчетность в условиях удаленной работы, можно ли принимать и увольнять сотрудников во время карантина, как обеспечить их работой, оставив уровень зарплат на приемлемом уровне, и так далее.

Именно поэтому представляется целесообразным наладить все кадровые процессы таким образом, чтобы не думать о них — автоматизировать их настолько, насколько это возможно в сложившейся ситуации. Планируйте пост-кризисную экономию и оптимизацию уже сейчас. Наши специалисты готовы проконсультировать вас по данному вопросу, звоните: 7 (495) 252-10-09

4. Минимизируйте издержки на персонал

В этой статье мы уже рассказывали о том, почему штатный сотрудник всегда обходится гораздо дороже, чем кажется работодателю. И дело здесь не только в страховых отчислениях и налогах, которые вполне очевидны, но и в скрытых, косвенных издержках.

Обычно мы говорим нашим клиентам об оптимизации расходов на персонал и помогаем выстроить всю кадровую систему в компании таким образом, чтобы соблюсти баланс между экономией и качеством услуг. Сейчас же, в кризисной ситуации, мы рекомендуем минимизировать кадровые расходы.

Что это значит?

— Отладить кадровую систему компании, как мы упоминали ранее, чтобы избавиться от необоснованных утечек бюджета и снизить риски штрафов при будущих проверках надзорными органами (прокуратура, налоговая и т.д.);

— Пересмотреть систему налогообложения и при необходимости создать условия для перехода на более выгодную;

— Не пренебрегать использованием современных кадровых решений (аутстаффинг, предоставление персонала, кадровый аутсорсинг), так как в большинстве случаев это позволяет снизить расходы;

— Обратить внимание на такое решение как использование ученических договоров. Это позволяет не только готовить нужные кадры внутри компании, но и значительно экономить на зарплате законным путем;

— Выйти из тени и перестать рисковать, используя «серые» кадровые и финансовые схемы. Никто не знает, как будут развиваться события дальше, но практика уже показывает, что работа «в белую» позволяет открыто пользоваться теми мерами поддержки, которые предлагает нам государство.

5. Готовьте почву к проверкам, когда они возобновятся

Несмотря на объявленный временный мораторий на налоговые, таможенные, миграционные и прочие проверки, расслабляться не стоит! Кризис закончится, а следы от сомнительных действий останутся (финансовые, подписи на документах и пр.). Поэтому очень важно уже сейчас выстраивать работу таким образом, чтобы после кризиса не оказаться в еще большей яме:

— Проведите аудит кадровой, налоговой документации и проконсультируйтесь со специалистами по кадровой оптимизации, чтобы не допустить «тонких мест», за которые может зацепиться налоговая и трудинспекция;

— Не пытайтесь экономить с помощью «черных» и «серых» схем, не обращайтесь к непроверенным специалистам (как отличить честную аутстаффинговую компанию от мошенников мы уже писали здесь). В дальнейшем незаконные действия легко обнаружатся при первой же проверке;

— Внимательно изучайте постановления, которые публикуются во время кризиса, связанного с пандемией коронавируса, чтобы не допустить незаконных или рискованных действий (уволить сотрудника, оформить отпуск и т.д.);

— Не скупитесь на легальные кадровые решения, когда почувствуете, что кризис начинает сходить «на нет». При правильном применении они позволят значительно сократить расходы, снять с бизнеса кадровую нагрузку и перенаправить освободившиеся ресурсы на исполнение антикризисных мер.

Наша команда продолжает работать — мы перевели сотрудников на удалённый формат. Мы все так же оказываем весь спектр услуг (аутстаффинг, аутсорсинг, предоставление персонала, кадровая оптимизация, организация охраны труда и пр.). С удовольствием проконсультируем вас по телефону 7 (495) 252-10-09.

А как вы справляетесь в кризис? Делитесь своими антикризисными советами в комментариях!