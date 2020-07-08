Ученический договор: обучение сотрудников и возможность законной экономии для работодателей

В одной из прошлых статей мы уже рассказывали про то, как ученичество может стать эффективным средством экономии и оптимизации кадровой системы в организации, позволяющим легально экономить на налогах.

Напомним, что при обучении сотрудника по договору ученичества выплачивается стипендия, а не заработная плата. Стипендия не облагается налогом, и соответственно, работодатель может экономить в период всего обучения (как правило, учебная программа по каждой категории длится порядка 2-3 месяцев).

Также экономить в этом случае можно и на страховых взносах, ведь ученический договор не является трудовым или гражданско-правовым договором на выполнение работ или оказание услуг (ст. 56, 198, 199 ТК):

Стипендия, выплачиваемая по ученическому договору, заключенному с физическим лицом, ищущим работу, а также по ученическому договору на обучение без отрыва от работы, заключенному с работником, не облагаются страховыми взносами.

Почему важно обучать сотрудников?

Для любой компании важно иметь на рабочих местах опытных квалифицированных сотрудников, знающих специфику работы конкретно в данной организации. Кто из работодателей не сталкивался с проблемами длительной адаптации или даже переучивания новых сотрудников? За этими процессами скрываются немалые издержки.

Обучение в рамках ученических договоров — это отличная возможность вырастить грамотного специалиста, знакомого со спецификой и особенностями вашего предприятия.

Кроме того, отсутствие у сотрудника определённой квалификации для выполнения тех или иных работ, может стать проблемой для работодателя, если на производстве произойдет несчастный случай — проверяющие органы зафиксируют нарушение. Если вы уже наняли сотрудника на работу без необходимого образования, то лучше обучить его, например, без отрыва от производства, воспользовавшись возможностями ученичества.

Мы проводим обучение в собственном учебном центре

У группы компаний Lexintel имеется лицензия, выданная департаментом образования города Москвы на бессрочный период. Таким образом, мы можем официально осуществлять образовательную деятельность по следующим видам образования:

• Дополнительное профессиональное образование (ДПО) — профессиональное образование, получаемое дополнительно к среднему профессиональному или высшему образованию;

• Профессиональное обучение. Направлено на приобретение профессиональной компетенции и квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения его уровня образования.

На данный момент мы активно занимаемся развитием направления по профессиональному обучению. Такой вид обучения дает право работникам (как действующим, так и потенциальным кандидатам) пройти обучение по конкретной специальности, освоению конкретной профессии.

Каким специальностям можно обучиться в нашем учебном центре?

На сегодняшний день определены следующие специальности:

14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта, разряды 1,2,3,4,5,6

19756 электрогазосварщик, разряды 1,2,3,4,5,6

14622 Монтажник санитарно-технического оборудования, разряды 2,3,4

14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования, разряды 2,3,4,5,6

15341 Обработчик рыбы, разряды 1,2,3,4,5

15325 Обработчик пищевых продуктов и тары, разряды 1,2,3

19293 Укладчик-упаковщик, разряды 1,2,3,4

В дальнейшем список будет расширяться. Мы активно занимаемся развитием нашего учебного направления, чтобы дать своим клиентам широкие возможности не только по оптимизации кадров, но и по подготовке квалифицированных сотрудников.

Удаленное обучение — оптимальная мера в условиях самоизоляции и не только

Наши возможности позволяют проводить обучение дистанционно с использованием специальной онлайн-платформы. Это удобно не только в период борьбы с коронавирусной инфекцией, но и в любое другое время, так как на прохождение уроков и тестирований не затрачивается столько времени, сколько требуется при очном образовании.

Дистанционное обучение особенно удобно для действующих работников, которые обучаются без отрыва от работы — никаких поездок в учебные классы и пробок по дороге. Для обучения требуется только компьютер и доступ в Интернет.

Подробнее про обучение по ученическим договорам можно прочитать здесь и здесь .