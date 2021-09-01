Сроки по новому порядку обучения мерам пожарной безопасности перенесли

Если новые Правила противопожарного режима уже вступили в силу, то новый Порядок обучения мерам пожарной безопасности существует пока только на уровне проекта. Ранее ожидалось, что он вступит в силу с 1 сентября 2021 года, но нововведения отложили до марта 2022 года.

Таким образом, действующим все еще остается приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

Какие нововведения ожидаются в марте 2022

Согласно проекту, все действия теперь сводятся к риск-ориентированному подходу, в том числе и обучение. До вступления данного порядка в силу необходимо сделать запрос в МЧС — к какому критерию риска опасности относится ваша организация.

Вот что еще заработает с 1 марта 2022 года:

Внутри организации можно будет проводить только инструктажи (понятие пожарно-технического минимума, ПТМ, отменяется);

Прежние удостоверения будут действовать до окончания их сроков, переобучать не придется;

Обучение мерам пожарной безопасности будет теперь осуществляться по программам противопожарного инструктажа или программам ДПО (дополнительным профессиональным программам);

Вводный и первичный противопожарный инструктаж (ППИ) можно будет совмещать, но только на объектах защиты низкого и умеренного риска;

Вводный и первичный ППИ необходимо будет проходить всем. В том числе он должен проводиться с лицами, выполняющими подрядные и субподрядные работы на подконтрольной территории, и со службой охраны !

! Обязательным будет проведение инструктажей с практической тренировкой. Это значит, что после вступления нововведений в силу необходимо будет указывать в ведомостях и теоретическую, и практическую части. Также для тренировок будут нужны комплекты (самоспасатели);

Для каждого инструктажа понадобится отдельная программа, в том числе и для целевого, и для внепланового.

Частота проведения повторных инструктажей:

1 раз в год проводится в организациях с умеренным и низким риском;

2 раза в год во всех остальных (с чрезвычайно высоким, высоким, значительным и средним риском).

Журналы по пожарной безопасности

По новым правилам нужно будет выделять 2 журнала по пожарной безопасности:

Журнал учета вводного ППИ по ПБ (для вводного инструктажа); Журнал учета инструктажей по ПБ (для первичного, повторного, внепланового и целевого).

Но п. 35 допускает ведение всех инструктажей в одном журнале, так что заранее переживать не стоит. Еще одно нововведение — ФИО в журналах нужно будет указывать полностью.

Обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПО) вместо ПТМ

Обучение пожарной безопасности будет проходить по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки. С МЧС программу согласовывать не нужно, можно будет обучать в обычных учебных центрах.

Теоретическая подготовка может проходить в форме дистанционного обучения, а практическая подготовка предусматривает закрепление навыков на учебных полигонах.

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации и/или диплом о профессиональной переподготовке.

Обучение обязаны проходить:

Руководители организации, ответственные за ПБ, за инструктажи и др.;

Главные специалисты технического и производственного характера;

Лица, временно исполняющие обязанности вышеуказанных сотрудников.

Необходимость обучения иных лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, определяется работодателем.

Частота обучения в зависимости от уровня риска:

Чрезвычайно высокий риск — не реже 1 раза в год;

Высокий, значительный и средний риск — не реже 1 раза в 3 года;

Умеренный и низкий риск — не реже 1 раза в 5 лет.

Как избежать штрафов за ошибки в организации пожарной безопасности?

Охрана труда — обширная и достаточно сложная сфера, в которой организации часто допускают ошибки или вовсе не заботятся о данных вопросах, рискуя получить крупные штрафы и даже приостановку деятельности компании.

Руководители несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. Штрафы доходят до 400 000 рублей для юридических лиц и до 50 000 рублей для должностных лиц. Также предусматривается дисквалификация на 3 года за определенные нарушения.