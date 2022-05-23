Ответы на популярные вопросы об оценке профессиональных рисков

В марте 2022 года в силу вступил ряд нововведений в области охраны труда, в частности, обязательной стала оценка профессиональных рисков в организациях. Подробнее мы рассказывали в этой статье.

Напомним, что по новым правилам работодателям необходимо оценивать эффективность рисков, выявлять опасности и снижать их уровень (статья 214. ОТ РФ «Обязанности работодателя в области охраны труда»).

Нужна ли лицензия или аккредитация, чтобы провести расчет профессиональных рисков?

В законе от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (ред. от 15.04.2019) оценка профессиональных рисков не указана. Также нет и такой области аккредитации в приказе Минздравсоцразвития от 01.04.2010 № 205н (ред. от 14.11.2016) «Об утверждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда».

Это означает, что оценку профессиональных рисков может проводить любой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо — запрета на это в законодательстве нет. Все, что не запрещено, можно применять.

К мероприятиям по управлению профессиональными рисками относятся:

разработка порядка оценки рисков как одного из разделов Положения о СОУТ;

выявление опасностей;

оценка уровней профессиональных рисков;

снижение уровней профессиональных рисков

Какие документы получит организация после оценки рисков?

После проведения оценки профессиональных рисков компания-заказчик получает следующие документы:

Отчет о проведении оценки проф. рисков. Перечень идентифицированных и оцененных рисков. Реестр рисков. Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков. Реестр опасностей. Карты оценки проф рисков.

Нужно ли сдавать результаты оценки в Инспекцию по труду, как при СОУТ?

Нет, результаты расчета проф. рисков никуда сдавать не требуется. В дальнейшем эти результаты можно использовать при составлении плана мероприятий по обеспечению требований охраны труда, при инструктажах, при выборе СИЗ и пр.

Что необходимо подготовить для расчета?

Когда мы проводим оценку профессиональных рисков, нам требуется следующее:

Штатное расписание организации. Три человека, которые будут входить в комиссию по оценке рисков. Как правило, это директор, руководители отделов, специалист по охране труда, инженеры. Необходимо предоставить их ФИО и должности. Если имеются: дополнительное оборудование или условия выполнения трудовых функций.

Какая ответственность предусматривается за непроведение оценки рисков?

Предусматривается ответственность по КоАП статья 5.27.1 «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации».

штраф для должностных лиц — от 2 000 до 5 000 руб.;

штраф для ИП — от 2 000 до 5 000 руб.;

штраф для юридических лиц — от 50 000 до 80 000 руб.

В какие сроки необходимо провести оценку проф. рисков?

Желательно было провести расчет проф. рисков до 01.03.2022, так как после этой даты уже предусмотрена ответственность. Если же вы ещё не успели провести расчет, мы настоятельное рекомендуем озаботиться этим в ближайшее время, чтобы не получить штрафы.

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Какая периодичность проведения оценки рисков?

Чтобы определить периодичность, сначала необходимо привести в соответствие с изменениями ТК разделы «Положения о системе управления охраной труда», которые касаются управления рисками — основания для переоценки рисков. После этого станет понятно, какую периодичность можно установить. Это может быть один раз в пять лет, а может быть установлен и более короткий срок, на усмотрение работодателя.

По ТК в обязанности работодателя входит систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценка.

Систематичное проведение расчета проф. рисков это:

Ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест.

Изменение технологического процесса, замена производственного оборудования, которые способны оказать влияние на уровень риска для работающих.

Изменение состава применяемых материалов и/или сырья, способное оказать влияние на уровень риска для работников.

Изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, способное оказать влияние на уровни проф. риска.

Произошедший на рабочем месте несчастный случай или профессиональное заболевание, при расследовании которых были выявлены недостатки в идентификации и оценке рисков.

Нужно ли проводить оценку рисков вакантных должностей?

На усмотрение работодателя. Ни в методике, ни в Федеральных законах про вакантные места не упоминается.

Нужно ли ответственным по охране труда снова проходить обучение и получать новое удостоверение?

Да, нужно.

Как формируется стоимость проведения оценки профессиональных рисков? За каждого сотрудника или за каждую должность по аналогии со спец. оценкой?

В отличие от спец. оценки, при которой в расчет берется 20% от общего количества сотрудников на одной должности, оценка профессиональных рисков рассчитывается на одно уникальное рабочее место, но в рамках каждого структурного подразделения.