Профессии, позволяющие трудоустроить иностранца из «визовой» страны без квоты

Одним из наиболее длительных этапов данного процесса является получение квоты на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС).
В перечень неквотируемых должностей входит более 100 профессий, среди которых:
- Генеральный директор.
- Финансовый директор.
- Инженерные специальности (главный инженер, инженер по автоматизированным системам управления производством, инженер по защите информации, инженер по надзору за строительством и др.).
- Техники, монтажники (техник по бурению, монтажник стальных и железобетонных конструкций, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию и пр.).
- Корреспонденты СМИ.
- Врачи различных специальностей (врач общей практики, участковый терапевт, фельдшер и др.).
- Артисты различных направлений, режиссеры.
- Тренеры, хореографы.
Министерство труда и социальной защиты ежегодно актуализирует перечень, чтобы стимулировать приток иностранных специалистов на российский рынок труда в определенных сферах.
Полный список неквотируемых должностей на 2022 год вы можете посмотреть здесь.
Подытожим: если работодатель трудоустраивает на работу иностранного гражданина из «визовой» страны на должность, входящую в данный перечень, то ему не нужно заниматься получением квоты.
Кроме того, избежать трудностей при привлечении на работу иностранных граждан можно с помощью аутстаффинга. Делегируйте данный вопрос аутстаффинговой компании и снимите с себя всю ответственность за подбор, оформление и «ведение» иностранных работников.
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