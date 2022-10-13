Иностранные работники

Профессии, позволяющие трудоустроить иностранца из «визовой» страны без квоты

Работодатели, приглашающие на работу сотрудников из стран, с которыми у России установлен визовый режим, непременно сталкиваются с множеством трудностей при оформлении документов на такого работника.

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Профессии, позволяющие трудоустроить иностранца из «визовой» страны без квоты
Иллюстрация: Pavel Danilyuk/pexels

Одним из наиболее длительных этапов данного процесса является получение квоты на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС).

Однако существуют должности, при трудоустройстве иностранцев на которые, квоту получать не нужно. Оформление на неквотируемую должность дает возможность не ждать работника 4-8 месяцев, как при оформлении квоты, а оперативно получить разрешительные документы и пригласить будущего сотрудника в РФ.

В перечень неквотируемых должностей входит более 100 профессий, среди которых:

  • Генеральный директор.
  • Финансовый директор.
  • Инженерные специальности (главный инженер, инженер по автоматизированным системам управления производством, инженер по защите информации, инженер по надзору за строительством и др.).
  • Техники, монтажники (техник по бурению, монтажник стальных и железобетонных конструкций, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию и пр.).
  • Корреспонденты СМИ.
  • Врачи различных специальностей (врач общей практики, участковый терапевт, фельдшер и др.).
  • Артисты различных направлений, режиссеры.
  • Тренеры, хореографы.

Министерство труда и социальной защиты ежегодно актуализирует перечень, чтобы стимулировать приток иностранных специалистов на российский рынок труда в определенных сферах.

Полный список неквотируемых должностей на 2022 год вы можете посмотреть здесь.

Подытожим: если работодатель трудоустраивает на работу иностранного гражданина из «визовой» страны на должность, входящую в данный перечень, то ему не нужно заниматься получением квоты.

Если вам необходима помощь с оформлением в штат иностранного сотрудника на неквотируемую или квотируемую должность, обращайтесь к специалистам миграционного отдела Lexintel по номеру +7 (495) 229-14-25, мы ответим на все интересующие вас вопросы!

Кроме того, избежать трудностей при привлечении на работу иностранных граждан можно с помощью аутстаффинга. Делегируйте данный вопрос аутстаффинговой компании и снимите с себя всю ответственность за подбор, оформление и «ведение» иностранных работников.

До 31.12.2022 в компании Lexintel действует специальное предложение — стартовый пакет системы охраны труда в подарок при заключении договора аутстаффинга.

 

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