Трудоустройство сотрудника из Вьетнама в России

Ошибки при оформлении иностранных сотрудников могут привести к штрафам в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей за одного работника и даже к приостановлению деятельность организации.

Из чего состоит процесс оформления сотрудника из Вьетнама

Процесс трудоустройства сотрудников из Вьетнама предусматривает прохождение работодателем следующих шагов:

Размещение вакансий на портале Центра занятости населения (ЦЗН). Сотрудничество с ЦЗН необходимо, так как привлечь иностранных работников компания может в том случае, если на данные вакансии не оказалось возможным подобрать сотрудников среди граждан РФ. Подача заявления на оформление разрешения на привлечение и использование иностранных работников. Подача заявления на выдачу индивидуального разрешения на работу для иностранного гражданина. Оформление приглашения на въезд в Россию для иностранного гражданина на основании подачи заявления на выдачу разрешения на работу. Получение сотрудником однократной рабочей визы в Россию на основании приглашения в Консульском отделе России во Вьетнаме (на момент подачи на приглашение необходимо определиться, в каком городе планируется получение визы). Въезд в РФ по однократной рабочей визе. Получение разрешения на работу и предоставление в МВД справки об отсутствии у иностранного гражданина заболеваний, опасных для населения (в течение 30 календарных дней с даты въезда) и сертификата, подтверждающего знание русского языка, истории и основ законодательства России. Подача уведомления в МВД о заключении трудового договора с иностранным гражданином (в течение 3-х рабочих дней после заключения). Продление визы на срок действия разрешения на работу.

Нужны ли квоты на привлечение иностранной рабочей силы из Вьетнама

Так как сотрудники из Вьетнама являются «визовыми» иностранцами, для их привлечения работодателю из России в большинстве случаев необходимо оформлять квоту. Именно на основании выделенной квоты работодатель подает заявление в МВД для получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Квота — это лимит допустимого ежегодного привлечения иностранных работников в тех или иных сферах деятельности и должностях.

Если должность, на которую работодатель нанимает гражданина Вьетнама, входит в список квотируемых, то позаботиться о получении квоты необходимо заблаговременно. Процесс получения квот может занять от 4 до 6 месяцев. Прием заявок на квоты осуществляется примерно 4-5 раз в год.

Но имейте в виду, что положительное решение по выделению квоты не всегда выдается с первого раза, а значит придется ждать следующей приемной комиссии.

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Существует также список должностей, для которых получение квоты не требуется. Министерство труда и защиты населения РФ ежегодно утверждает перечень таких профессий, чтобы стимулировать приток иностранных специалистов в определенных сферах. Коротко эти профессии и специальности называют неквотируемыми.

Оформить сотрудника из Вьетнама на неквотируемую должность гораздо легче и занимает в разы меньше времени.

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