Как легально трудоустроить в салон массажистов из Таиланда, Индонезии и других стран без квот и лицензий

Владельцам массажных салонов давно известно, что оформление иностранных сотрудников на должность «массажист» требует получения квоты. А потому стоит кропотливого труда, больших энергетических и финансовых затрат, а также долгосрочного планирования деятельности и кадровой политики из-за длительных сроков оформления квот.

Наши эксперты провели анализ и нашли решение, как сделать оформление иностранных массажистов проще и эффективнее. Мы готовы предложить вам альтернативное решение легального оформления массажистов!

Альтернатива оформлению массажистов

Для значительной экономии вашего времени и финансов, наши эксперты предлагают оформлять иностранных массажистов на должность «медицинской сестры по массажу».

В Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) включена профессия «медицинская сестра по массажу», должностные обязанности которой схожи с профессией «массажиста», а потому оформлять специалистов можно именно на эту должность.

В чем заключается принципиальная разница оформления профессий «массажист» и «медицинская сестра по массажу»? В том, что для оформления иностранного сотрудника на должность «медицинская сестра по массажу» не требуется предварительное получение квоты!

Это значит, что работодатель экономит при оформлении таких сотрудников время, средства, а также обретает гибкость кадровой политики в компании.

Более того, для оформления не требуется наличие медицинской лицензии (в то время как получить квоты на массажистов без медицинской лицензии невозможно).

Таким образом, трудоустройство иностранных сотрудников на должность «медицинская сестра по массажу» делает процесс более быстрым, простым и финансово доступным как для самого иностранного гражданина, так и для работодателя. Не требует длительного оформления квот и получения медицинской лицензии.

Если вы хотите иметь в штате иностранных специалистов по массажу, не загружая себя процессом оформления и посещения государственных структур, наши эксперты сделают это качественно и профессионально за вас.

Мы знаем все особенности трудоустройства иностранных сотрудников и оперативно поможем грамотно оформить документы, чтобы избежать трудностей в процессе найма иностранных граждан на работу.