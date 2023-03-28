Работодателей обязали прививать иностранных сотрудников от кори

Так, 20 марта 2023 года вступило в силу постановление Главного государственного санитарного врача от 8 февраля 2023 № 1 «О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации».

Согласно этому постановлению в период с 3 апреля по 31 декабря 2023 года работодателям необходимо обеспечить проведение иммунизации против кори привлекаемых ими к трудовой деятельности иностранных граждан, не болевших корью и не имеющих прививок или сведений о прививках против кори.

То есть провести вакцинацию необходимо для всех иностранных сотрудников – и тех, кто уже работает, и тех, кто только трудоустраивается. Исключение составляют привитые или переболевшие корью иностранцы.

За несоблюдение требований предусмотрена ответственность по ст. 6.3 КоАП:

для должностных лиц – от 500 до 1 000 рублей ;

для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 500 до 1 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

для юридических лиц – от 10 000 до 20 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Порядок действий работодателя

Порядок организации вакцинации от кори законодательством не регулируется, но в общем виде специалисты миграционного отдела Lexintel рекомендуют работодателям следующее:

Уведомить под роспись всех иностранных сотрудников о необходимости пройти вакцинацию. Если сотрудник категорически отказывается проходить вакцинацию, необходимо получить от него отказ в письменном виде. Если сотрудник утверждает, что имеет прививку или перенес болезнь и не нуждается в вакцинации, у него необходимо попросить подтверждающие медицинские документы. Однако требовать справку нельзя, так как это является нарушением трудового законодательства. Работодатель может лишь предложить иностранцу предоставить мед. документы. Если иностранец не знает, была ли у него сделана прививка или перенесена болезнь, работодатель может предложить ему сдать анализ на наличие антител и затем предоставить справку с результатом. Для всех иностранных сотрудников, согласных поставить прививку от кори, необходимо организовать процедуру вакцинации, заключив договор с медицинской организацией и направив туда работников.

Трудоустройство сотрудников из-за рубежа – непростая задача, сопроводающаяся множеством рисков: от крупных штрафов до приостановки деятельности компании.

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