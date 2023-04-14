Изменения по охране труда и пожарной безопасности, вступающие в силу в 2023 году

Январь 2023: инструкции по ОТ, соцстрахование и другие изменения
В январе уже вступили в силу следующие законодательные акты:
Приказ Минтруда от 17.03.2022 № 140н. Согласно этому документу, с 1 января 2023 года возобновляет свое действие приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем». По сути, вступили в силу новые требования к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем.
Закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ. Работники, трудящиеся по договорам ГПХ, могут получить право на соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и материнства. Вступил в силу с 1 января 2023 года.
Приказ Минздрава от 13.12.2022 № 790н. Изменились условия и порядок формирования листков нетрудоспособности. Вступил в силу с 1 января 2023 года.
Приказ Минэнерго от 12.08.2022 № 811 ввел новые правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Вступил в силу с 7 января 2023 года.
Март 2023: СОУТ, пожарная безопасность, документооборот и многое другое
Март 2023 года принес большое количество изменений в сфере охраны труда, безопасности и смежных областей, которые необходимо учитывать работодателям.
А именно:
Постановление Правительства от 05.07.2022 № 1206. Изменился порядок расследования и учета случаев профессиональных заболеваний работников. Вступило в силу с 1 марта 2023 года.
Постановление Правительства от 16.12.2021 № 2334. С 1 марта 2023 года вступили в силу новые правила аккредитации для организаций и ИП, оказывающих услуги по охране труда.
Постановление Правительства от 24.12.2021 № 2464. Вступили в силу изменения для организаций, которые обучают своих работников вопросам охраны труда. В частности, с 1 марта 2023 года вступили в силу новые положения Порядка обучения о внесении сведений в реестр организаций, которые обучают своих работников вопросам ОТ, и в реестр обученных по ОТ лиц.
Приказ Минтруда от 31.10.2022 № 699н. С 1 марта 2023 года начали действовать новые положения по СОУТ в микропредприятиях.
Постановление Правительства от 24.10.2022 № 1885. Изменения правил противопожарного режима. Вступили в силу с 1 марта 2023 года.
Постановление Правительства от 19.09.2022 № 1654. С 1 марта 2023 года начали действовать новые правила эвакуации при угрозе возникновения ЧС.
Приказ Минтруда от 20.09.2022 № 578н. Изменения в документообороте по ОТ. С 1 марта 2023 года вступил в силу справочник документов, оформляемых в электронном виде без необходимости дублировать на бумажном носителе. В справочник вошли документы по таким ситуациям как расследование несчастных случаев, диспансеризация и выдача молока.
Приказ Минтранса от 21.06.2022 № 237. Начали действовать новые требования к критически важным объектам в области защиты от ЧС для организаций, подконтрольных Минтрансу. Также вступил в силу с 1 марта 2023 года.
Приказ Минтранса от 01.09.2022 № 343. С 1 марта 2023 года вступили в силу новые требования к тахографам.
Закон от 19.12.2022 № 548-ФЗ. С 1 марта 2023 года начал действовать особый порядок госконтроля эксплуатации лифтов.
Приказ Минэнерго от 30.11.2022 № 1271. С 7 марта 2023 года начали действовать правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики.
Сентябрь 2023: СИЗ, медосмотры и критически важные объекты
В сентябре 2023 года нас ждут вступления в силу следующих законодательных актов:
Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 766н. 1 сентября 2023 года начнут действовать новые правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и смывающими средствами.
Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 767н. Также вносит изменения в порядок выдачи СИЗ, а именно – с 1 сентября вступят в силу единые типовые нормы выдачи СИЗ и смывающих средств.
Постановление Правительства от 10.11.2022 № 2034. Начнут действовать новые правила разработки, а также форма паспорта безопасности для критически важных объектов. Вступает в силу 1 сентября 2023 года.
Закон от 29.12.2022 № 629-ФЗ. Согласно этому закону, с 1 сентября 2023 года разрешат проводить медосмотры дистанционно.
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