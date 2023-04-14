Изменения по охране труда и пожарной безопасности, вступающие в силу в 2023 году

Январь 2023: инструкции по ОТ, соцстрахование и другие изменения

В январе уже вступили в силу следующие законодательные акты:

Март 2023: СОУТ, пожарная безопасность, документооборот и многое другое

Март 2023 года принес большое количество изменений в сфере охраны труда, безопасности и смежных областей, которые необходимо учитывать работодателям.

А именно:

Сентябрь 2023: СИЗ, медосмотры и критически важные объекты

В сентябре 2023 года нас ждут вступления в силу следующих законодательных актов:

Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 766н. 1 сентября 2023 года начнут действовать новые правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и смывающими средствами.

Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 767н. Также вносит изменения в порядок выдачи СИЗ , а именно – с 1 сентября вступят в силу единые типовые нормы выдачи СИЗ и смывающих средств.

Постановление Правительства от 10.11.2022 № 2034. Начнут действовать новые правила разработки, а также форма паспорта безопасности для критически важных объектов . Вступает в силу 1 сентября 2023 года.

Закон от 29.12.2022 № 629-ФЗ. Согласно этому закону, с 1 сентября 2023 года разрешат проводить медосмотры дистанционно.

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