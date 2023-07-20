Патент или РВП. Что выгоднее

Использование труда иностранцев, особенно в таких отраслях, как строительство, клининг и общепит, приобретает все большую популярность. Но, чтобы иметь возможность законно трудиться на территории РФ, иностранец должен иметь РВП или трудовой патент. Разберем, в чем отличие двух этих документов, какой выгоднее и быстрее оформить.

Патент или РВП. В чем разница

Стоит начать с того, что это 2 совершенно разных документа.

Патент

Патент — это документ, который позволяет иностранцу трудиться в РФ по определенной профессии.

Он нужен иностранцам, которые въехали на территорию России в безвизовом порядке и не имеют вида на жительство или разрешения на временное проживание.

Патент — это карточка с цветной фотографией. В ней указаны: ФИО иностранца, дата его рождения, гражданство, субъект РФ, в котором он может работать, дата выдачи патента и профессию, на которую он оформлен.

Получение патента и работа по нему имеет следующие особенности:

Патент выдается на срок от месяца до года. И продлить его можно не более чем на один год. После того как патент будет продлен на год, повторно продлить его будет нельзя. Для получения нового патента потребуется выехать за пределы РФ, затем снова въехать и заново встать на миграционный учет. Работать без патента могут временно пребывающие на территории РФ в безвизовом порядке высококвалифицированные специалисты и члены их семей, иностранцы-члены стран ЕАЭС и иные категории иностранных граждан, указанные в законе № 115-ФЗ от 25.07.2002. Для работы по патенту нужно ежемесячно оплачивать авансовые платежи по НДФЛ. Размер авансовых платежей по патенту зависит от субъекта РФ, в котором он оформляется. Например, в Москве стоимость патента для иностранцев в 2023 году равна 6 600 руб. за месяц, а в Санкт-Петербурге — 4 400 руб. Если авансовый платеж по патенту будет оплачен несвоевременно или не будет оплачен вовсе, его аннулируют. Соответственно, иностранец не сможет ни трудиться, ни находиться на территории РФ — ему будет нужно выехать из страны. Имея патент, можно работать только в том субъекте РФ, в котором он получен и только по той профессии, которая указана в патенте. Для того чтобы работать в другом регионе, нужно получить ещё один патент. При этом срок его действия не должен превышать срок действия первого патента. Срок выдачи патента составляет 10 рабочих дней, а если у иностранца есть ИНН — 5 рабочих дней. Для получения патента нужно собрать необходимые документы, а также пройти медицинское освидетельствование и тестирование на знание русского языка, законодательства и истории России. Обратиться за получением патента, иностранец должен в течение 30 календарных дней со дня въезда в Россию. Если иностранец не обратится за выдачей патента в указанный выше срок, его могут оштрафовать по ст. 18.20 КоАП на сумму от 10 000 до 15 000 руб. Патенты выдает ГУВМ МВД.

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Разрешение на временное проживание

Разрешение на временное проживание (РВП) подтверждает право иностранца проживать и вести трудовую деятельность на территории субъекта РФ.

РВП не выдается в виде отдельного документа, а представляет собой печать, которая ставится в паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Получение РВП и работа по нему имеет следующие особенности:

РВП выдается на 3 года и продлить его нельзя.

Если иностранец переехал в другой регион, то ему потребуется перенести РВП в этот регион или аннулировать его в старом регионе и оформить новое разрешение по новому месту жительства. Стоит отметить, что перенос РВП очень сложная и на практике совершенно неработающая процедура. Проще и быстрее аннулировать старое разрешение, выехать за пределы РФ, снова въехать в Россию и по новой оформить РВП.

Для получения ВНЖ иностранец должен прожить на территории РФ по РВП один год. Но подать заявление на получение вида на жительство можно чуть раньше: спустя 8 месяцев проживания в России на основании РВП.

Если у иностранца есть РВП, то получать патент, ему не нужно.

В общем случае РВП выдается иностранцу с учетом квоты, установленной Правительством (распоряжение Правительства от 05.10.2022 № 2913-р). Из-за наличия квоты получить РВП довольно сложно, так, например, в Москве из 3 000 заявок на РВП одобрено будет лишь 100.

Определенные категории иностранцев могут получить РВП без учета квоты.

Для работы по РВП не нужно ежемесячно платить авансовые платежи, как в случае с патентом. Госпошлина платится единовременно при подаче заявления на получение РВП.

Размер госпошлины за получение разрешения на временное проживание в 2023 году составляет 1 600 руб.

Проживание по РВП нужно ежегодно подтверждать. Для этого в течение 2 месяцев после окончания очередного года, необходимо подать в МВД уведомление о подтверждении факта своего проживания в России.

При наличии РВП трудиться можно только в том субъекте, в котором получено данное разрешение.

Чтобы работать в другом регионе, иностранец должен отвечать одновременно двум следующим условиям:

Его профессия или должность должны быть включены в специальный список, приведенный в п. 2 приложения к приказу Минздравсоцразвития от 28.07.2010 № 564н.

Общая продолжительность его работы вне региона, в котором получен РВП, в течение 12 календарных месяцев не должна превышать 90 календарных дней, если работа осуществляется в пути или носит разъездной характер либо 40 дней, если такой сотрудник направляется в командировку.

Срок выдачи РВП составляет 4 месяца, с даты подачи заявления или 60 дней – для иностранцев, прибывших в РФ в безвизовом порядке.

Для получения РВП иностранец должен собрать необходимые документы, пройти медицинское освидетельствование и тестирование на знание русского языка, основ законодательства РФ и истории России.

РВП выдает ГУВМ МВД.

Патент или РВП. Что выгоднее

Проще и быстрее

Патент получить намного проще и быстрее, чем РВП. Получение патента не привязано к каким-либо квотам. Иностранцу нужно лишь собрать пакет документов, пройти медосвидетельствование и тестирование на знание русского языка и основ законодательства РФ.

РВП же получить намного сложнее, отбор по квоте довольно жесткий и пройти его трудно.

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Срок получения патента более короткий, чем у РВП. Если для выдачи разрешения на временное проживание нужно ждать минимум 60 дней, то для получения патента всего 5 дней, если есть ИНН и 10 дней — если его нет.

Больше преимуществ

РВП имеет больше преимуществ, чем трудовой патент.

По РВП, в отличие от патента, можно работать по любой профессии. Кроме этого, по истечении 8 месяцев с даты получения РВП, иностранец может подать документы на получение вида на жительство.

РВП действует в течение 3 лет, а патент в течение года и продлить его можно максимум только на 1 год.

Дешевле

РВП обойдется иностранцу дешевле, чем патент.

Для оформления РВП нужно оплатить государственную пошлину в размере 1 600 руб. Стоимость самого патента зависит от субъекта РФ, в котором он оформляется и в некоторых регионах она может быть довольно высокой.

В целом затраты на оформление патента (госпошлина + авансовые платежи по нему) могут достигать 100 000 руб. в год.

Если иностранец своевременно не вносит авансовый платеж по патенту, то срок его действия будет прекращен. Для РВП такого условия нет, но есть обязанность ежегодного подтверждения факта проживания в РФ.

Что в итоге выбрать

Однозначного ответа на вопрос о том, что же лучше выбрать: патент или РВП — нет. Все индивидуально и принятие такого решения требует учета различных факторов и обстоятельств.

В этом материале мы постарались собрать все подробности о двух разных видах разрешительных документов — РВП и патенте.

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