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Иностранные работники

Увеличены требования к зарплате иностранных высококвалифицированных специалистов

Принят и опубликован Федеральный закон от 10.07.2023 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которому, помимо прочего, увеличиваются требования к размеру заработной платы для иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС).
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Увеличены требования к зарплате иностранных высококвалифицированных специалистов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вместо минимальных 167 000 рублей в месяц иностранному ВКС будет необходимо выплачивать зарплату (вознаграждение) не менее 750 000 рублей за один квартал, то есть в среднем от 250 000 рублей в месяц.

Данные нововведения вступают в силу 01.03.2024.

Кроме того, закон вносит изменения в порядок оформления патента иностранными гражданами, в процесс получения иностранными ВКС вида на жительство и разрешений на работу в РФ, в правила предоставления ДМС и пр. Подробнее о всех изменениях для ВКС читайте здесь.

Что делать работодателям? 

Несмотря на увеличение минимального уровня оплаты труда иностранных специалистов, статус ВКС остается крайне выгодным как для самих иностранцев, так и для их работодателей.

Главные выгоды привлечения иностранных ВКС для российских работодателей: 

  • Не нужно ежегодно получать квоты для трудоустройства таких иностранных сотрудников;

  • Также не нужно учитывать квоты при получении приглашений на въезд и разрешений на работу для таких сотрудников;

  • Не требуется получать разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы;

  • НДФЛ по всем выплатам по ставке 13% вне зависимости от времени пребывания иностранца в РФ.

Опыт клиентов Lexintel показывает, что привлечение к работе иностранных высококвалифицированных специалистов позволяет значительно упростить и ускорить процесс найма сотрудника в сравнении с трудоустройством иностранца, не являющимся ВКС.

Трудоустройство ВКС — это экономия времени и средств, снижение риска ошибиться при найме иностранца и получить нежелательный штраф. Если у вас есть вопросы по оформлению иностранных ВКС, проконсультируйтесь бесплатно у наших специалистов: +7 (495) 229-14-25.

Если нет возможности увеличить зарплату ВКС

Для тех работодателей, которые не планируют увеличивать выплаты своим иностранным сотрудникам, существует законная альтернатива: озаботиться переводом иностранного ВКС в статус работающего по годовому разрешению на работу.

Трудоустройство иностранного гражданина по разрешению на работу (РНР) — это стандартная процедура найма иностранца из «визовой» страны, которая включает в себя такие обязательные этапы как:

  1. Получение разрешения на привлечение и использование иностранных работников (РНП) на основании выделенной квоты или получение разрешения на привлечение иностранных работников вне квоты.

  2. Получение квоты, если этого требует должность привлекаемого иностранного сотрудника.

  3. Подача заявления в МВД на выдачу РНР для конкретного сотрудника и оформление ему приглашения на въезд в Россию.

Если вы планируете перевести ВКС на годовое разрешение на работу, озаботьтесь этим заранее и учитывайте следующее:

  • Осуществить такой перевод не получится без выезда иностранного гражданина из России. Ему будет необходимо выехать и въехать в страну заново по новому приглашению от работодателя;

  • Если сотрудник трудится и будет продолжать трудиться на должности, не входящей в список Минтруда, утверждающий неквотируемые профессии, то вам понадобится оформить квоту. Обычно этот процесс занимает от 4 до 6 месяцев.

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