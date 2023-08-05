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Иностранные работники

Оформление на работу иностранца: от заключения договора до уплаты налогов

Расскажем, как принять в штат своей компании иностранца и избежать штрафов Росфиннадзора, миграционной службы и ФНС.
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Оформление на работу иностранца: от заключения договора до уплаты налогов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

По итогам 2022 года количество иностранных работников в России составляло 3,47 млн человек, это почти на треть больше, чем в предыдущих «карантинных» периодах. Приток трудовых мигрантов продолжает расти. По оценкам экспертов, к концу текущего года можно будет говорить уже о 5 млн человек.

Алгоритм действий для работодателя

Для удобства дадим краткую пошаговую инструкцию, а затем разберем важные нюансы этого процесса.

Итак, на открытую вакансию компании откликнулся иностранец, что делать дальше?

Действие

Комментарий 

Шаг №1

Удостоверьтесь, что соискателю исполнилось 18 лет.

Согласно ст. 327.1 ТК, российские работодатели могут принимать на работу иностранных граждан после достижения ими совершеннолетия, то есть 18-ти лет.

Шаг №2

Узнайте, из какой страны прибыл работник, а также:

  • является ли это государство членом ЕАЭС;

  • действует ли безвизовый режим въезда;

  • есть ли двусторонние соглашения с Россией.

Эти данные влияют на порядок легализации иностранца и перечень документов при приеме на работу.

Шаг №3

Проверьте правовой статус нерезидента и документы, необходимые для трудоустройства.

Удостовериться в действительности разрешения на работу или патента можно на сервисе ГУ по вопросам миграции МВД России.

Шаг №4

Заключите трудовой договор с иностранцем.

Помимо общих обязательных сведений (ст. 57 ТК), в договоре также прописывается информация о документах, дающих право на осуществление трудовой деятельности, РВП и ВНЖ, (см. ст. 327.2. ТК).

Шаг №5

Поставьте в известность органы МВД о заключении трудового договора с иностранным гражданином.

Уведомление по форме, утв. приказом МВД от 30.07.2020 № 536, направляется в территориальный орган МВД по вопросам миграции, в том районе, где находится место работы.

Срок оповещения — три рабочих дня с даты заключения трудового договора.

Как выглядит уведомление МВД о приеме на работу иностранного гражданина

Документы для оформления иностранца на работу

Понадобятся следующие документы, чтобы принять иностранного работника на работу:

  • паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (например, удостоверение беженца);

  • миграционная карта, виза, постановка на миграционный учет по месту пребывания (регистрация), разрешение на работу или патент;

  • трудовая книжка (при ее наличии);

  • страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);

  • ИНН;

  • документ об образовании и квалификации.

Предоставление военного билета для заключения трудового договора с иностранным гражданином не требуется, так как иностранцы не подлежат воинскому учету в России и не являются военнообязанными. 

Если трудовой книжки, СНИЛС, ИНН, полиса ДМС (только для ВКС) у мигранта нет, то их оформлением предстоит заняться самому работодателю

Принимая в штат сотрудника с патентом, убедитесь, что фактическое местонахождение рабочего места совпадает с субъектом РФ в документе. Например, если территория действия разрешительного документа — Московская область, трудоустроиться в Москве иностранец не вправе.

Решить проблемы с легальным оформлением нерезидентов, с получением разрешений на работу и патентов для трудоустройства граждан ближнего зарубежья и визовых стран помогут специалисты миграционного отдела Lexintel.  

Нюансы выплаты зарплаты нерезиденту

Иностранцы, не имеющие в России ВНЖ, считаются нерезидентами. Согласно валютному законодательству, перевод денежных средств таким лицам должен осуществляться исключительно в безналичной форме, то есть через банковские счета в уполномоченных банках (ст. 14 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).

Выдавать зарплату наличкой нельзя. Росфиннадзор может выписать работодателю штраф в размере от 75 до 100% выплаченной суммы.

Зарплатные налоги и взносы иностранного сотрудника

Порядок налогообложения и уплаты страховых взносов с дохода зависит от правового статуса иностранца.

НДФЛ / Страховые взносы

Правовой статус иностранца

Ставка

НДФЛ

для налоговых резидентов (тех, кто провел 183 дня подряд из 12 месяцев в России) 

13% (15% при доходе свыше 5 млн руб.)

для нерезидентов

30%

для иностранцев на патенте 

13% (15% при доходе свыше 5 млн руб.)

для граждан республики Беларусь, Казахстана, Армении и Киргизии

13% (15% при доходе свыше 5 млн руб.)

Страховые взносы

для иностранцев с ВНЖ и постоянно проживающих, а также для граждан Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии

*по тарифу 30%  уплачиваются взносы за пенсионного, медицинское и социальное страхование

для мигрантов временно пребывающих на территории РФ 

*по тарифу 30%  уплачиваются взносы за пенсионного, медицинское и социальное страхование

* Для субъектов МСП действует скидка на ставку страховых взносов: 15% вместо 30% после превышения федерального МРОТ 

Обратите внимание, что иностранцы на патенте имеют возможность зачесть стоимость “рабочего” налога в счет НДФЛ (п. 6 ст. 227.1 НК). Для этого потребуется сделать в ИНФС запрос и получить соответствующее уведомление.

Lexintel успешно ведет деятельность на рынке миграционных услуг более 15 лет. 

Компания оказывает полное юридическое сопровождение при получении иностранцами разрешений на работу, патентов, приглашений на въезд в РФ для трудоустройства, а также предоставляет услуги аккредитации и легализации иностранных компаний (филиалов, представительств) и их сотрудников.

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Комментарии

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