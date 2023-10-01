Получить гражданство РФ по браку будет нельзя с октября 2023

С 26 октября 2023 года вступит в силу новая редакция закона о гражданстве РФ, в которой не предусмотрено такое основание получения гражданства в упрощенном порядке как наличие брака с гражданином России. Подробности и возможности для иностранных граждан, желающих получить российский паспорт, рассмотрим в этой статье.

Как сейчас получить гражданство РФ по браку: действующий закон

В общем порядке получение российского гражданства может занимать у иностранца 6—7 лет, так как ему нужно пройти через несколько ступеней от получения квоты и разрешения на временное проживание (РВП) до оформления и жизни в России в течение 5 лет по виду на жительство (ВНЖ).

Однако законом установлены основания, которые позволяют подать на гражданство РФ в упрощенном порядке, то есть без необходимости проживать в России по ВНЖ 5 лет и соответствовать ряду дополнительных требований.

Среди таких упрощающих оснований (пока действует нынешняя редакция закона о гражданстве) существует два, связанных с наличием у иностранца супруга или супруги с гражданством России:

Брак не менее 3 лет с гражданином РФ, проживающим в России;

Брак с гражданином РФ, проживающим в России, и наличие общего ребенка в этом браке.

То есть по действующему законодательству, иностранному гражданину, желающему получить гражданство России, не нужно ждать 5 лет проживания по ВНЖ, если он состоит в браке с гражданином РФ от 3 лет, или же имеет в браке общего ребенка. Подать документы на гражданство можно сразу с РВП, оформленным по браку, минуя этап ВНЖ.

Что изменится в октябре 2023: получение гражданства по браку по новому закону

После вступления в силу новой редакции закона, получить российское гражданство в упрощенном порядке по браку можно будет только в случае, если в браке с гражданином РФ есть общий ребенок.

Такое основание как наличие брака с гражданином РФ на протяжении 3 лет утрачивает силу 26 октября 2023 года.

Таким образом, на основании брака с гражданином России без детей иностранец может оформить РВП, затем получить ВНЖ, но подать на гражданство в упрощенном порядке не получится. Если же в браке появляется общий ребенок, то можно подавать документы на российское гражданство.

Если на данный момент у вас имеется основание получить гражданство России в упрощенном порядке по браку (без детей), рекомендуем не затягивать и подавать документы уже сейчас, пока такое основание действует. Собрать пакет документов и грамотно подготовиться к их подаче помогут специалисты Паритет-Консалт, звоните +7(495) 229-14-25. Получите консультацию миграционного специалиста бесплатно.

Подытожим:

До 26 октября 2023 года действует редакция закона, в которой предусмотрено два варианта получения гражданства России в упрощенном порядке по браку: брак с гражданином РФ от 3 лет; наличие общего ребенка в браке с гражданином РФ; Новая редакция закона, вступающая в силу 26 октября, не включает такое основание как брак с гражданином РФ сроком от 3 лет; После вступления в силу новой редакции закона подать документы на гражданство в упрощенном порядке по браку можно будет только при наличии в таком браке общего ребенка.

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