Новый список неквотируемых должностей 2024: на какие профессии можно оформить иностранного гражданина без квоты

Согласно Приказу от 15.05.2023 № 459н, вступил в силу новый список неквотируемых должностей.
В перечень вошло более 180 профессий. Среди них:
Врачи (онкологи, неврологи, акушеры-гинекологи, хирурги и др.);
Медицинские сестры, медицинские братья, фельдшеры;
Инженерные специальности (главный инженер, инженер по автоматизированным системам управления производством, инженер по защите информации, инженер-программист и др.);
Техники, монтажники (техник по бурению, монтажник стальных и железобетонных конструкций, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию и пр.);
Управляющие специальности (директор по экономике, начальник предприятия, заведующие различными организациями и др.);
Корреспонденты СМИ;
Артисты различных направлений, режиссеры;
Тренеры, хореографы.
Обратите внимание! В перечне неквотируемых должностей остались профессии генерального директора предприятия и директора предприятия, но Минтруд вводит ограничения на привлечение иностранцев без квот на данные позиции.
С 16 декабря 2023 года оформить иностранного гражданина в качестве генерального директора без оформления квоты можно только в случае, если организация не относится к субъекту малого предпринимательства.
Малому бизнесу понадобится оформлять квоту на привлечение иностранной рабочей силы для трудоустройства иностранного гражданина на должность генерального директора. Этот процесс занимает, как правило, от 4 до 8 месяцев и требует заблаговременной подготовки.
Однако существуют законные альтернативы, позволяющие значительно ускорить оформление иностранных граждан на управляющие должности. Узнайте, какие возможности есть у вашей компании: звоните +7 (499) 290-14-46 или оставляйте заявку на почту info@paritetk.ru.
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