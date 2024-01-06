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Иностранные работники

Новый список неквотируемых должностей 2024: на какие профессии можно оформить иностранного гражданина без квоты

Ежегодно Министерство труда и социальной защиты РФ актуализирует список профессий, на которые не требуется получение квоты при оформлении иностранных граждан. Таким образом Минтруд России стимулирует приток иностранных специалистов на российский рынок труда в определенных сферах.
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Новый список неквотируемых должностей 2024: на какие профессии можно оформить иностранного гражданина без квоты
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Согласно Приказу от 15.05.2023 № 459н, вступил в силу новый список неквотируемых должностей.

В перечень вошло более 180 профессий. Среди них:

  • Врачи (онкологи, неврологи, акушеры-гинекологи, хирурги и др.);

  • Медицинские сестры, медицинские братья, фельдшеры;

  • Инженерные специальности (главный инженер, инженер по автоматизированным системам управления производством, инженер по защите информации, инженер-программист и др.);

  • Техники, монтажники (техник по бурению, монтажник стальных и железобетонных конструкций, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию и пр.);

  • Управляющие специальности (директор по экономике, начальник предприятия, заведующие различными организациями и др.);

  • Корреспонденты СМИ;

  • Артисты различных направлений, режиссеры;

  • Тренеры, хореографы.

Полный список неквотируемых должностей 2024

Обратите внимание! В перечне неквотируемых должностей остались профессии генерального директора предприятия и директора предприятия, но Минтруд вводит ограничения на привлечение иностранцев без квот на данные позиции.

С 16 декабря 2023 года оформить иностранного гражданина в качестве генерального директора без оформления квоты можно только в случае, если организация не относится к субъекту малого предпринимательства.

Малому бизнесу понадобится оформлять квоту на привлечение иностранной рабочей силы для трудоустройства иностранного гражданина на должность генерального директора. Этот процесс занимает, как правило, от 4 до 8 месяцев и требует заблаговременной подготовки.

Однако существуют законные альтернативы, позволяющие значительно ускорить оформление иностранных граждан на управляющие должности. Узнайте, какие возможности есть у вашей компании: звоните +7 (499) 290-14-46 или оставляйте заявку на почту info@paritetk.ru.

Специалисты миграционного отдела Lexintel помогут быстро и легально оформить иностранных сотрудников как на квотируемые, так и на неквотируемые должности.

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