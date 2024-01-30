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Иностранные работники

Что делать, если иностранный сотрудник поменял паспорт

Замена паспорта накладывает на иностранного гражданина и его работодателя определенные обязанности. Они связаны с уведомлением контролирующих органов, заменой разрешительных документов иностранного сотрудника и внесением изменений в кадровые документы организации. Разберем, что делать работнику и работодателю при смене паспорта. 
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Что делать, если иностранный сотрудник поменял паспорт
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Национальный паспорт иностранного гражданина — это основной документ, который подтверждает его личность. На основании этого документа заключается трудовой договор, оформляются разрешительные документы на работу и на проживание на территории РФ.

Смена паспорта. Порядок действий для работника

При получении нового национального паспорта, независимо от оснований его замены, работник должен:

  • Незамедлительно уведомить об этом принимающую сторону для внесения изменений в миграционный учет.

  • Обратиться в органы МВД для замены документов, которые подтверждают легальное нахождение иностранного гражданина на территории РФ.

  • Уведомить работодателя о получении нового паспорта.

Уведомление принимающей стороны о замене паспорта

После замены национального паспорта необходимо внести изменения в миграционный учет иностранного гражданина.

Занимается этим в большинстве случаев принимающая сторона, поэтому иностранному гражданину следует незамедлительно сообщить об изменении своих паспортных данных.

Напомним, что принимающая сторона (согласно п. 7 ч. 1 ст. 2 закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ) — это физическое или юридическое лицо, которое предоставило иностранному гражданину место для проживания.

В некоторых случаях иностранный гражданин должен самостоятельно внести изменения в свой миграционный учет. Сделать это он должен, если:

  • Проживает в жилом помещении, которое принадлежит ему на праве собственности.

  • Владелец жилого помещения, в котором проживает иностранный гражданин, в настоящий момент находится за пределами РФ.

Срок для внесения изменений в миграционный учет — три рабочих дня с даты получения нового паспорта.

С октября 2023 года были внесены изменения в правила миграционного учета, по которым иностранцы могут самостоятельно оформлять себе регистрацию.

Замена разрешительных документов

После смены реквизитов национального паспорта нужно также внести изменения в документы, которыми подтверждается право на проживание и работу иностранного гражданина на территории РФ. К ним относятся: РВП, ВНЖ, разрешение на работу и патент.

Чтобы внести изменения в ВНЖ или РВП, иностранному гражданину нужно обратиться в органы МВД с соответствующим заявлением. Данные о новом РВП или ВНЖ внесут в виде отметки в национальный паспорт.

Чтобы внести изменения в разрешение на работу или патент, иностранному гражданину нужно обратиться в территориальный орган МВД с соответствующим заявлением. Сделать это нужно в течение семи дней с даты фактического получения нового документа или въезда в РФ по новому паспорту.

Заниматься внесением изменений в РНР может как сам иностранный гражданин, так и его работодатель (по доверенности). Если же иностранец трудится на основании патента, вносить изменения в документ ему придется самостоятельно.

Миграционный отдел Lexintel оказывает полный спектр услуг по оформлению разрешительных документов для легального пребывания и работы в России: от консультаций по процедуре оформления и сбора пакета документов до успешного получения и последующего продления. 

Уведомление работодателя о смене паспорта

Так как замена паспорта требует внесения изменений в кадровые документы, иностранный гражданин должен уведомить своего работодателя. Срок, в течение которого он должен сделать это, законодательно не установлен.

Смена паспорта. Порядок действий для работодателя

Порядок действий работодателя при смене иностранным работником паспорта состоит из следующих шагов:

  1. Заключение дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором будут отражены данные нового паспорта иностранного сотрудника.

  2. Внесение изменений в действующее разрешение на работу (РНР) иностранного гражданина — в течение 7 рабочих дней с даты фактического получения паспорта (если документ был получен в РФ) или в течение 7 дней с даты въезда по нему на территорию РФ (если документ был получен за пределами РФ).

  3. Перенос визы из старого паспорта в новый — после получения скорректированного разрешения на работу.

Как уже было сказано выше, внести изменения в РНР может как сам иностранный сотрудник, так и его работодатель.

Если стороны договорились о том, что это будет делать организация, в которой трудится работник, то работодателю потребуется подготовить две доверенности: одну на представление интересов работника, а вторую — на представление интересов компании (для того, кто будет заниматься этим процессом).

Если же сотрудник работает по патенту, то изменения в него он должен вносить самостоятельно.

Имейте в виду, что в случае, если работодатель является принимающей стороной (т.е. предоставляет своему работнику место для проживания), он дополнительно должен внести изменения в миграционный учет данного сотрудника. Для этого нужно обратиться в отдел по миграции МВД в трехдневный срок с даты получения нового паспорта.

Вкратце о главном

  • При смене национального паспорта иностранный гражданин должен самостоятельно внести изменения в разрешительные документы: РВП, ВНЖ или патент и, в ряде случаев, в миграционный учет.

  • Изменением данных миграционного учета занимается принимающая сторона, то есть то лицо, которое предоставляет иностранному сотруднику место для проживания: работодатель, гостиница или хостел. Если работник живет в квартире, которая принадлежит ему на праве собственности, то данные в миграционный учет он вносит самостоятельно.

  • Работодатель после смены сотрудником паспорта должен подготовить допсоглашение к трудовому договору, внести изменения в личную карточку работнику и в его разрешение на работу. 

  • Внесение изменений в РНР производится работодателем по соглашению с сотрудником: на основании полученной от него доверенности. 

  • Изменения в патент можно внести только по заявлению работника, работодатель участвовать в этом не может.

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