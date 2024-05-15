Срок пребывания иностранного гражданина в России без визы: правило «90 из 180»

Иностранные граждане, въезжающие в Россию из государств, с которыми установлен безвизовый режим, могут находиться в стране не более трех месяцев в течение полугода. Чтобы официально пребывать в России без учета данного ограничения, необходимо иметь основания и соответствующие разрешительные документы.

Согласно п. 1 ст. 5 закона № 115-ФЗ, срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина из «безвизовой» страны не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток. Это правило носит неофициальное название «90 из 180».

К «безвизовым» странам на данный момент относятся: Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан и ряд других.

Выходцам из этих государств следует внимательно рассчитывать сроки своего пребывания в России. Нарушения грозят не только штрафами, но и риском получить запрет на въезд.

Как работает правило «90 из 180»

Если иностранный гражданин въехал в Россию в безвизовом порядке, то он может находиться в стране без каких-либо дополнительных разрешений не более 90 суток в течение полугода.

Этот срок вовсе не обязательно должен быть непрерывным: иностранный гражданин может выезжать и въезжать обратно в Россию. Главное, чтобы в течение 180 суток не был превышен лимит в 90 суток суммарно.

Если иностранный гражданин исчерпал лимит, то в следующий раз въехать в Россию с частными или туристическими целями без визы он сможет только тогда, когда пройдет полугодовой период с момента его первого за полгода въезда в страну.

Что делать, чтобы находиться в России без учета правила «90 из 180»

Если иностранный гражданин планирует пребывать в России длительное время (например, по работе или учебе), ему необходимо иметь основания и соответствующие разрешительные документы.

Просто продлить свое пребывание в России более 90 суток без выезда — нельзя.

Если иностранный гражданин прежде въехал в Россию с туристическими или частными целями и хочет остаться дольше, ему необходимо сначала выехать из страны, а затем снова въехать, но уже с указанием соответствующей цели визита (работа, учеба и т.д.).

Основаниями для длительного пребывания в России могут быть:

Официальное трудоустройство;

Обучение, например, в колледже или ВУЗе;

Наличие близких родственников — граждан РФ или постоянно проживающих в стране иностранных граждан, являющихся близкими родственниками.

Для каждого случая понадобится оформить соответствующие разрешительные документы.

Имейте в виду, что обязательным условием для пребывания «безвизового» иностранного гражданина в России свыше 90 суток является также прохождение им медицинского освидетельствования, дактилоскопической регистрации и фотографирования.

На данный момент действуют временные послабления для граждан Украины в отношении сроков пребывания: им разрешено находиться в России без ограничения срока при условии прохождения медицинского освидетельствования, процедур дактилоскопии и фотографирования.

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