Срок пребывания иностранного гражданина в России без визы: правило «90 из 180»

Согласно п. 1 ст. 5 закона № 115-ФЗ, срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина из «безвизовой» страны не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток. Это правило носит неофициальное название «90 из 180».
К «безвизовым» странам на данный момент относятся: Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан и ряд других.
Выходцам из этих государств следует внимательно рассчитывать сроки своего пребывания в России. Нарушения грозят не только штрафами, но и риском получить запрет на въезд.
Как работает правило «90 из 180»
Если иностранный гражданин въехал в Россию в безвизовом порядке, то он может находиться в стране без каких-либо дополнительных разрешений не более 90 суток в течение полугода.
Этот срок вовсе не обязательно должен быть непрерывным: иностранный гражданин может выезжать и въезжать обратно в Россию. Главное, чтобы в течение 180 суток не был превышен лимит в 90 суток суммарно.
Если иностранный гражданин исчерпал лимит, то в следующий раз въехать в Россию с частными или туристическими целями без визы он сможет только тогда, когда пройдет полугодовой период с момента его первого за полгода въезда в страну.
Что делать, чтобы находиться в России без учета правила «90 из 180»
Если иностранный гражданин планирует пребывать в России длительное время (например, по работе или учебе), ему необходимо иметь основания и соответствующие разрешительные документы.
Просто продлить свое пребывание в России более 90 суток без выезда — нельзя.
Если иностранный гражданин прежде въехал в Россию с туристическими или частными целями и хочет остаться дольше, ему необходимо сначала выехать из страны, а затем снова въехать, но уже с указанием соответствующей цели визита (работа, учеба и т.д.).
Основаниями для длительного пребывания в России могут быть:
Официальное трудоустройство;
Обучение, например, в колледже или ВУЗе;
Наличие близких родственников — граждан РФ или постоянно проживающих в стране иностранных граждан, являющихся близкими родственниками.
Для каждого случая понадобится оформить соответствующие разрешительные документы.
Имейте в виду, что обязательным условием для пребывания «безвизового» иностранного гражданина в России свыше 90 суток является также прохождение им медицинского освидетельствования, дактилоскопической регистрации и фотографирования.
На данный момент действуют временные послабления для граждан Украины в отношении сроков пребывания: им разрешено находиться в России без ограничения срока при условии прохождения медицинского освидетельствования, процедур дактилоскопии и фотографирования.
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