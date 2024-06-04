Выплата зарплаты иностранным сотрудникам наличными. Что нужно знать работодателю

В большинстве случаев выплачивать зарплату иностранным сотрудникам наличными нельзя — это нарушение валютного законодательства. Но из этого правила есть исключения. Как работодателю не получить штраф и какие доводы заявить в суде, рассказываем в статье.

Кто такие резиденты и нерезиденты

Чтобы разобраться, можно ли вам выплачивать зарплату иностранному гражданину наличными, в первую очередь, нужно определить статус работодателя и сотрудника. По валютному законодательству ключевое значение имеет статус резидента. Но этот статус определяют не по правилам Налогового кодекса, а на основании закона № 173-ФЗ.

К резидентам относятся:

российские юрлица, кроме международных компаний;

их заграничные подразделения — филиалы, представительства, и пр.;

заграничные официальные представительства России и ее госорганов;

граждане России, в том числе ИП;

иностранцы и лица без гражданства с ВНЖ.

Обратите внимание: к деятельности ИП применяются те же требования закона № 173-ФЗ, что и к юрлицам.

Таким образом, если работодатель — российское юрлицо или ИП, то он резидент. А вот иностранный сотрудник будет резидентом, только если у него есть ВНЖ. При этом не имеет значения, является он налоговым резидентом или нет. Для граждан ЕАЭС исключения тоже не предусмотрены (письмо ФНС от 29.08.2016 № ЗН-4-17/15799).

Почему важно определиться с резидентством

Работодатели-резиденты могут совершать валютные операции только через банковские счета, счета цифрового рубля или электронные переводы (существует ряд исключений: например, рассчитываться с физлицами-нерезидентами наличными можно, если выплаты осуществляют по договору розничной купли-продажи).

Выплата зарплаты — это тоже валютная операция, поскольку сотрудник-нерезидент получает от работодателя-резидента зарплату в рублях. Выплачивать зарплату в другой валюте нельзя (письмо Роструда от 24.06.2009 № 1810-6-1).

Поэтому работодатель должен выплачивать зарплату иностранному сотруднику без ВНЖ только на счет в уполномоченном банке, иначе штрафов ему не избежать.

Какие существуют штрафы

При нарушении требований валютного законодательства работодателя могут привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП. Штраф по ней составит:

до 40% суммы выплаты — для юрлиц и ИП;

до 40% суммы выплаты, но не более 30 000 рублей — для должностного лица, например, руководителя предприятия.

Привлечь к ответственности могут в течение двух лет с момента выплаты зарплаты наличными. Наказание назначат за каждую незаконную выплату.

Обычно работодателей привлекают к ответственности сразу по нескольким выплатам и по каждой из них оформляют протоколы. Некоторые работодатели пытаются оспорить их и надеются, что штраф им назначат за одну незаконную выплату. Они ссылаются на ч. 5 ст. 4.4 КоАП, в которой прописано, что при выявлении двух и более административных правонарушений по одной и той же статье совершившему лицу назначается административное наказание как за совершение одного административного правонарушения.

Но такой аргумент не работает. Суды указывают, что размер штрафа зависит от суммы валютной операции, поэтому даже если объединить все протоколы в один, штраф останется неизменным.

Рабочий способ избежать штрафа — попытаться заменить его на предупреждение. Это возможно, если правонарушение совершено впервые и не несет вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, не наносит имущественного ущерба. Если же организацию раньше привлекали к административной ответственности по этой же или любой другой статье, штраф придется заплатить (п. 3 письма ФНС от 14.07.2023 № Д-5-17/39@).

Также можно попытаться доказать, что правонарушение — малозначительное, или заявить о снижении штрафа. Обычно суд устанавливает такие обстоятельства:

Работодатель не навредил обществу и государству, не игнорировал свои обязанности и пытался их исполнить.

У него тяжелое финансовое положение, он занимается социальной деятельностью, признал вину.

Нарушения не повлекли негативных последствий в сфере валютного регулирования.

Суд может снизить штраф, если установит эти обстоятельства, а также если размер штрафа — больше 100 000 рублей для юрлица и 50 000 рублей для ИП.

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Что делать, если сотрудник отказывается открывать расчетный счет

Важно понимать, что требования валютного законодательства не противоречат Трудовому кодексу и не ограничивают право сотрудника на получение зарплаты (письмо ФНС от 24.05.2022 № КЧ-19-9/122@). ТК предусматривает, что выплачивать ее можно как наличными, так и безналом.

Роструд разъясняет, что нерезиденту нельзя выплатить зарплату наличными, даже если он не открыл счет в банке. Уволить его в такой ситуации тоже нельзя.

Противоречие между трудовым и валютным законодательством в судебной практике и в разъясняющих письмах уполномоченных органов не решено.

В итоге, чтобы избежать ответственности, штрафов и судебных споров, заранее включайте в трудовые договоры с иностранными работниками пункт о выплате зарплаты только на банковский счет в уполномоченных банках.

Если в договоре такое условие не прописали, зарплату придется платить наличными. Но тогда будьте готовы к судебным спорам. Чтобы защитить свои интересы, используйте такие аргументы:

По ч. 6 ст. 4 закона № 173-ФЗ все неустранимые противоречия валютного законодательства толкуются в пользу резидентов и нерезидентов.

Можно ссылаться на постановления Верховного суда от 25.03.2016 № 305-АД15-19941 по делу № А40-140866/2014 и Президиума ВАС от 18.03.2008 № 15693/07, где суды не признали выплату зарплаты иностранному гражданину наличными незаконной валютной операцией.

По ч. 1 и 2 ст. 2.1 КоАП юрлицо считается виновным в совершении правонарушения, если у него была возможность соблюдать нормы, но он не принял необходимые меры. В вашем случае все возможные меры приняты, но заставить работника открыть счет нельзя и не выплачивать ему зарплату при отсутствии счета вы не можете. На этом основании компания не должна быть привлечена к административной ответственности.

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