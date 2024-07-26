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Иностранные работники

В каких случаях откажут в выдаче разрешения на работу для иностранных граждан

Временно пребывающий иностранный гражданин из «визовой» страны вправе трудиться в России, если у него есть разрешение на работу. В некоторых случаях в таком разрешении могут отказать. Подробнее рассказываем о причинах отказа в данной статье.
В каких случаях откажут в выдаче разрешения на работу для иностранных граждан
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Отказ в разрешении на работу: нормативное регулирование

МВД может отказать в выдаче разрешения на работу или аннулировать уже действующий документ при наличии обстоятельств, перечисленных в законе о правовом положении иностранных граждан от 25.07.2002 № 115-ФЗ и в Административном регламенте, утвержденном приказом МВД от 01.08.2020 № 541.

Негативные характеристики: как они влияют на получение разрешения на работу 

Негативные характеристики иностранного гражданина, такие как совершение противоправных действий, могут привести к отказу в выдаче разрешения на работу в России.

Иностранный гражданин не получит разрешение, если он (согласно пп. 1, 2 п. 9 ст. 18 закона № 115-ФЗ):

  • Создает угрозу безопасности России или для ее граждан, выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ.

  • Своими действиями поддерживает терроризм и экстремизм, в том числе финансирует, планирует или оказывает поддержку в совершении экстремистских или террористических актов.

Иностранный гражданин, имевший ранее нарушения, не сможет работать в России, если (согласно пп. 5, 6, 7 п. 9 ст. 18 закона № 115-ФЗ):

  • за совершенное преступление он был осужден вступившим в законную силу приговором суда;

  • не снята или не погашена его судимость за преступление, совершенное в России или за рубежом (если оно признается таковым и в РФ); 

  • в течение года неоднократно (дважды и более) он нарушал режим пребывания или проживания в России и был привлечен к административной ответственности за это.

Разрешительные документы иностранному гражданину не выдадут и в том случае, если в течение пяти лет до даты обращения за разрешением на работу он подвергался реадмиссии, был депортирован или выдворен из России, а также, если это случалось более двух раз в течение 10 лет перед обращением (пп. 3 п. 9 ст. 18 закона № 115-ФЗ). 

Отказ в выдаче разрешения на работу в связи с возрастом или состоянием здоровья

Причины, по которым МВД откажет в выдаче иностранному гражданину разрешения на работу, не всегда связаны с его противоправными деяниями. Документ не могут получить (пп. 10, 15 п. 9 ст. 18 закона № 115-ФЗ):

  • несовершеннолетние — до 18 лет;

  • наркозависимые;

  • носители опасных инфекционных заболеваний из Перечня, утвержденного приказом Минздрава от 19.11.2021 № 1079н.

Отказ от прохождения обязательных процедур: как это влияет на получение разрешения на работу

Если иностранный гражданин откажется проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, разрешение на работу не выдадут (согласно п. 9.1-1 ст. 18 закона № 115-ФЗ, п. «п» ст. 9 закона от 25.07.1998 № 128-ФЗ).

Уже 20 лет миграционные специалисты Lexintel помогают российским работодателям и иностранным гражданам, трудоустраивающимся в России. Мы возьмем на себя весь процесс легализации иностранных сотрудников, грамотно оформим необходимые документы и упростим процесс найма. 

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Некорректные документы — еще одна причина отказа в выдаче РНР

Отказать в выдаче разрешения могут при отсутствии необходимых документов или при указании в них неправильных данных (пп. 4,10 п. 9, п.п. 9.1-1, 9.7, 9.8 ст. 18 закона № 115-ФЗ). Например:

  • Иностранный гражданин не предоставил все необходимые документы о своем здоровье, включая сертификат об отсутствии у него болезни, вызванной ВИЧ-инфекцией.

  • Не предоставлены документы, которые подтверждают владение русским языком, знание российской истории и основ законодательства РФ.

  • В миграционной карте не указана работа как цель визита в Россию.

  • Документы, которые предоставил иностранный гражданин или его работодатель / заказчик, являются поддельными или подложными.

  • Работодатель / заказчик иностранного гражданина сообщил заведомо ложные сведения о нем или о себе.

Отказ в разрешении на основании информации от других госорганов 

Даже если у иностранного гражданина нет явных оснований для отказа и все его документы в порядке, существует риск, что на итог повлияют решения других государственных органов.

В выдаче разрешения откажут, если в отношении иностранного гражданина вынесено одно из следующих решений (п. 9.1 ст. 18 закона № 115-ФЗ, ст. 26, 27 закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ):

  • о нежелательности его пребывания в России;

  • о запрете его въезда в страну.

Принять подобное решение может МВД и другие госорганы, включенные в перечень постановления Правительства от 23.08.2021 № 1390: ФСБ, Минобороны, СВР, МИД, ФСИН, Росфинмониторинг. 

Дополнительно орган МВД делает межведомственные запросы в другие госструктуры и проверяет некоторые сведения. Например, уплачена ли госпошлина за выдачу разрешения на работу и разрешен ли иностранному гражданину въезд на объекты, посещение которых требует специального допуска. Полный перечень проверяемых сведений — в п. 72.4 Административного регламента № 541.

Отдельные основания отказа в выдаче РНР для ВКС

Высококвалифицированные специалисты (ВКС) также получают разрешение на работу и им тоже могут отказать в этом. Большинство оснований отказа совпадают с теми, о которых мы рассказали выше (п. 10 ст. 13.2 закона № 115-ФЗ). Но есть и специфические условия, характерные только для ВКС.

Такому специалисту не выдадут разрешительные документы, если он устраивается к работодателю / заказчику, который не вправе привлекать ВКС в течение двух лет по соответствующему решению (п. 26.1 ст. 13.2 закона № 115-ФЗ, п. 73.2 Административного регламента № 541).

Также есть особые основания для отказа, которые распространяются на ВКС, планирующих работать в иностранных компаниях (п. 74 Административного регламента № 541).

Таким образом, существует множество обстоятельств, из-за которых иностранному гражданину могут отказать в выдаче разрешительного документа. Получение разрешения на работу — это лишь один из этапов комплексной процедуры трудоустройства иностранных граждан в России. Миграционные специалисты компании Lexintel сопровождают работодателей и иностранных сотрудников на каждом шаге оформления документов. Оставьте заявку на нашем сайте и получите бесплатную консультацию.

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