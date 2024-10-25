Что делать после того как аннулировали ВНЖ в РФ

В каких случаях аннулируют ВНЖ
Причины, по которым ВНЖ иностранного гражданина аннулируют, перечислены в ст. 9 закона № 115-ФЗ. Они схожи со случаями, когда аннулируют другие разрешительные документы иностранных сотрудников — например, РВП или РНР, — но есть и исключительные основания.
Итак, ВНЖ аннулируют, если иностранный гражданин:
вступил в брак с гражданином России ради получения ВНЖ, а суд признал этот брак недействительным;
не подтверждал свое проживание по ВНЖ на протяжении двух лет подряд;
не имеет жилья в России по истечении трех лет со дня въезда;
не способен содержать себя и свою семью в пределах прожиточного минимума без господдержки, и т.д.
Некоторым иностранным гражданам ВНЖ могут аннулировать и по другим причинам. Например, иностранный высококвалифицированный специалист (ВКС) столкнется с этой проблемой, если одновременно будут действовать три условия:
Специалист досрочно расторгнул договор с работодателем или заказчиком.
С момента расторжения прошло 60 рабочих дней.
Специалист не заключил новый договор в течение 30 рабочих дней со дня расторжения или ходатайство работодателя или заказчика о привлечении ВКС отклонили.
Что делать иностранному гражданину после аннулирования ВНЖ
После того как МВД примет решение об аннулировании ВНЖ, ведомство выдаст иностранному гражданину уведомление о принятом решении. Его могут выдать лично, направить по почте или через Госуслуги. В уведомлении указывают:
причины и нормативное обоснование принятого решения;
обязанности иностранного гражданина в связи с принятым решением.
В течение 15 дней со дня выдачи или направления такого уведомления иностранный гражданин обязан покинуть Россию, иначе его депортируют. Тем не менее, впоследствии он может снова въехать в страну, если ограничений на въезд у него нет.
Что делать работодателю после аннулирования ВНЖ
МВД не обязано уведомлять работодателя об аннулировании ВНЖ иностранного сотрудника. Ведомство информирует об этом только самого иностранца, а значит работодатель может узнать об аннулировании документа только от своего работника или в процессе проверки МВД.
Если работодатель узнал о том, что у иностранного работника аннулировано ВНЖ, он должен немедленно расторгнуть с ним договор (ч. 4 ст. 327.6 ТК).
Так как случаи аннулирования ВНЖ встречаются не очень часто, многие работодатели не знают, что им нужно делать и какие сроки соблюдать, чтобы не нарушить закон.
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Можно ли оспорить решение МВД
Если коротко — то да. Закон предусматривает два возможных порядка обжалования: административный и судебный.
Чтобы обжаловать решение в административном порядке, иностранцу необходимо подать жалобу в течение трех дней со дня получения уведомления. На обжалование решения в суде времени больше — три месяца.
Закон не устанавливает, по каким причинам решение об аннулировании ВНЖ признают незаконным: этот вопрос разрешается по внутреннему усмотрению должностных лиц и суда.
Какие обстоятельства учитываются при рассмотрении дел о признании решения незаконным
Представим, что основание для принятия решения об аннулировании ВНЖ — неоднократное привлечение иностранца к административной ответственности за нарушение режима проживания в России. Иностранный гражданин, ВНЖ которого аннулировали, решил обратиться в суд.
В такой ситуации ему нужно составить исковое заявление и приложить к нему документы в соответствии со ст. 125-126 КАС. Он должен доказать, что решение МВД не соответствует требованиям ч. 3 ст. 55 Конституции, а именно, оно повлекло:
чрезмерное вмешательство в частную жизнь иностранного гражданина;
несоблюдение баланса публичных и частных интересов.
На принятие судом решения в пользу иностранного гражданина повлияют и такие обстоятельства (постановление КС от 17.02.2016 № 5-П):
иностранный гражданин проживал в России долгое время;
у него есть семья, работа и жилье в России;
иностранный гражданин не имеет задолженности по уплате обязательных платежей;
он не допускал других нарушений законодательства РФ;
работодатель иностранного гражданина положительно характеризует его.
Прочные семейные связи — важный аспект для принятия решения. Если иностранный гражданин состоит в зарегистрированном браке и имеет детей, решение об аннулировании ВНЖ нарушает его право на уважение личной и семейной жизни. В такой ситуации он не сможет проживать вместе со своей семьей, заниматься воспитанием детей и содержать их (кассационное определение Восьмого КСОЮ от 24.01.2024 № 88а-2309/2024).
Если родственники иностранного гражданина — например, супруг, братья или сестры — являются гражданами России, это тоже может быть дополнительным аргументом в его пользу (апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 30.01.2018 по делу № 33аа-133/2018).
Обратите внимание: чтобы отстоять право иностранного гражданина на проживание в России, необходимо соответствовать большинству условий, перечисленных выше. Например, наличие семьи само по себе не приведет к отмене решения об аннулировании ВНЖ (кассационное определение ВС от 26.12.2022 № 75-КАД22-6-К3).
При рассмотрении дела суд обязательно учтет причину, по которой ВНЖ аннулировали. Если иностранный гражданин создает угрозу безопасности Российской Федерации, ему вряд ли удастся оспорить решение (кассационное определение ВС от 18.05.2022 № 45-КАД11-6-К7).
Что делать, если обжаловать решение не удалось
Если суд отказал иностранному гражданину, ему придется покинуть Россию. Восстановить вид на жительство нельзя, всю процедуру по его получению придется пройти снова. Это значит, что иностранному гражданину придется сначала получить РВП, а затем претендовать на ВНЖ. Исключение — если он относится к одной из категорий иностранных граждан, которые могут получить ВНЖ в упрощенном порядке (п. 2 ст. 9 закона № 115-ФЗ).
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