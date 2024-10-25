Что делать после того как аннулировали ВНЖ в РФ

МВД не обязано уведомлять работодателя об аннулировании ВНЖ иностранного сотрудника. Ведомство информирует об этом только самого иностранца, а значит работодатель может узнать об аннулировании документа только от своего работника или в процессе проверки МВД.

Если работодатель узнал о том, что у иностранного работника аннулировано ВНЖ, он должен немедленно расторгнуть с ним договор (ч. 4 ст. 327.6 ТК).

Так как случаи аннулирования ВНЖ встречаются не очень часто, многие работодатели не знают, что им нужно делать и какие сроки соблюдать, чтобы не нарушить закон.