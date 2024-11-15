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Миграционный учет

Стали гражданином России? Оформляйте загранпаспорт

Не получится выехать за пределы РФ по паспорту иного государства — если вы уже российский гражданин, то при выезде обязаны представлять загранпаспорт.
Стали гражданином России? Оформляйте загранпаспорт
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что будет, если попытаться выехать по паспорту иностранного гражданина

Многие «новые» россияне думают, что можно выехать за пределы России по своему старому паспорту. Однако этого делать нельзя: фактически тот паспорт уже стал документом иностранного государства. А значит, попытка выезда будет считаться нарушением режима государственной границы.

В этом случае гражданину:

  • составят протокол за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 18.1 КоАП, то есть за нарушение режима госграницы России;

  • выдадут уведомление об отказе в пропуске через государственную границу.

Штраф невелик — 2 500 руб. для граждан, но выехать за границу не получится до оформления российского загранпаспорта.

Профессионалы Lexintel имеют большой опыт в решении правовых вопросов, связанных с миграцией, подготовкой всех нужных документов, и помогут вам разобраться в любой ситуации, связанной с выездом и въездом в РФ.

Как выехать из России человеку с двойным или множественным гражданством

Гражданин России, который имеет иное гражданство или даже несколько, рассматривается как россиянин (ст. 10 закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ о гражданстве). Исключения должны быть прямо предусмотрены международным соглашением или законом РФ.

Простые граждане — не дипломаты или служащие, работающие за рубежом — осуществляют въезд и выезд, то есть пересечение границы России, на основании:

  • Паспорта России — строго в ситуациях, когда это допускается международными договорами нашей страны (Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Осетия, Таджикистан). Не путайте безвизовый режим с возможностью въехать в другую страну по российскому паспорту — это не одно и то же.

  • Загранпаспорта — этот документ удостоверяет личность россиянина за пределами России.

Такие правила устанавливает ст. 6 закона 15.08.1996 № 114-ФЗ о порядке выезда и въезда.

Россияне могут въехать по внутренним паспортам в следующие страны:

  • Абхазия (Сухумское соглашение от 02.10.2009).

  • Армения (соглашение заключено в Москве, 25.09.2000);.

  • Белоруссия (соглашение подписано в Санкт-Петербурге, 24.01.2006).

  • Казахстан (постановление Кабмина от 31.05.2005 № 341).

  • Киргизия (постановление Правительства от 21.09.2005 № 575).

  • Южная Осетия (соглашение, заключенное в Москве, 01.02.2010).

При следовании каким-либо иным маршрутом, при въезде в Россию или выезде из нее россияне с двойным или множественным гражданством должны использовать только действительный российский загранпаспорт. 

Формально можно выехать в вышеуказанные страны по паспорту этих государств, а вернуться, предъявив российский общегражданский паспорт. Во всяком случае, на «горячей линии» Погранслужбы ФСБ утверждают, что это никаких проблем не принесет. Но как это будет на самом деле, на КПП — вряд ли кто-то спрогнозирует. Поэтому рекомендуем оформлять загранпаспорт РФ.

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