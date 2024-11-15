Стали гражданином России? Оформляйте загранпаспорт

Не получится выехать за пределы РФ по паспорту иного государства — если вы уже российский гражданин, то при выезде обязаны представлять загранпаспорт.

Что будет, если попытаться выехать по паспорту иностранного гражданина

Многие «новые» россияне думают, что можно выехать за пределы России по своему старому паспорту. Однако этого делать нельзя: фактически тот паспорт уже стал документом иностранного государства. А значит, попытка выезда будет считаться нарушением режима государственной границы.

В этом случае гражданину:

составят протокол за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 18.1 КоАП, то есть за нарушение режима госграницы России;

выдадут уведомление об отказе в пропуске через государственную границу.

Штраф невелик — 2 500 руб. для граждан, но выехать за границу не получится до оформления российского загранпаспорта.

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Как выехать из России человеку с двойным или множественным гражданством

Гражданин России, который имеет иное гражданство или даже несколько, рассматривается как россиянин (ст. 10 закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ о гражданстве). Исключения должны быть прямо предусмотрены международным соглашением или законом РФ.

Простые граждане — не дипломаты или служащие, работающие за рубежом — осуществляют въезд и выезд, то есть пересечение границы России, на основании:

Паспорта России — строго в ситуациях, когда это допускается международными договорами нашей страны (Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Осетия, Таджикистан). Не путайте безвизовый режим с возможностью въехать в другую страну по российскому паспорту — это не одно и то же.

Загранпаспорта — этот документ удостоверяет личность россиянина за пределами России.

Такие правила устанавливает ст. 6 закона 15.08.1996 № 114-ФЗ о порядке выезда и въезда.

Россияне могут въехать по внутренним паспортам в следующие страны:

Абхазия (Сухумское соглашение от 02.10.2009).

Армения (соглашение заключено в Москве, 25.09.2000);.

Белоруссия (соглашение подписано в Санкт-Петербурге, 24.01.2006).

Казахстан (постановление Кабмина от 31.05.2005 № 341).

Киргизия (постановление Правительства от 21.09.2005 № 575).

Южная Осетия (соглашение, заключенное в Москве, 01.02.2010).

При следовании каким-либо иным маршрутом, при въезде в Россию или выезде из нее россияне с двойным или множественным гражданством должны использовать только действительный российский загранпаспорт.

Формально можно выехать в вышеуказанные страны по паспорту этих государств, а вернуться, предъявив российский общегражданский паспорт. Во всяком случае, на «горячей линии» Погранслужбы ФСБ утверждают, что это никаких проблем не принесет. Но как это будет на самом деле, на КПП — вряд ли кто-то спрогнозирует. Поэтому рекомендуем оформлять загранпаспорт РФ.

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