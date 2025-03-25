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Иностранные работники

Разрешение на работу в России: можно ли сменить работодателя без новых документов

Смена работы для большинства жителей РФ — вполне обыденное явление. Люди уже давно не работают в одной компании десятилетиями до пенсии, а постоянно ищут более выгодные условия. Но как иностранному работнику сменить работодателя? И возможно ли это в принципе? Давайте разбираться!

Может ли человек с РНР начать работать на другого работодателя без новых документов?

Нет, по закону иностранный сотрудник из «визовой» страны может работать только у того работодателя, который указан в разрешении на работу (РНР). Эти данные прописаны прямо на обороте документа.

Если трудовые отношения с текущим работодателем завершены, необходимо уведомить МВД о расторжении договора.

Чтобы устроиться в новую компанию, придется снова пройти всю процедуру оформления разрешительных документов, включая обязательный выезд из России и обратный въезд по приглашению нового работодателя.

А что по поводу ВКС?

В отличие от обычных сотрудников с визой, высококвалифицированные специалисты (ВКС) могут остаться в России и найти нового работодателя, тогда как обычные визовые сотрудники обязаны покинуть страну.

По закону (п. 11 ст. 13.2 ФЗ № 115-ФЗ), если трудовой или гражданско-правовой договор с ВКС прекращается досрочно, у него есть 30 рабочих дней, чтобы найти новую работу и оформить новое разрешение на работу.

Чтобы ВКС смог устроиться в другую компанию, нужно:

  1. Новый работодатель должен получить аккредитацию в МВД для найма ВКС.

  2. С иностранным специалистом нужно заключить трудовой или гражданско-правовой договор.

  3. Компания подает в МВД уведомление о заключении договора.

  4. Затем подаются документы на внесение изменений в разрешение на работу.

  5. После этого нужно внести изменения в рабочую визу: старую аннулируют, а новую оформляют под нового работодателя.

После трудоустройства нового ВКС компания обязана каждые три месяца уведомлять МВД о выплате ему зарплаты, которая не может быть ниже установленного законом минимума.

Важно: напоминаем, что индивидуальные предприниматели не могут нанимать иностранных граждан в качестве ВКС.

Риски для сотрудников и работодателей

Попытки обойти закон могут привести к последствиям как для работодателя, так и для иностранного специалиста.

Риски для работодателя:

  • Штрафы от 400 000 до 1 000 000 рублей за каждого незаконно оформленного иностранного работника (ст. 18.15 КоАП).

  • Приостановка деятельности компании на срок до 90 суток.

  • Включение в черный список миграционных служб, что затруднит дальнейший найм иностранных работников.

Риски для иностранного сотрудника:

Что делать работодателям?

Лучший вариант — доверить оформление разрешений профессионалам. Специалисты Паритет-Консалт помогут вам:

  • Официально оформить иностранных сотрудников без рисков и штрафов.

  • Получить все разрешения быстро и без бюрократических проволочек.

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«Паритет-Консалт»

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