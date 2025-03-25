Разрешение на работу в России: можно ли сменить работодателя без новых документов

В отличие от обычных сотрудников с визой, высококвалифицированные специалисты (ВКС) могут остаться в России и найти нового работодателя, тогда как обычные визовые сотрудники обязаны покинуть страну.

По закону (п. 11 ст. 13.2 ФЗ № 115-ФЗ), если трудовой или гражданско-правовой договор с ВКС прекращается досрочно, у него есть 30 рабочих дней, чтобы найти новую работу и оформить новое разрешение на работу.

Чтобы ВКС смог устроиться в другую компанию, нужно:

Новый работодатель должен получить аккредитацию в МВД для найма ВКС. С иностранным специалистом нужно заключить трудовой или гражданско-правовой договор. Компания подает в МВД уведомление о заключении договора. Затем подаются документы на внесение изменений в разрешение на работу. После этого нужно внести изменения в рабочую визу: старую аннулируют, а новую оформляют под нового работодателя.

После трудоустройства нового ВКС компания обязана каждые три месяца уведомлять МВД о выплате ему зарплаты, которая не может быть ниже установленного законом минимума.

Важно: напоминаем, что индивидуальные предприниматели не могут нанимать иностранных граждан в качестве ВКС.