Разрешение на работу в России: можно ли сменить работодателя без новых документов

Может ли человек с РНР начать работать на другого работодателя без новых документов?
Нет, по закону иностранный сотрудник из «визовой» страны может работать только у того работодателя, который указан в разрешении на работу (РНР). Эти данные прописаны прямо на обороте документа.
Если трудовые отношения с текущим работодателем завершены, необходимо уведомить МВД о расторжении договора.
Чтобы устроиться в новую компанию, придется снова пройти всю процедуру оформления разрешительных документов, включая обязательный выезд из России и обратный въезд по приглашению нового работодателя.
А что по поводу ВКС?
В отличие от обычных сотрудников с визой, высококвалифицированные специалисты (ВКС) могут остаться в России и найти нового работодателя, тогда как обычные визовые сотрудники обязаны покинуть страну.
По закону (п. 11 ст. 13.2 ФЗ № 115-ФЗ), если трудовой или гражданско-правовой договор с ВКС прекращается досрочно, у него есть 30 рабочих дней, чтобы найти новую работу и оформить новое разрешение на работу.
Чтобы ВКС смог устроиться в другую компанию, нужно:
Новый работодатель должен получить аккредитацию в МВД для найма ВКС.
С иностранным специалистом нужно заключить трудовой или гражданско-правовой договор.
Компания подает в МВД уведомление о заключении договора.
Затем подаются документы на внесение изменений в разрешение на работу.
После этого нужно внести изменения в рабочую визу: старую аннулируют, а новую оформляют под нового работодателя.
После трудоустройства нового ВКС компания обязана каждые три месяца уведомлять МВД о выплате ему зарплаты, которая не может быть ниже установленного законом минимума.
Важно: напоминаем, что индивидуальные предприниматели не могут нанимать иностранных граждан в качестве ВКС.
Риски для сотрудников и работодателей
Попытки обойти закон могут привести к последствиям как для работодателя, так и для иностранного специалиста.
Риски для работодателя:
Штрафы от 400 000 до 1 000 000 рублей за каждого незаконно оформленного иностранного работника (ст. 18.15 КоАП).
Приостановка деятельности компании на срок до 90 суток.
Включение в черный список миграционных служб, что затруднит дальнейший найм иностранных работников.
Риски для иностранного сотрудника:
Штраф от 5 000 до 7 000 рублей (ст. 18.10 КоАП).
Выдворение из России с запретом на въезд от 3 до 10 лет (ФЗ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан»).
Расторжение трудового договора и невозможность официального трудоустройства в будущем.
Что делать работодателям?
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