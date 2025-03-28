Причины аннулирования РВП в России

Разрешение на временное проживание (РВП) дает иностранному гражданину право находиться и работать в России без дополнительных документов сроком до трех лет. Уже через 8 месяцев после его получения можно подать заявку на вид на жительство, а затем — на гражданство.

Однако существуют обстоятельства, при которых РВП могут аннулировать или отказать в его выдаче. Рассмотрим основные причины.

В каких случаях аннулируют или не выдают РВП

Причины отказа или аннулирования РВП могут быть разными — от административных нарушений до длительного отсутствия в стране.

Наиболее распространенные основания:

❌ Длительное отсутствие в России. Иностранный гражданин обязан проводить в России не менее 180 дней в году. Если этот срок превышен хотя бы на один день, разрешение на временное проживание может быть аннулировано.

❌ Несвоевременное подтверждение проживания. Каждый год в течение двух месяцев после завершения отчетного периода необходимо подтверждать проживание в территориальном отделении МВД по месту регистрации. Если этого не делать два года подряд, РВП аннулируется.

❌ Нарушение территориального принципа. РВП действительно только в том регионе России, где было выдано. Если иностранный гражданин переезжает и работает в другом субъекте РФ без соответствующего разрешения, его РВП могут аннулировать.

❌ Повторные административные правонарушения. Если в течение года человек дважды или более нарушает общественный порядок, миграционные правила или законы о труде, его РВП может быть аннулировано.

❌ Аннулирование брака с гражданином России. Если разрешение на временное проживание было получено на основании брака, но суд признал этот союз недействительным, РВП аннулируется. Аналогично, если на основании брака был получен вид на жительство, но затем последовал развод, ВНЖ также может быть отменен.

Другие основания для аннулирования

Кроме перечисленных выше причин, РВП могут лишить, если иностранный гражданин:

Поддерживает экстремистские организации или финансирует их деятельность.

Призывает к насильственному изменению власти или угрожает безопасности России.

Имеет судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления.

Предоставил поддельные документы или ложные сведения.

Причастен к обороту наркотиков.

Полный перечень оснований для аннулирования содержится в статье 7 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ.

Можно ли отказаться от РВП по собственному желанию

Закон не предусматривает специальной процедуры отказа от РВП, но иностранный гражданин может обратиться в МВД с заявлением о его аннулировании.

Важно учитывать: если РВП аннулировано за нарушение закона, это может повлечь запрет на въезд в Россию.

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