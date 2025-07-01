МВД получило новые полномочия по выдворению мигрантов: что изменилось

Разбираемся, что именно поменялось.
Теперь МВД может выдворять без решения суда
Ранее право на выдворение мигрантов имели только судьи или сотрудники пограничной службы — обычно это касалось нарушений при въезде. Теперь полномочия расширены: за административные нарушения (например, за нарушение условий въезда или пребывания) решение о выдворении смогут принимать и должностные лица МВД.
В список уполномоченных попали:
начальники и замначальники территориальных управлений МВД;
руководители подразделений, занимающихся миграцией и контролем за наркотиками;
начальники линейных отделов полиции на транспорте и их заместители;
сотрудники центрального аппарата и территориальных миграционных подразделений МВД.
Фактически это означает, что полиция теперь может принимать решение о выдворении самостоятельно, без суда. Однако у иностранного гражданина сохраняется право обжаловать такое постановление в течение 10 дней. Подпись на копии будет подтверждением того, что документ вручен.
Кроме того, МВД может помещать мигранта в спецучреждение на срок до 48 часов — на период исполнения решения о выдворении.
Новый режим: высылка и реестр нарушителей
Одним из ключевых новшеств стало введение отдельного правового режима высылки и создание реестра контролируемых лиц — по сути, «черного списка» мигрантов, нарушивших закон.
В реестр попадают:
иностранцы, находящиеся в РФ без действующих оснований (например, с просроченным сроком пребывания, аннулированным ВНЖ или РВП);
лица, совершившие административные правонарушения;
те, кому отказали в статусе беженца или предоставлении временного убежища.
Что записывается в реестр:
ФИО, дата рождения, гражданство;
информация о документах, месте проживания, работе или учебе;
причины внесения и дата включения в список.
Реестр размещается на официальном сайте МВД. Проверить, попал ли человек в него, можно бесплатно.
После включения в реестр на мигранта накладываются ограничения:
запрещено менять место проживания без уведомления;
нельзя покидать регион (кроме выезда за пределы страны);
запрещено водить транспорт, открывать банковские счета, распоряжаться деньгами (разрешено снимать до 30 тыс. руб. в месяц), заключать браки, продавать и покупать имущество и т.д.
Процедура изменилась: быстрее и жестче
Теперь МВД самостоятельно, без судебного решения, определяет, кого внести в реестр и перевести на режим высылки. При этом повторное нарушение предписаний (например, дважды не явился в отдел) может привести к изоляции и принудительному выдворению.
Для контроля за соблюдением режима могут применяться:
задержание и доставление в полицию;
дактилоскопическая регистрация и фотографирование;
утверждение маршрута выезда из страны;
проверка документов и контроль за выполнением ограничений.
Режим высылки снимается только в трех случаях:
Мигрант покинул Россию.
Мигрант легализовал свой статус.
Мигрант скончался.
В связи с расширением полномочий МВД и введением новых механизмов контроля, мигрантам необходимо особенно внимательно относиться к своему правовому статусу. Нарушения теперь могут повлечь быстрое выдворение без суда и жесткие ограничения. Чтобы избежать проблем, важно следить за сроками документов, не нарушать миграционные правила и своевременно легализовать свое пребывание в России.
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