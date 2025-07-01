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Миграционный учет
МВД получило новые полномочия по выдворению мигрантов: что изменилось

МВД получило новые полномочия по выдворению мигрантов: что изменилось

С 5 февраля 2025 года в России вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, а также несколько новых законов. Эти поправки значительно меняют подход к выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства. Цель нововведений — усилить контроль в сфере миграции и упростить механизм выдворения нарушителей.

Разбираемся, что именно поменялось.

Теперь МВД может выдворять без решения суда

Ранее право на выдворение мигрантов имели только судьи или сотрудники пограничной службы — обычно это касалось нарушений при въезде. Теперь полномочия расширены: за административные нарушения (например, за нарушение условий въезда или пребывания) решение о выдворении смогут принимать и должностные лица МВД.

В список уполномоченных попали:

  • начальники и замначальники территориальных управлений МВД;

  • руководители подразделений, занимающихся миграцией и контролем за наркотиками;

  • начальники линейных отделов полиции на транспорте и их заместители;

  • сотрудники центрального аппарата и территориальных миграционных подразделений МВД.

Фактически это означает, что полиция теперь может принимать решение о выдворении самостоятельно, без суда. Однако у иностранного гражданина сохраняется право обжаловать такое постановление в течение 10 дней. Подпись на копии будет подтверждением того, что документ вручен.

Кроме того, МВД может помещать мигранта в спецучреждение на срок до 48 часов — на период исполнения решения о выдворении.

Новый режим: высылка и реестр нарушителей

Одним из ключевых новшеств стало введение отдельного правового режима высылки и создание реестра контролируемых лиц — по сути, «черного списка» мигрантов, нарушивших закон.

В реестр попадают:

  • иностранцы, находящиеся в РФ без действующих оснований (например, с просроченным сроком пребывания, аннулированным ВНЖ или РВП);

  • лица, совершившие административные правонарушения;

  • те, кому отказали в статусе беженца или предоставлении временного убежища.

Что записывается в реестр:

  • ФИО, дата рождения, гражданство;

  • информация о документах, месте проживания, работе или учебе;

  • причины внесения и дата включения в список.

Реестр размещается на официальном сайте МВД. Проверить, попал ли человек в него, можно бесплатно.

После включения в реестр на мигранта накладываются ограничения:

  • запрещено менять место проживания без уведомления;

  • нельзя покидать регион (кроме выезда за пределы страны);

  • запрещено водить транспорт, открывать банковские счета, распоряжаться деньгами (разрешено снимать до 30 тыс. руб. в месяц), заключать браки, продавать и покупать имущество и т.д.

Процедура изменилась: быстрее и жестче

Теперь МВД самостоятельно, без судебного решения, определяет, кого внести в реестр и перевести на режим высылки. При этом повторное нарушение предписаний (например, дважды не явился в отдел) может привести к изоляции и принудительному выдворению.

Для контроля за соблюдением режима могут применяться:

  • задержание и доставление в полицию;

  • дактилоскопическая регистрация и фотографирование;

  • утверждение маршрута выезда из страны;

  • проверка документов и контроль за выполнением ограничений.

Режим высылки снимается только в трех случаях:

  1. Мигрант покинул Россию.

  2. Мигрант легализовал свой статус.

  3. Мигрант скончался.

В связи с расширением полномочий МВД и введением новых механизмов контроля, мигрантам необходимо особенно внимательно относиться к своему правовому статусу. Нарушения теперь могут повлечь быстрое выдворение без суда и жесткие ограничения. Чтобы избежать проблем, важно следить за сроками документов, не нарушать миграционные правила и своевременно легализовать свое пребывание в России.

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