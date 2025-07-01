МВД получило новые полномочия по выдворению мигрантов: что изменилось

Теперь МВД может выдворять без решения суда

Ранее право на выдворение мигрантов имели только судьи или сотрудники пограничной службы — обычно это касалось нарушений при въезде. Теперь полномочия расширены: за административные нарушения (например, за нарушение условий въезда или пребывания) решение о выдворении смогут принимать и должностные лица МВД.

В список уполномоченных попали:

начальники и замначальники территориальных управлений МВД;

руководители подразделений, занимающихся миграцией и контролем за наркотиками;

начальники линейных отделов полиции на транспорте и их заместители;

сотрудники центрального аппарата и территориальных миграционных подразделений МВД.

Фактически это означает, что полиция теперь может принимать решение о выдворении самостоятельно, без суда. Однако у иностранного гражданина сохраняется право обжаловать такое постановление в течение 10 дней. Подпись на копии будет подтверждением того, что документ вручен.

Кроме того, МВД может помещать мигранта в спецучреждение на срок до 48 часов — на период исполнения решения о выдворении.