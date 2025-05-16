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Автоматизация учета

Как согласовать счет за 5 минут, а не 5 дней

Долгие согласования счетов — одна из частых трудностей в компаниях: заявки теряются, задачи дублируются, а важные решения приходится откладывать. Расскажем, как выстроить процесс согласования, чтобы закрывать счета за пять минут, а не за пять дней.

Сложности согласования счетов в компании

В компаниях согласование счетов обычно входит в обязанности финансового директора. Но далеко не всегда такая должность есть в штате, и зачастую эта задача ложится на главного бухгалтера. Главбуху приходится не только внимательно проверять поступающие документы, но и оценивать остаток средств в бюджете, а также определять приоритет платежей: что оплачивать в первую очередь, что можно отложить на потом.

В процессе согласования возникает несколько сложностей.  

  • Во-первых, счета часто приходят по разным каналам: на почту, через мессенджеры или даже в распечатанном виде. Это увеличивает риск потерять важный документ.  

  • Во-вторых, решения нужно принимать оперативно — оценивать, хватает ли денег на счету, соответствует ли платеж бюджету, почему этот счет приоритетнее других.  

Зачастую приходится выбирать между разными оплатами: бюджет ограничен, поэтому важно правильно расставить приоритеты.

Если затягивать с согласованием счетов, можно столкнуться с неприятными последствиями:

  • Возникают задержки в оплате поставщикам, появляются риски срыва договоренностей, ухудшения отношений.

  • Когда компания теряет доверие со стороны контрагентов, это негативно влияет на репутацию.

  • Можно не успеть воспользоваться скидками, получить пени или упустить выгодные предложения.

Быстрая и качественная работа по согласованию счетов — это не просто бюрократическая формальность. Чем быстрее и прозрачнее проходит этот процесс, тем ниже риск потерь документов, финансовых убытков, конфликтов с контрагентами, угрозы репутации.

Как организовать согласование счетов в компании

Чтобы согласование расходов в компании было прозрачным и контролируемым, нужно выстроить дисциплину в этом процессе. Для этого сотрудник вместе со счетом должен предоставлять информацию:

  • об инициаторе, чтобы всегда можно было обратиться за разъяснениями по деталям;

  • о том, насколько срочно нужно провести этот платеж, чтобы правильно распределять внимание и ресурсы;

  • сколько конкретно требуется выделить средств — это помогает избежать неожиданного кассового разрыва и грамотно спланировать траты;

  • почему этот счет нужно оплатить, чем это важно для бизнеса.

Но в компаниях, где согласующих больше двух человек, традиционное ручное согласование нередко приводит к путанице, задержкам и потере контроля. 

В такой ситуации стоит задуматься о внедрении специального сервиса или цифровой системы. Такой инструмент автоматизирует процесс, сам передает счета по заранее заданному маршруту согласования и упрощает контроль на каждом этапе. Это делает работу со счетом намного более прозрачным и быстрым.

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Как автоматизация упрощает согласование счетов

Основная задача автоматизации — избавить главбуха и других согласующих от рутины, а также путаницы в бумагах, чатах и почтах. Сервис превращает процесс согласования счетов в структурированный цикл, позволяет принимать решения буквально за несколько минут, а не дней.

Например, автоматизация с помощью системы «Листоход» закрывает сразу несколько болевых точек:

  • Четкая схема согласования. Вы настраиваете маршрут согласования — кто и в какой последовательности должен согласовать счет. Не нужно вручную пересылать документы по электронной почте или в мессенджерах, не приходится выяснять, у кого сейчас счет «завис».

  • Удобные поля. Можно добавить к карточке документа любые важные реквизиты — номер и дату договора, срок оплаты, комментарии по бюджету. Вся информация будет у главного бухгалтера под рукой, ничего не потеряется.

  • Прозрачность. Каждый видит текущий статус счета — кто согласовал, кто задержал прохождение, какие доработки нужны. Больше не возникает вопросов «на каком этапе счет», «кто должен согласовать сейчас».

  • Гибкость маршрутов. Для разных ситуаций предусмотрена своя схема. Если счет нужно оперативно согласовать нескольким руководителям — выбирайте параллельный маршрут, когда сотрудники видят документ одновременно. Если важна строгая цепочка согласующих — используйте последовательное согласование. Тогда счет будет проходить через каждого участника по очереди.

  • Шаблоны маршрутов. Можно настроить маршрут один раз и использовать для подобных счетов в будущем. Это экономит время и снижает риск ошибок.

С внедрением системы «Листоход» согласование счетов уходит из чатов, электронной почты, распечаток и превращается в единую понятную систему. Вся цепочка прохождения документа становится прозрачной. Вы тратите меньше времени на рутину — и быстрее принимаете финансовые решения.

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Как настроить маршруты согласования 

Чтобы система работала эффективно, нужно настроить маршруты согласования счета. Если они заданы правильно, каждый документ проходит свой путь максимально быстро и без ошибок, а все участники процесса знают, кто за что отвечает.

Перед тем как приступить к настройке маршрутов согласования счетов в системе «Листоход» или любой другой, нужно четко проработать ряд важных нюансов. Для этого распишите ответы на вопросы:

  • Нужно ли разделять маршруты для разных типов расходов (закупки, аренда, услуги, командировки и др.)?

  • Какие сотрудники и из каких подразделений могут запускать процесс согласования?

  • Какие должности и конкретные лица обязательно участвуют в согласовании (руководители отделов, юрист, бухгалтер и т. д.)?

  • Нужно ли соблюдать строгую последовательность (например, сначала начальник отдела, потом главный бухгалтер) или допускается параллельное согласование?

  • Какие реквизиты и поля должны быть заполнены до перехода к следующему согласующему (сумма, назначение платежа, договор, дата)?

  • Кто принимает финальное решение по оплате?  

  • Должны ли к счету быть приложены договоры, акты, коммерческие предложения, дополнения и служебные записки?

  • Какие каналы оповещений удобно использовать (email, уведомления в системе)?

Ответив на эти вопросы, вы сможете быстро и без сложных интеграций настроить удобный маршрут согласования счетов в системе и начать работать в новом режиме уже за 1–2 дня.

Дополнительные возможности сервиса для главного бухгалтера 

Система «Листоход» не только помогает организовать удобное согласование счетов, но и предоставляет главному бухгалтеру дополнительные полезные функции.

  • Уведомления на почту.

Можно получать оперативные оповещения о статусе согласования счетов. «Листоход» отправляет сообщения не только внутри сервиса, но и на электронную почту. 

Даже если главный бухгалтер не заходил в систему, важное уведомление не пройдет мимо.

  • Управление счетами с любого устройства в любое время.

Работать с системой «Листоход» удобно и в офисе, и вне его. Интерфейс сервиса адаптирован для смартфонов и планшетов — можно вынести иконку системы на главный экран телефона. 

Даже в командировке согласующий может просмотреть документы и одобрить нужный счет. Благодаря этому процесс согласования всегда под контролем. 

«Листоход» — простая система для согласования документов. Мгновенные уведомления, удобные маршруты и понятный статус каждого этапа позволяют забыть о потерянных счетах и долгих согласованиях. Ускорьте процессы и минимизируйте ошибки — настройте «Листоход» всего за несколько дней и сразу начинайте работать быстрее.

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Листоход

Листоход

Простая система для согласования документов

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