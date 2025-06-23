Как автоматизация согласования документов помогает упростить рабочие процессы в компании

Почему бизнес отказывается от ручного согласования

Ручное согласование документа считается наиболее трудоемкой частью работы с документацией, и на это есть объективные причины — от многоступенчатости самого процесса до высокой значимости человеческого фактора. В результате оно практически всегда сопряжено со множеством проблем, которые негативно отражаются на деятельности компании:

Затягиваются сроки согласования документов.

Теряются важные замечания.

Возникает конфликт версий.

Происходит потеря контроля.

Возрастает риск несанкционированного доступа к информации.

Сложности, возникающие в процессе ручного согласования документов, влекут за собой не прямые потери, включая срыв сделки и финансовые убытки, но и косвенные. Сотрудникам приходится тратить время на дублирование работы и устранение ошибок, в результате чего не только снижается их производительность, но и падает мотивация. А еще затягивание сроков согласования может негативно сказаться на репутации компании.