10 причин стать ИП

Возраст не помеха

Быть предпринимателем может каждый дееспособный совершеннолетний гражданин. Однако Гражданский кодекс говорит о том, что ИП может зарегистрировать даже 16 и 14-летний подросток, правда при соблюдении некоторых условий (согласие родителей и признание судом полностью дееспособным).

Тем не менее, верхнюю планку регистрации ИП никто не устанавливает, поэтому никогда не поздно начать. В предпринимательском деле возраст — не главное, а вот устроиться на работу, когда вам «немного за 50» сегодня становится проблематично.

Бесплатная регистрация

Забудьте про очереди в государственные организации, непонятные слова в документах (кто такой КЭП, где взять ОКТМО и куда смотреть на ОКВЭД). Регистрация ИП сегодня максимально упрощена — вам нужен только паспорт, СНИЛС и желание начать работу.

В Локо-Банке регистрация ИП — бесплатно. От вас — СНИЛС и паспорт. от наших специалистов — помощь в выборе системы налогообложения и в заполнении заявки. Не откладывайте регистрацию, подайте заявку сейчас и получите дополнительные бонусы для ведения бизнеса. Зарегистрировать ИП

Не нужен уставный капитал

Чтобы стать предпринимателем вовсе не обязательно иметь большой стартовый капитал, начать всегда можно с малого и набирать обороты. К тому же всегда можно воспользоваться кредитными средствами, а зарегистрированным и работающим предпринимателям банки могут предоставить льготные кредиты.

Льготы для предпринимателей

Государство поощряет всех, кто решил честно заниматься предпринимательством и предлагает целый ряд возможностей:

воспользоваться налоговыми каникулами для ИП;

выбрать специальный режим налогообложения (УСН, ПСН);

не вести бухгалтерский учет;

участвовать в госзакупках на льготных условиях.

Не надо бояться увольнения

Будучи ИП, вы — сами себе хозяин и работодатель, поэтому можно не переживать, что кто-то вас уволит, «подсидит» или «подставит». Но зато, нужно работать очень активно, ведь весь бизнес зависит именно от вас.

Минимум отчетности

Отчетность для предпринимателей, как правило, намного проще, чем для организаций. Например, на УСН отчетность в налоговую сдается 1 раз в год, а вот авансовые платежи необходимо уплачивать ежеквартально. Поэтому, если хорошенько разобраться, то можно обойтись даже без бухгалтера (но на начальном этапе лучше все-таки с помощниками).

При применении патента ИП вообще не нужно сдавать в ИФНС отчеты, по крайней мере, если у него нет работников (за них нужно отчитываться).

В 2022 году в нескольких регионах, включая Москву, вводят в качестве эксперимента новый режим — автоматизированную УСН, когда налоговая инспекция сама будет рассчитывать налоги.

Глаза разбегаются от выбора систем налогообложения? Персональный менеджер от Локо-Банка поможет правильно зарегистрировать ИП и ответит на все вопросы, касающиеся старта деятельности. Оставить заявку можно здесь.

Меньше налоговых проверок

Малый бизнес активно поддерживает государство, и на старте дает возможность спокойно освоиться, разобраться и поработать без навязчивых проверок. Поэтому первые 3 года после регистрации ИП можно спокойно работать — проверять не будут. Ну, если вы не дадите повода к проверке...

Бесплатное открытие расчетного счета

Получать оплату за товары или услуги предприниматель может как наличными, так и по безналу. Большинство покупателей сейчас рассчитываются картами, оплачивают покупки в интернете с помощью QR-кодов или переводят деньги через СБП (система быстрых платежей).

Поэтому предпринимателю стоит сразу открыть расчетный счет в надежном банке, приобрести кассу (подавляющее большинство ИП сейчас обязаны применять ККТ) и подключить эквайринг.

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Проще вывести деньги на собственные нужды

В отличие от ООО или АО, предпринимателю гораздо проще почувствовать собственную прибыль. Учредитель компании получает свои дивиденды после длительных процедур:

утверждение отчетности;

расчет чистых активов;

проверка возможности перечисления суммы дивидендов (если сделать это неправильно, организация может встать на грань банкротства);

уплата НДФЛ.

Предпринимателю достаточно перевести себе средства, например, на банковскую карту.

Главное не забывать, что ИП — сам себе инвестор, и деньги на развитие деятельности всегда должны оставаться, поэтому вывод денежных средств из оборота должен быть обдуманным.

Просто закрыть

Если вдруг, вам не понравилось быть предпринимателем, процедура закрытия ИП не сложнее процедуры открытия — оплатите госпошлину (160 рублей) и подайте заявление в налоговую. Если у вас были сотрудники, их необходимо уволить, отчетность сдать в соответствующие органы, а с долгами рассчитаться.

Чтобы стать предпринимателем нужно большое желание, а с остальным помогут профессионалы из Локо-Банка.