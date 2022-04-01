Сколько стоит эквайринг для бизнеса

Существует мнение, что бизнес не в силах повлиять на стоимость эквайринга. Расходы на комиссии, наряду с затратами на электричество или аренду помещения, начинают относить к постоянным. Не торопитесь этого делать, у вас есть право выбора оптимального решения для приема безналичных платежей.

Из чего складывается стоимость эквайринга

Если не вникать в подробности и механизмы эквайринга, то основными затратными статьями являются:

покупка или аренда оборудования;

сервисное обслуживание;

затраты на подключение к интернету и электричеству;

комиссии межбанковские и за использование платежных систем.

Как правило, банки предлагают собственные терминалы эквайринга, вам не потребуется приобретать их самостоятельно. Но условия для получения оборудования необходимо узнать заранее. Обычно банк бесплатно подключает терминал, но встречаются скрытые комиссии, например, за простой оборудования. Или абонентская (арендная) плата за терминал будет выше, если сумма платежей, проводимых через него, будет ниже, установленного банком лимита.

Можно купить терминал самостоятельно, но его покупка может обойтись совсем недешево, даже дороже той же онлайн-кассы. Цены на терминалы начинаются от 8-9 тысяч и переваливают за 30 тысяч рублей в зависимости от модели и функционала. При этом он должен обеспечивать безопасную передачу данных и иметь сертификат безопасности. Дешевле получить бесплатно или взять в аренду надежное и проверенное оборудование у банка.

Сервисное обслуживание аналогично предоставлению оборудования для клиента выполняется бесплатно. Однако, не исключена абонентская плата, например, если терминал интегрирован с онлайн-кассой. Предпринимателю не избежать собственных расходов на подготовку канала для связи: подключаться нужно с помощью Ethernet или по Wi-Fi. Проблемы могут появиться при установке связи с помощью сим-карты на цокольных этажах и в удаленных местностях, где сигнал неустойчив.

Предпринимателю стоит внимательно относится к выбору банка. Так в погоне за низкой комиссией, может оказаться, что предоставленный терминал считывает карты не всех платежных систем. К слову проверьте, что у вашего банка есть все необходимые лицензии, позволяющие работать с Mastercard, Visa, и, тем более, с МИР и UnionPay, что сейчас является наиболее актуальным.

Терминал должен уметь принимать бесконтактную оплату через Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay и т.п. Учитывая текущие обстоятельства, не все терминалы сейчас могут работать с бесконтактной оплатой. Нужно уточнять такую возможность у своего банка.

Мобильные и стационарные терминалы эквайринга от Локо-Банка отвечают последним требованиям и подходят для любого бизнеса. Оставить заявку на подключение

Как бизнес влияет на цену эквайринга

Выбранный вариант банковского эквайринга, соответствующий виду осуществляемой деятельности предпринимателя, непосредственно влияет на размер итоговой комиссии. Разберем, как эквайринг выгодно вписывается в выбранную сферу деятельности.

Интернет-эквайринг

Очевидно, что этот способ безналичной оплаты подходит интернет-магазинам, сайтам и социальным сетям. Выбирая этот вариант, вам не требуются:

покупка или аренда терминала;

расходные материалы;

обучение персонала;

ежемесячное техническое обслуживание;

электроэнергия или наличие стабильного интернет-сигнала.

При этом следует обращать внимание на стоимость подключения и интеграцию эквайринга с интернет-магазином, чтобы появилась заветная кнопка «Оплатить», и клиенты могли без посторонней помощи разобраться с сервисом.

Время зачисления на счет имеет ключевое значение для предотвращения кассовых разрывов, которые потом придется закрывать кредитными средствами или вложением собственных денег.

Специалисты Локо-Банка подключают и настраивают интернет-эквайринг бесплатно. Клиенты могут не волноваться и безопасно оплачивать товары любыми картами и электронными кошельками. Для продавца комиссия составит от 1,45%, а поступления отразятся на счету в следующий день. Подключить эквайринг можно сразу при открытии счета. Открыть счет бесплатно

Стационарным магазинам жизненно необходим торговый эквайринг.

Чтобы сэкономить на торговом эквайринге, выбирайте банки предлагающие бесплатное подключение и оборудование. Уточните, есть ли у банка сервис обслуживания, техническая поддержка и время ее работы. Идеальный вариант — круглосуточный доступ к сервисам.

Учтите мобильность терминала, если принимать платежи будет не продавец в магазине, а курьер, — нужен аппарат способный долгое время работать без зарядки. Лучше просить более новые приборы. Если вам предлагают уже бывший в употреблении терминал, который явно долго кем-то эксплуатировался, есть вероятность, что аккумулятор у него нестабильный, может быстрее разряжаться и заставит вашего курьера постоянно ставить его на зарядку в машине или офисе.

Следующий аспект, на который стоит обратить внимание — это скорость выполнения транзакций. Согласитесь, длинные очереди не гарантируют высокий доход, а наоборот раздражают покупателей.

Безусловно, основной составляющей расходов по эквайрингу является комиссия. В большинстве случаев ее размер зависит от ежемесячного оборота торговой точки или средневзвешенных показателей всей сети. Чтобы согласовать пониженную ставку, требуется собрать данные и предоставить основательные расчеты.

Обратите внимание! Комиссия сильно ниже среднерыночного уровня должна насторожить — либо банк предлагает акционную ставку и в будущем она вырастет, либо низкая комиссия компенсируется отсутствием каких-то сервисов, например, круглосуточной техподдержки. Если хотите существенно снизить комиссию — рассмотрите другие варианты приема платежей: СБП или QR-коды, но они подходят далеко не всем.

Средний размер комиссии за переводы — 1,4 −1,6%, в некоторых банком она может достигать 3,5%. Лучше уточнять, каким будет размер комиссии при самых неблагоприятных условиях, например, если выручки совсем не будет. Старайтесь выполнять условия банка, при которых комиссия будет минимальной или обговорите с банком вариант разных тарифов для разных торговых точек, если уровень выручки у них сильно отличается.

Кстати, для бизнеса, который оказывает социально значимые услуги (продает социально значимые товары), ЦБ установит ограничение ставки по эквайрингу — 1%. Льгота будет действовать с 18 апреля по 31 августа 2022 года.

Нестабильная экономическая ситуация может стать причиной того, что у продавца не получится поддерживать обороты на необходимом уровне. Новым компаниям и стартапам также не приходится рассчитывать на большие выручки и соответственно низкие ставки по комиссиям.

Локо-Банк предлагает фиксированные комиссии независимо от оборота. Даже начинающий бизнесмен вправе работать с низкой ставкой от 1,15%, на размер которой будет влиять только выбранная сфера деятельности.

У продовольственных магазинов процент ниже, чем у торгующих, к примеру, бытовой техникой, поскольку у вторых больше вероятность возврата товара, а значит и лишних операций по переводу средств. У сферы услуг процентная ставка будет еще ниже.

Разъездная торговля и продажи вне торговой точки.

Маленькие торговые точки, агентские и курьерские службы могут оптимизировать расходы, выбрав мобильный эквайринг. В нем используются современные мобильные гаджеты (планшеты или смартфоны) и портативные mPOS-терминалы.

Как мы уже говорили выше, предоставляемые терминалы должны работать от перезаряжаемого аккумулятора. На комиссии модель терминала не влияет. Определяющим показателем будет ежемесячный безналичный оборот. Повторимся — выгоднее и удобнее работать с фиксированной ставкой эквайринга, а не с плавающей.

Что еще может увеличить стоимость эквайринга

От применения некачественного и неудобного сервиса страдает весь бизнес. Чтобы минимизировать возможные потери, необходимо предвидеть и бороться с его слабыми сторонами. На что еще обратить внимание при выборе партнера для эквайринга:

Способ перечисления денег. Кроме сроков зачисления, обращайте внимание на наличие дополнительных комиссий за поступления на р/с в другой кредитной организации. Бывает так, что бизнесмен берет терминал у одного банка, а поступающую выручку просит зачислять на счет, открытый в другом банке. В этом случае размер комиссии возрастет. Стоимость техобслуживания — определяется в индивидуальном порядке и зависит от ряда факторов: количества терминалов, оборота компании, моделей аппаратуры и территориальной удаленности торговой точки. Оперативность установки оборудования. Крупные и проверенные банки не позволят вам терять клиентов и безналичную выручку, они готовы обеспечить POS-терминалами в кратчайшие сроки, иногда уже в день открытия счета в банке. Удостоверьтесь, что вам не просто отдадут оборудование, а специалист приедет и установит его, проверит работоспособность. Предоставление технической поддержки и помощь в обучении персонала. Смысл работы эквайринга прост и понятен, но, чтобы на практике у продавцов не возникали сомнения и сложности, проверьте в договоре пункта о наличии круглосуточной техподдержки и вводного инструктажа.