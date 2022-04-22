Должен ли ИП учитывать курсовые разницы

Когда возникают курсовые разницы

Курсовая разница — это разница между рублевой оценкой суммы активов или обязательств, выраженных в иностранной валюте, на дату совершения операций по отгрузке (оприходованию), на отчетную дату и на дату расчетов.

Например, вы оплатили товар в долларах, когда он стоил условно 80 рублей за 1 доллар. Товар приехал, когда 1 доллар стоит уже 82 рубля. А оплачиваете вы счет покупателю через неделю, когда стоимость доллара выросла до 85 рублей.

Получается, что разница возникает при покупке или продаже товара и расчетах между покупателем и продавцом в иностранной валюте вследствие изменения курса. Такие изменения могут варьироваться как в положительную, так и в отрицательную сторону и учитываются обычно бухгалтером на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Как ИП на общей системе налогообложения (ОСНО) учесть курсовую разницу

Законом о бухгалтерском учете не установлено обязательное ведение бухгалтерского учета индивидуальным предпринимателем, но если ИП желает вести бухгалтерский учет по всем имеющимся правилам, то никто не может ему это запретить. Если ИП выбрал ОСНО в качестве системы налогообложения, то ведение бухгалтерии ему не помешает, а скорее облегчит учет.

Что касается сделок по приобретению товаров в иностранной валюте, то в данном случае все операции по приобретению товаров за валюту признаются в оценке ИП в рублях по курсу, который действовал либо на дату перечисления аванса, либо на дату перехода прав собственности на товар, что отражено в ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Последующие пересчеты стоимости товара из-за изменения курса валют ИП не производит, что указано в п. 10 ПБУ 3/2006. Каким образом определять стоимость такого товара при последующей перепродаже необходимо отразить в учетной политике.

Что касается налогового учета, то положительные или отрицательные курсовые разницы у ИП отражаются в декларации 3-НДФЛ. Положительная курсовая разница относится к внереализационным доходам, а отрицательная включается в профессиональные вычеты.

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Курсовые разницы и УСН

Еще раз напомним, что курсовые разницы относятся только к валютным расчетам. Если в договоре указана валюта, а расчеты были произведены в рублях, то речи о курсовой разнице быть не может, тут уже должно фигурировать понятие суммовой разницы.

К тому же, на УСН не производится переоценка активов, выраженных в валюте (п. 5 ст. 346.17 НК), а значит курсовые разницы могут возникнуть, как и на общей системе налогообложения (ОСНО), в случае продажи или покупки товара за иностранную валюту.

В случае возникновения положительной курсовой разницы у ИП на УСН ее следует отнести к внереализационным доходам. В пункте 2 статьи 250 НК к внереализационным отнесены доходы в виде положительных (отрицательных) курсовых разниц, образующихся из-за отклонения курса продажи (покупки) валюты от установленного Центральным Банком.

Что же касается отрицательной курсовой разницы, которую стоило бы отнести к внереализационным расходам, то тут возникает вопрос. Перечень расходов, признаваемых на УСН, является закрытым и курсовых разниц там, увы, нет. Стоит заметить, что курсовые разницы, связанные с продажей или покупкой валюты по курсу выше или ниже курса, установленного ЦБ, в расходах при упрощенной системе не учитываются.

Курсовые разницы при патентной системе налогообложения

Применяя патентную систему налогообложения (ПСН), индивидуальный предприниматель платит налог с фиксированной величины — предполагаемого дохода, поэтому для расчета налога на ПСН курсовые разницы не учитываются.

Выходит, что индивидуальный предприниматель может учитывать курсовые разницы только на ОСНО или на упрощенной системе налогообложения (УСН), да и то, на общей системе налогообложения можно учитывать как расход, так и доход, связанный с курсовыми разницами, в то время как на УСН можно принять во внимание только доход.

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Рассмотрим на практическом примере, как происходит учет курсовых разниц у индивидуального предпринимателя, как мы уже выяснили, они могут возникнуть в случае покупки или продажи товаров в иностранной валюте.

Допустим, предприниматель приобрел оборудование стоимостью 5 000 долларов США. Курс доллара США на момент заключения контракта 01.03.2022 года составлял 93,55 руб. На 31.03.2022 переоценке подлежит задолженность по оплате поставки. Поскольку курс ЦБ РФ на 31.03.2022 оказался ниже курса на дату принятия задолженности к учету и составляет 84,08 руб., то у ИП возникает доход — ведь на конец месяца ему потребуется меньше рублевых средств, чтобы оплатить поставку, а значит:

курсовая разница = 5 000 * (93,55 — 84,08) = 47 350

Если ИП ведет бухучет, то он отразит разницу проводкой:

Дебет 60 — Кредит 91 «Прочие доходы».

Так как ИП на УСН обязаны принять к учету положительную курсовую разницу (доход), то ситуация говорит о необходимости отразить во внереализационных доходах полученную сумму. Если бы курсовая разница была со знаком минус, то ИП на УСН не учитывал бы ее в составе расходов.