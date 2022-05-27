Как создать «подушку безопасности» для бизнеса

Что такое «подушка безопасности»?

Подушка безопасности — это накопленный финансовый резерв, который дает компании возможность пережить кризисную ситуацию и при этом не задумываться, где достать деньги, и не влезать в кредиты и займы, которые еще нужно будет отдать.

По данным Центра статистических исследований, финансовая «подушка безопасности» (резервный фонд) отсутствует почти у 60% российских компаний. А значит, столкнувшись с кризисом, эти организации будут самыми уязвимыми. Примеры такой уязвимости мы с вами уже видели в период пандемии. Тогда многие предприятия закрывались не только из-за последствий самих ограничений (например, не было посетителей в ресторанах, туристы не летали на отдых и т. п.), но и из-за невозможности переждать этот кризис. А обеспечившие себе резерв конкуренты сохранили и даже увеличили свои доли рынка.

Что же влияет на величину «подушки безопасности»? Конечно обороты компании. Чем больше компания, тем больше необходимо средств для ее содержания. Также обращайте внимание на договорную политику. Если вы привыкли продавать «в долг», то можете столкнуться с длительными возвратами или вообще безнадежными долгами.

Многие эксперты советуют делить накопления на 3 категории

1. Неприкосновенные — на случай непредвиденных ситуаций. Эту часть резерва можно и нужно регулярно пополнять. А вот забирать средства отсюда желательно только в крайнем случае. Поэтому здесь вам подойдут программы долгосрочных вкладов и депозитов, проценты по которым обычно выше.

2. Юридические — на случай, если придется судиться или понадобятся дополнительные юридические силы. Такой резерв можно рассчитать с учетом накопленного компанией опыта судебных тяжб с контрагентами и средних расходах.

Расчет можно построить примерно так: допустим, чтобы отсудить 1 млн рублей долга у клиента, вы потратили 50 000 рублей на услуги адвокатов и юристов, уплату пошлин, нотариальное заверение документов, доверенности и т. п. В итоге каждый рубль долга стоил вам 5 копеек. Значит, если у вас есть сомнительные долги на сумму 5 млн рублей, то в юридический резерв надо заложить 0,05 * 5 млн = 250 000 рублей. И далее пополнять его с учетом образования новых задолженностей, взыскивать которые, вероятно, придется через суд.

Размер сомнительной задолженности может подсказать бухгалтер, т. к. формирование резерва под такую задолженность происходит именно в бухгалтерском учете.

3. На развитие — например, покупку нового оборудования, технологий и т. п. И речь вовсе не об отчислении амортизационных расходов. Их наличие в учете бухгалтера не означает, что ровно такая сумма есть на счете компании для подобных нужд (к примеру, замены устаревших компьютеров). Хотя ориентироваться на ежемесячные отчисления амортизации по основным средствам вполне можно. В этом размере компания может закладывать резерв на покупку нового имущества в будущем.

Первостепенно «подушка безопасности» должна быть сформирована на неприкосновенные нужды, а уже потом на юридические или на развитие компании.

Чтобы не бояться потратить накопления, лучше всего хранить их в банке. Кроме того — это выгодно. Локо-Банк предлагает открыть депозит «Высокая ставка ОНЛАЙН (выплата процентов ежемесячно)». Он подойдет для вложений на короткий срок от 7 дней до 1 года.

Сколько нужно накопить?

По мнению различных банковских аналитиков, сумма неприкосновенных накоплений должна быть равна шести месячным бюджетам организации и более. Здесь учитываются все постоянные затраты на аренду, коммунальные платежи, расходы на заработную плату и т. п.

Где лучше всего копить деньги?

Эксперты говорят, что финансовая подушка должна быть максимально ликвидна, то есть быстро превращаться в деньги при необходимости. Поэтому хранить резервный фонд и накопления лучше в российской или иностранной валюте. Хотя с последней сегодня нужно проявлять осторожность. Например, на операции с долларом сейчас действуют ограничения.

Вкладываться в ценные бумаги, новое оборудование или инвестиционные фонды нет смысла. По крайне мере, для формирования финансового резерва. Лучше всего хранить деньги на накопительном счете или на депозите. Или же открыть вклад с выгодным процентом.

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Где взять деньги для «подушки безопасности»?

Конечно, хорошо, когда есть финансовый резерв. Но как же его накопить?

С чего начать копить?

Изучите остатки на расчетных счетах за каждый месяц. Как минимум в течение последнего года. Наверняка вы не всегда тратите все до копейки и на счетах регулярно остаются какие-то суммы. Минимальный месячный остаток может стать стартовым капиталом для формирования резервов. Активно работайте с дебиторской задолженностью и не допускайте длительных просрочек по выплатам. Своевременно начинайте претензионный порядок по взысканию долга. Пользуйтесь сервисами, которые предупредят вас о рисках, связанных с контрагентами (банкротство, неисполнение обязательств и т. п.). Например, клиенты Локо-Банка используют сервис «Светофор» для такой проверки. Если вы получили деньги, на которые не рассчитывали (например, списанную в убыток дебиторку), то отложите в резерв хотя бы их часть. Рассчитайте процент от оборота, выручки или конкретную сумму, которую готовы откладывать ежемесячно. Составьте для себя график отчислений и строго его придерживайтесь. Продайте неиспользуемые активы. Наверняка у вас на складе есть неликвидный товар или устаревшее оборудование на консервации, которое вы надеетесь вернуть к жизни. От таких «активов» лучше быстро избавляться, а полученные средства — сохранять.

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Накопив нужную сумму — не останавливайтесь, поскольку инфляция и различные экономические процессы не стоят на месте. Благодаря «подушке безопасности» вы можете спокойно распоряжаться текущими средствами. А в случае наступления форс-мажора не придется искать кредиторов, готовых вам помочь. Известный факт: берешь в долг чужие деньги, а отдаешь — свои.